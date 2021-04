 Quel smartphone realme acheter en 2021 ?

La marque realme propose un large choix de smartphones pour tous les goûts. Mais lequel correspond à vos attentes entre le realme 8 Pro, le X50, le X50 Pro, le 7 et le 7 Pro ? Voici quelques éléments croisés qui devraient vous permettre de faire votre choix de la manière la plus éclairée possible.

Tous les smartphones realme profitent d’un design assez classique mais efficace et proposant une belle qualité de finition. Nous avons sélectionné plusieurs modèles dont le realme 8 Pro, le X50, le X50 Pro, le 7 et le 7 Pro. De tous, le plus lourd est le X50 Pro avec 205 grammes sur la balance contre 176 grammes pour le plus léger, le realme 8 Pro. C’est aussi le plus fin avec 8,1 mm d’épaisseur contre 9,4 mm pour le realme 7. Tous profitent d’un lecteur d’empreinte digitale. Il est installé sous l’écran pour les realme 8 Pro, X50 Pro et 7 Pro. Il est positionné sur le bouton d’alimentation sur le realme 7 et le X50.

Un large choix de SoC

Les realme 7 Pro et 8 Pro utilisent la même puce Qualcomm Snapdragon 720G avec 6 ou 8 Go de RAM dont les performances sont légèrement moindres que le Snapdragon 765G du X50 et ses 6 Go de mémoire vive. Le plus véloce est le X50 Pro avec le Snapdragon 865 décliné avec 6, 8 ou 12 Go de RAM selon la configuration choisie. Le moins performant est le realme 7 avec un Mediatek Helio G95 qui est correct malgré tout.

Le mobile disposant de la batterie la plus imposante est lesupportant la charge 30 Watts. La batterie des realme 7 Pro et realme 8 Pro fonpour le premier et 50 pour le second. Le X50 Pro est aussi capable de supporter cette puissance pour recharger sa. Enfin, le X50 a la même capacité mais se charge moins vite, à 30 Watts.

Des capteurs embarquant jusqu’à 108 mégapixels

Les configurations photo sont assez différentes selon les modèles. Celui qui dispose de l’ensemble le plus impressionnant est le realme 8 Pro avec son capteur principal de 108 mégapixels avec un capteur de 8 mégapixels pour le grand angle et deux autres capteurs de 2 mégapixels.

Ensuite, il y a le X50 Pro : 64+12+8+2 mégapixels suivi du realme 7 Pro avec 64+8+8+2 mégapixels, tous les deux proposant aussi un capteur à selfie à 32 mégapixels. Suivent les realme 7 et X50 disposant tous les deux d’un capteur principal de 48 mégapixels et d’un module grand angle de 8 mégapixels. Le realme 7 propose en plus un capteur macro et un monochrome, comme le X50. Les X50 Pro et X50 sont les seuls à être compatible 5G. Les autres supportant la 4G. Le X50 Pro profite également du Wi-Fi 6.

Enfin, l’écran le plus grand est installé sur le X50 avec 6,57 pouces en diagonale sur une dalle LCD comme les realme 7 et realme 7 Pro sur, respectivement, 6,5 pouces et 6,4 pouces. Le X50 bénéficie d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz contre 90 Hz pour le X50 Pro et 60 Hz pour tous les autres dans notre sélection. Les X50 Pro et realme 8 Pro utilisent une dalle AMOLED. Tous proposent une définition 1080x2400 pixels sur une surface plate, non incurvée.