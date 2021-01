Quel smartphone Samsung 5G choisir en 2021 ?

La marque Samsung propose un très large catalogue de smartphones qui va du plus haut de gamme jusqu’à des modèles plus abordables. Mais lequel choisir pour cette nouvelle année ? Préférez-vous la version ultime avec le Galaxy Note 20 Ultra, être dans l’air du temps avec le tout nouveau Galaxy S21, privilégiez le rapport qualité/prix avec le Galaxy S20 FE, la technologie dans toute sa polyvalence avec le Galaxy A51 ou un budget serré pour le Galaxy A42 ? Voici quelques critères pour vous aider à faire un choix.

Pour la partie esthétique, le design est l’affaire de chacun, mais au niveau des proportions, c’est le Galaxy S21 qui est le plus léger et le plus compact des smartphones sélectionnés. Disons-le aussi tout de suite, c’est le plus puissant puisqu’il profite du dernier Soc Samsung Exynos 2100 prometteur d’excellentes performances et donc supérieures à celles offertes par le Samsung Exynos 990, le haut de gamme de l’année passé, installé sur le Galaxy S20 FE et le Galaxy Note 20 Ultra. Après, il y a un Exynos 980 sur le Galaxy A51 5G et un processeur de milieu de gamme, le Snapdragon 750 sur le Galaxy A42 5G.

Côté RAM, ce dernier embarque seulement 4 Go alors qu’on a droit à 6 Go sur les Galaxy S20 FE, Galaxy A51 5G, 8 Go pour le nouveau Galaxy S21 et 12 Go pour l’ultime Galaxy Note 20 Ultra.

Autonomie, connectivité et écran, de sérieuses différences

C’est le Galaxy A42 5G qui possède la batterie la plus importante avec 5000 mAh contre seulement 4000 mAh pour les Galaxy A51 5G ou le Galaxy S21. Sur ce dernier, comme sur le Galaxy Note 20 Ultra, il est possible d’utiliser le système de charge sans fil et inversé ce qui n’est pas possible sur les autres modèles de ce comparatif.

En ce qui concerne la connectivité, ils sont tous compatibles 5G. Seuls les Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S20 FE et Galaxy S21 profitent du Wi-Fi 6 avec même du Wi-Fi 6E pour le S21.

L’écran le plus grand est celui du Galaxy Note 20 Ultra avec ses impressionnants 6,9 pouces en diagonale.

Tous profitent d’une dalle AMOLED, mais c’est le Note 20 Ultra qui a le plus beau rendu, sans conteste. Seul le nouveau Galaxy S21 a un écran compatible 120 Hz pour une fluidité maximale. Celui du Galaxy A51 5G n’est pas compatible HDR alors que les autres le sont.

Enfin, terminons avec la partie photo. Sans surprise, c’est le Galaxy Note 20 Ultra qui a la configuration la plus musclée avec 108+12+12 mégapixels suivi par le nouveau Galaxy S21 qui propose 12+64+12 puis le Galaxy A51 5G embarquant 48+12+5+5, le Galaxy A42 5G avec 48+8+5+5 pour finir avec le Galaxy S20 FE qui dispose de trois capteurs de 12, 12 et 8 mégapixels.

Si vous souhaitez filmer avec une définition 8K, c’est le Galaxy Note 20 Ultra qu’il faut choisir les autres n’étant capable que d’aller jusqu’à du 4K à 30 images par seconde.