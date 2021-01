Quel smartphone Xiaomi 5G choisir en 2021 ?

Vous avez décidé de passer à un mobile compatible 5G et souhaitez profiter de l’un des modèles de smartphones de la marque Xiaomi ? Mais lequel est le plus intéressant pour vous entre le Mi 10, le Mi 10 Pro, le Mi 10T Lite, le Mi 10T, le Mi 10T Pro ou le Redmi Note 9T, dernier sorti ? Voici quelques éléments de réponse pour vous aider dans votre choix.

Commençons ce tour d’horizon avec le modèle le plus haut de gamme chez Xiaomi, le Mi 10 Pro. Il profite d’un très beau design et d’un écran incurvé de 6,67 pouces AMOLED 90Hz compatible HDR. Il est ultra connecté avec du Wi-Fi 6 et bien entendu de la 5G. Il est animé par la puce la plus puissante de l’année dernière, un Snapdragon 865 associé à 8 Go de mémoire vive. Aucun problème pour exécuter toutes les applications avec vélocité et assurer une excellente jouabilité dans les jeux vidéo. Sa batterie a une capacité de 4500 mAh avec possibilité de charge très rapide à 50 Watts et peut être rechargée sans fil, simplement en le posant sur un socle de charge par induction.

Enfin, il dispose d’une configuration photo de très haut niveau avec le capteur 108 mégapixels comme élément principal accompagné d’un objectif ultra grand-angle de 20 mégapixels et de deux autres capteurs de 12 et 8 mégapixels. Comme tous les mobiles de la marque, il dispose d’un port infrarouge pour le transformer en une télécommande universelle pour piloter n’importe quel équipement audio ou vidéo à la maison.

Le smartphone Xiaomi Mi 10 Pro est proposé à un prix de 799 €.

Xiaomi Mi 10, presque le même que le Mi 10 Pro

Le smartphone Xiaomi Mi 10 partage la quasi-totalité de la fiche technique du Mi 10 Pro. Il a exactement la même taille et le même poids. Les deux seules différences sont la capacité de sa batterie qui affiche 4780 mAh avec possibilité de charge filaire à 30 Watts (30 Watts sans fil aussi), donc un peu moins rapide que la version Pro et la configuration photo. Celle-ci utilise toujours le capteur photo 108 mégapixels du Pro, mais dispose de capteurs moindres pour les autres : 13 mégapixels pour l’ultra grand-angle et deux autres de 2 mégapixels pour les macros et le calcul de la profondeur de champ. Le capteur frontal est le même que celui proposé sur le Mi 10 Pro, un 20 mégapixels.

Le smartphone Xiaomi Mi 10 est proposé à un prix de 799 €.

Xiaomi Mi 10T Pro, des points communs aussi

Le Xiaomi Mi 10T Pro est animé par la même puce que les Mi 10 et Mi 10 Pro, un Snapdragon 865 avec 8 Go de mémoire vive. Il est un peu plus gros et plus lourd que les deux autres modèles cités précédemment. Son écran est de type LCD (et non AMOLED) avec une diagonale de 6,67 pouces, mais il profite d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz contre 90 Hz pour les Mi 10 et Mi 10 Pro. Il est Wi-Fi 6, 5G et compatible NFC. Sa batterie a une capacité intéressante de 5000 mAh pour tenir deux jours avec la possibilité de charge à 30 Watts, mais pas de chargement pas induction. Enfin, pour les photos, on peut compter sur le même capteur de 108 mégapixels pour l’objectif principal accompagné du capteur de 13 mégapixels pour le grand-angle et un dernier capteur de 5 mégapixels est aussi intégré. Pour les selfies, il s’agit du même capteur que les Mi 10 et Mi 10 Pro, un 20 mégapixels.

Le smartphone Xiaomi Mi 10T Pro est proposé à un prix de 549 € avec 128 Go ou 599 € avec 256 Go.

Xiaomi Mi 10T, presque un Pro à quelques détails près

Pour le Xiaomi Mi 10T, là encore, on retrouve beaucoup de points communs avec le Mi 10T Pro à savoir son écran, sa connectivité, son processeur, sa batterie jusqu’à ses dimensions. Les seules différences tiennent dans la configuration photo avec un capteur principal de 64 mégapixels. Il est accompagné des mêmes capteurs de 13 et 5 mégapixels que le Mi 10T Pro. Notez qu’il est proposé en deux versions avec 6 Go ou 8 Go de mémoire vive, mais toujours 128 Go d’espace de stockage.

Le smartphone Xiaomi Mi 10T est proposé à un prix de 499 €.

Xiaomi Mi 10T Lite, le milieu de gamme

Dernier de la série Mi 10T, le Mi 10T Lite profite d’une configuration photo à 4 capteurs avec un module principal de 64 mégapixels avec un autre capteur de 8 mégapixels pour les images grand-angle et deux autres capteurs de 2 mégapixels chacun. L’écran est quasiment identique à celui du Mi 10T mais avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz contre 120 Hz pour son grand frère. Il est compatible 5G et Wi-Fi 5. Il y a aussi un port infrarouge pour en faire une télécommande universelle. Il est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 750 avec 6 Go de mémoire vive et décliné en deux configurations avec 64 ou 128 Go disponibles. Enfin, sa batterie a une capacité de 4820 mAh ce qui devrait lui permettre de tenir deux jours avec une seule charge (33 Watts maximum).

Le smartphone Xiaomi Mi 10T Lite est proposé à un prix de 269 € avec 6+64 Go ou 299 € pour avoir 6+128 Go.

Xiaomi Redmi Note 9T, bienvenu dans la famille Redmi

Enfin, le Xiaomi Redmi Note 9T vient tout juste d’être annoncé par le constructeur. À peine disponible, il vous propose la 5G à un tarif des plus abordables. Il est animé par la puce Mediatek Dimensity 800U associée à 4 Go de mémoire vive. Il est équipé d’une batterie de 5000 mAh qui devrait lui permettre de tenir deux jours avec une seule charge (maximum 18 Watts). Son écran est plat, de type LCD avec une diagonale de 6,53 pouces et une définition de 1080x2340 pixels pour une bonne lisibilité. Il est 5G, mais seulement Wi-Fi 5. Pour prendre des photos, il s’appuie principalement sur son capteur de 48 mégapixels qui peut être aidé par les deux autres capteurs de 2 mégapixels chacun. Notez la présence d’un port infrarouge pour en faire une télécommande universelle.

Le smartphone Xiaomi Redmi Note 9T est proposé à un prix de 249 € en version 4+64 Go ou 269 € pour avoir 4Go de mémoire vive et un espace de stockage de 128 Go.