Quel smartphone Xiaomi acheter en 2021 ?

Vous affectionnez la marque Xiaomi qui propose des téléphones portables bien souvent très bien équipés avec un excellent rapport qualité/prix, mais hésitez entre plusieurs modèles ? Nous avons sélectionné pour vous les Mi 11, Mi 10T, Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 9 Pro et le cousin Poco M3. Voici plusieurs éléments qui devraient vous aider à faire un choix aussi éclairé que possible.

De tous les smartphones Xiaomi de notre petite sélection, c’est le Mi 11 qui offre sans conteste le plus beau design. Son caractère de modèle haut de gamme y est pour beaucoup, mais il est particulièrement fin avec des lignes arrondies juste ce qu’il faut et un écran incurvé sur les 4 bords afin de proposer une excellente prise en main. Le Mi 10T est aussi réussi tout comme le Redmi Note 9 Pro proposant une coque agréable. Les Redmi Note 9T et Poco M3 ont plus un aspect plastique, mais présentent l’avantage d’être résistant. C’est le Mi 10T qui est le plus lourd en poche alors que le Mi 11 est le plus léger.

Du haut de gamme mais aussi des Soc qui valent le coup

Le Mi 11 est aussi sans contestation possible le smartphone le plus puissant de notre sélection avec son Soc Qualcomm Snapdragon 888 de toute dernière génération. Le Mi 10T avec sa puce haut de gamme de l’an passé arrive derrière suivi par les Redmi Note 9 Pro et Redmi Note 9T embarquant respectivement les Snapdragon 720G et Mediatek Dimensity 800U. Le Poco M3 ferme la marche avec son Snapdragon 662. C’est lui, avec le Redmi Note 9T, qui a le moins de capacité de RAM avec seulement 4 Go. Le Redmi Note 9 Pro et le Xiaomi Mi 10T en ont 6 et le Mi 11 propose 8 Go de mémoire vive.

Bien qu’il dispose d’une batterie d’une capacité de 4600 mAh, c’est le Xiaomi Mi 11 qui se recharge le plus vite avec 55 Watts en filaire, 50 Watts en « sans fil » et offrant la possibilité d’une charge inversée. Le Mi 10T propose une capacité supérieure, à 5000 mAh mais charge à « seulement » 33 Watts, sans possibilité d’induction ou d’inversée. Le Redmi Note 9T a la même capacité, mais charge moins vite, comme le Redmi Note 9 Pro (5020 mAh) qui profite malgré tout d’une charge à 30 Watts. Enfin, le Poco M3 a la plus grande capacité à 6000 mAh lui permettant de tenir deux jours avec une seule charge, plutôt lente, à 18 Watts.

Différentes configurations pour des résultats qui le sont tout autant

Les configurations photo sont aussi sujettes à la gamme à laquelle appartient chaque appareil. Ainsi, le Mi 11 est le mieux équipé avec la nouvelle génération de capteurs photo de 108 mégapixels qui est accompagné d’un capteur de 13 mégapixels pour le grand-angle et d’un autre capteur de 5 mégapixels. Le mobile peut filmer avec une définition 8K à 30 images par seconde. C’est aussi le cas du Mi 10T (exactement à 24 images par seconde). Son capteur principal est moindre : 64 mégapixels avec un objectif grand-angle de 13 mégapixels et le même capteur de 5 mégapixels. Le Redmi Note 9 Pro propose la même base principale, mais avec un capteur de 8 mégapixels pour le grand-angle, un 5 mégapixels pour les calculs de profondeur de champ et un objectif supplémentaire de 2 mégapixels. Le module principal du Redmi Note 9T utilise 48 mégapixels avec deux capteurs de 2 mégapixels pour l’épauler, exactement comme le Poco M3.

C’est l’écran du Mi 11 qui est le plus remarquable, ne serait-ce que grâce à son caractère incurvé des 4 côtés. Le constructeur a prévu de limiter les actions involontaires qui pourraient survenir dans une telle configuration. Il mesure 6,81 pouces sur une dalle AMOLED compatible HDR10+ et 120 Hz. Cette fréquence est aussi disponible sur le Mi 10T mais sur une dalle LCD de 6,67 pouces. Le Redmi Note 9 Pro utilise un écran LCD de 6,67 pouces plus grand que les 6,53 pouces du Redmi Note 9T et du Poco M3. Tous sont Wi-Fi 5 sauf le Mi 10T qui bénéficie du Wi-Fi et le Mi 11 qui va plus loin encore avec du Wi-Fi 6E. Les Mi 11, Mi 10T, Redmi Note 9T sont compatibles 5G alors que les Redmi Note 9 Pro et Poco M3 supportent uniquement la 4G.

A lire aussi :