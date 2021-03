Quel smartphone Samsung acheter en 2021 : Galaxy A, Galaxy S ou Galaxy Note ?

Confortablement installée dans le top 5 des ventes de smartphones, la marque Samsung propose actuellement une très large gamme de téléphones portables. Il n’est pas évident de s’y retrouver parmi tous les modèles. Voici quelques éléments qui devraient vous aider à faire votre choix selon votre budget et vos attentes.

En ce qui concerne les smartphones que l’on peut qualifier de classiques, c’est-à-dire qui ne sont pas des mobiles avec des écrans pliants, chez Samsung, les gammes s’organisent de la façon suivante.

Pour l’entrée de gamme, les modèles les plus abordables financièrement, c’est la série Galaxy A. Dans celle-ci, nous avons remarqué les Galaxy A12, Galaxy A32 5G et les nouveaux Galaxy A52 et Galaxy A52 5G. Le premier est particulièrement bon marché puisqu’il est proposé à moins de 180 €. Cela ne l’empêche pas de proposer un très grand écran de 6,5 pouces et de disposer d’un capteur photo principal de 48 mégapixels sans oublier sa batterie de 5000 mAh qui vous permettra de tenir deux jours avec une seule charge.

Le Galaxy A32 5G est le mobile 5G le plus accessible chez Samsung. Proposé à moins de 300 €, il profite aussi d’un large écran et d’un capteur photo de 48 mégapixels ainsi que d’une batterie qui peut tenir deux jours. Si vous souhaitez avoir la 5G, mais avec des performances accrues, regardez du côté du Galaxy A52 5G.

Fraîchement annoncé, il représente le milieu de gamme du constructeur. Son écran est AMOLED pour des contrastes infinis avec une meilleure définition que les modèles précédents et surtout propose une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il est animé par la puce Snapdragon 750G avec 6 Go de RAM et profite d’une configuration photo 64+12+5+5 mégapixels pour l’arrière ou 32 mégapixels pour l’avant. Sa batterie a une capacité de 4500 mAh. Il partage beaucoup de caractéristiques avec le Galaxy A52 compatible 4G, pour sa part. Son Soc est différent, un Snapdragon 720G et son écran n’est que 90 Hz. Ils ont exactement la même taille, les mêmes connectivités et sont tous les deux étanches à partir de 380 € pour la version 4G et 449 € pour le modèle 5G.

La série Galaxy S21, les plus aboutis

Les Samsung Galaxy S représentent le haut de gamme du constructeur. Les S21 sont les plus remarquables avec 3 déclinaisons : le Galaxy S21, le Galaxy S21 Plus et le Galaxy S21 Ultra. Tous arborent le même design avec des objectifs photo ultra performants et bien mis en avant.

Ils profitent de la dernière puce Samsung Exynos 2100 et 8 Go de RAM sauf pour la version Ultra qui embarque 12 Go, histoire d’être bien à l’aise. Ils s’appuient sur les mêmes technologies de dalles d’écran, mais avec des tailles différentes allant de 6,1 pouces pour le S21 à 6,7 pouces pour l’Ultra, tous compatibles HDR10+, 120 Hz et Dynamic AMOLED 2X.

Celui de l’Ultra est incurvé alors que les autres sont plats. Ce dernier profite aussi du capteur photo 108 mégapixels et un capteur de 40 mégapixels à l’avant alors que les deux autres embarquent un capteur principal de 64 mégapixels et 10 pour se prendre en selfie. Les batteries sont de 4000, 4800 et 5000 mAh avec la possibilité de charge filaire, sans fil et inversée.

La série Galaxy Note, si vous aimez jouer avec un stylet

Enfin, la série Galaxy Note est, pour le moment, la dernière en date. Elle a été présentée l’année dernière et à priori, malgré plusieurs rumeurs d’un arrêt de cette gamme, Samsung devrait les renouveler un peu plus tard en 2021. Ils présentent la particularité d’être accompagnés d’un stylet. Celui-ci permet de dessiner sur l’écran, mais peut aussi servir d’accessoire pour faire défiler des photos, déclencher les prises de vue, etc. Il y a aussi trois déclinaisons avec le Galaxy Note 20, le Galaxy Note 20 5G et le Galaxy Note 20 Ultra 5G. Vous avez compris que le premier est seulement compatible 4G donc plus abordable à partir de 699 €.

Comptez 100 € supplémentaires pour avoir la 5G. Ils profitent tous les trois des plus beaux écrans du marché à l’heure actuelle même s’ils sont limités à 60 Hz. Celui de la version Ultra atteint les 6,9 pouces en diagonale. Animés par une puce Samsung Exynos 990, ils profitent de 8 Go de RAM et d’une configuration photo musclée avec un capteur de 64 mégapixels comme module principal accompagné de deux 12 mégapixels et 10 mégapixels à l’avant. Ils peuvent être rechargés avec fil, sans fil et proposer la charge inversée.