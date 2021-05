Quel smartphone Oppo choisir en mai 2021 ?

La marque Oppo est aujourd’hui bien installée sur le marché français et propose plusieurs smartphones attractifs. Mais entre le Find X3 Lite, le Find X3 Neo, le A94 5G, le A74 5G et le A54 5G, il n’est pas évident de voir les différences. Nous vous proposons donc plusieurs éléments de comparaison pour vous aider à faire votre choix.

Des cinq smartphones de notre sélection, le Find X3 Neo est le plus haut de gamme suivi par le Find X3 Lite. Ensuite viennent les Oppo A94 5G, A74 5G et A54 5G assez logiquement. C’est le modèle Find X3 Lite qui est le plus léger avec 172 grammes sur la balance puis le A94 5G qui fait 173 grammes. Le Find X3 Neo accuse 184 grammes alors que le A74 5G et A54 5G ont un poids de 190 grammes. C’est le A94 5G qui est le plus fin avec seulement 7,8 mm d’épaisseur suivi par le Find X3 Lite avec 7,9 mm puis le Find X3 Neo avec 8 mm et les deux A74 5G et A54 5G propose une épaisseur de 8,4 mm. Ceux qui disposent de la plus grande capacité en batterie sont les A74 5G et A94 5G avec 5000 mAh mais seulement une charge à 18 Watts pour le premier et 9 Watts pour le second. Le A94 5G dispose d’une batterie d’une capacité de 4310 mAh supportant la charge à 30 Watts alors que les Find X3 Neo et Find X3 Lite peut être rechargé à 65 Watts pour des capacités respectives de 4500 mAh et 4300 mAh répartis en deux unités.

Des écrans AMOLED et d’autres LCD

Les modèles Oppo Find X3 Neo, Find X3 Lite et A94 5G sont équipés d’un écran AMOLED affichant une définition de 1080x2400 pixels. L’écran du Find X3 Neo fait 6,55 pouces compatible HDR10+ et 90 Hz. Celui du Find X3 Lite mesure 6,4 pouces sans compatibilité HDR mais 90 Hz alors que celui du A94 5G a une diagonale de 6,43 pouces non HDR et 60 Hz.

Les Oppo A54 5G et A74 5G disposent d’un écran LCD 90 Hz de 6,5 pouces non HDR affichant une définition de 1080x2400 pixels. Les Find X3 Neo et Lite sont compatibles 4G alors que les Oppo A94 5G, A74 5G et A54 5G supportent les réseaux 5G comme leur nom l’indique. Seul le Find X3 Neo dispose du Wi-Fi 6 tandis que les autres profitent du Wi-Fi 5. Tous acceptent deux cartes SIM et proposent un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran ou sur le profil.

Techniquement parlant

Le smartphone le plus puissant de la sélection est le Find X3 Neo avec sa puce Qualcomm Snapdragon 865 associée à 12 Go de RAM suivi par les Find X3 Lite et A94 5G qui embarquent, respectivement un processeur Snapdragon 765G et Mediatek Dimensity 800U, les deux avec 8 Go de mémoire vive. Les A74 5G et A54 5G disposent de la même puce, un Snapdragon 480 avec 6 et 4 Go de RAM. Enfin, concernant les configurations photo, c’est le Find X3 Neo le mieux équipé avec 50+16+13+2 mégapixels suivi par le Find X3 Lite avec 64+8+2+2 mégapixels, les deux étant équipés d’un capteur de 32 mégapixels à l’avant. Les A94 5G, A74 5G et A54 5G profitent de la même configuration, à savoir 48+8+2+2 mégapixels avec un objectif 16 mégapixels à l’avant.