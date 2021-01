Quel smartphone Samsung acheter en 2021 ?

Comme la plupart des Français, vous aimez la marque Samsung mais vous ne savez pas quel modèle choisir ? Pas facile de s’y retrouver dans la jungle du marché. Si vous hésitez entre les Galaxy S21, Galaxy A71, Galaxy A51 5G, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy S20 FE 5G ou le Galaxy M51, voici quelques éléments qui devraient vous permettre de faire un choix le plus éclairé possible, selon vos besoins et surtout votre budget.

Commençons par le modèle le plus haut de gamme de notre sélection avec le Galaxy Note 20 Ultra. Doté d’une puce Samsung Exynos 990 associée à 12 Go de RAM, il a la configuration la plus musclée du plateau. Il profite également d’une configuration photo de très haut niveau avec un capteur principal de 108 mégapixels et dispose de 256 Go d’espace de stockage. Son écran est l’un des meilleurs du marché avec une diagonale de 6,9 pouces sur une dalle Dynamic AMOLED Plus compatible HDR10+ mais pas 120 Hz. Il est compatible 5G mais reste Wi-Fi 5. Sa batterie a une capacité de 4500 mAh avec charge 45 Watts mais aussi la possibilité d’une charge sans fil et même inversée. Attention, si c’est le plus performant, c’est aussi le plus encombrant de cette sélection avec de larges dimensions et un poids dépassant les 210 grammes.

Galaxy S20 FE 5G, une histoire de compromis

À côté, le Galaxy S20 FE 5G est intéressant dans le sens où son tarif reste abordable malgré le fait qu’il embarque des technologies de pointe à l’image de son processeur, un Qualcomm Snapdragon 865 ultra performant associé à 6 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage. Il profite d’un écran AMOLED de 6,5 pouces compatible HDR10 et surtout 120 Hz pour des mouvements extrêmement fluides. Il est doté d’une configuration photo avec triple capteurs de 12, 12 et 8 mégapixels. Il bénéficie d’une connectivité complète avec du NFC, de la 5G et surtout du Wi-Fi 6. Sa batterie lui permet de tenir une journée et demie environ avec une seule charge.

Galaxy S21, la nouveauté et des améliorations à la clé

Le tout nouveau Galaxy S21 présente bien entendu plusieurs avantages dont une connectivité tout aussi intéressante que le précédent modèle présenté. Il va même plus loin avec une compatibilité Wi-Fi 6E. Il s’appuie sur un Soc Samsung Exynos 2100 qui se veut extrêmement performant avec 8 Go de mémoire vive et une batterie de 4000 mAh rechargeable 25 Watts, par induction et offrant la charge inversée ce qui peut s’avérer pratique. Attention, sa capacité de stockage n’est pas extensible. Son écran est encore de l’AMOLED sur 6,2 pouces compatible HDR10+ et pouvant monter jusqu’à une définition de 1440x3200 pour une excellente lisibilité. Enfin, notez que sa configuration photo reprend celle du S20, soit un 64 mégapixels comme objectif principal accompagné de deux autres capteurs de 12 mégapixels chacun et dont un est ultra grand angle.

Galaxy A51 5G, smartphone 5G abordable

Si vous voulez de la 5G pour moins cher, il faut regarder du côté du modèle Galaxy A51 5G. Proposé à un tarif intéressant, il utilise une puce Exynos 980 avec 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage extensibles. Il a un très bel écran Super AMOLED de 6,5 pouces 1080x2400 pixels mais qui malheureusement n’est pas 120 Hz, seulement 60 Hz ni compatible HDR. Il est toutefois 5G et Wi-Fi ac. Sa configuration photo utilise un capteur principal de 48 mégapixels avec technologie Quad Pixel associé à un autre capteur de 12 mégapixels et deux de 5 mégapixels. Sa batterie a une capacité de 4000 mAh supportant une charge 18 Watts, classique.

Galaxy A71, un classique

Proposé à un tarif encore plus abordable, le Galaxy A71 n’est pas 5G mais seulement 4G. Cela ne lui empêche pas de proposer une expérience intéressante notamment grâce à son processeur de milieu de gamme, un Snapdragon 730 avec 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne extensibles. Il profite d’une configuration photo intéressante avec un module principal de 64 mégapixels accompagné d’un capteur de 12 mégapixels et de deux autres de 5 mégapixels chacun. Comme le Galaxy A51 5G, il a un capteur de 32 mégapixels pour se prendre en selfie. Son écran mesure 6,7 pouces affichant une définition de 1080x2400 pixels, du classique à 60 Hz. Il est équipé d’une prise jack audio 3,5 mm et supporte la technologie NFC.

Galaxy M51 pour sa batterie de 7000 mAh

Enfin, le Galaxy M51 partage une grande partie de sa fiche technique avec le Galaxy A71 puisqu’il embarque la même configuration photo et le même écran. Il utilise un Soc Qualcomm Snapdragon 730G avec 6 Go de RAM et 128 Go d’espace mémoire interne extensibles. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sur le bouton d’alimentation. Enfin, notez l’énorme capacité de sa batterie qui vous permettra de tenir au moins deux jours, voire trois avec une seule charge à 7000 mAh.