Quel smartphone Xiaomi pas cher acheter en mai 2021 ?

Le fabricant Xiaomi propose un très large choix de smartphones pour tous les goûts et toutes les envies, mais il n’est pas évident de faire le bon choix. Aussi, voici quelques éléments croisés entre les Redmi Note 10, Poco X3 Pro, Mi 10T Lite, Redmi Note 9T 5G et Redmi 9T pour vous aider à faire votre choix.

Chez Xiaomi, on aime la couleur. Aussi, tous les mobiles sont déclinés en différents coloris qui changent selon les modèles. C’est le Redmi Note 10 qui est le plus léger et le plus fin avec un poids de 179 grammes et une épaisseur de 8,29 mm contre 215 grammes et 9,4 mm d’épaisseur pour le plus « encombrant » de notre sélection, le Poco X3 Pro. Le mobile qui embarque la batterie la plus endurante est le Redmi 9T avec une capacité de 6000 mAh supportant la charge à 18 Watts, comme le Redmi Note 9T 5G, mais avec une batterie de 5000 mAh. Les autres smartphones sont capables d’encaisser une charge à 33 Watts.

Une tendance au LCD pour l’écran

Les Poco X3 Pro et Mi 10T Lite sont équipés d’un écran de 6,67 pouces LCD avec une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Les Redmi Note 9T 5G et Redmi 9T disposent du même écran de 6,53 pouces, toujours LCD et affichant 1080x2340 pixels. Enfin, le Redmi Note 10 profite d’une surface d’affichage de 6,43 pouces sur une dalle AMOLED ayant une définition de 1080x2400 pixels. Les Mi 10T Lite et Redmi Note 9T 5G supportent la 5G alors que les autres sont limités aux réseaux 4G. Ils sont tous Wi-Fi 5 et embarquent un port infrarouge permettant de les transformer en une télécommande universelle.

Qui a la configuration la plus musclée ?

Parmi notre sélection, c’est le Poco X3 Pro qui offre le plus de puissance avec une puce Qualcomm Snapdragon 860 avec 6 ou 8 Go de RAM et une mémoire de stockage à la norme UFS 3.1 pour des échanges très rapides. Ensuite, il y a les Mi 10T Lite et Redmi Note 9T avec, respectivement un Snapdragon 750 et un Mediatek Dimensity 800U pour 6 et 4 Go de RAM. Ensuite, on trouve le Redmi Note 10 avec son processeur Snapdragon 678 associé à 4 Go et le Redmi 9T qui profite d’un Snapdragon 662 avec 4 ou 6 Go de mémoire vive. Pour la photo, tous profitent de plusieurs capteurs. Le Mi 10T Lite s’appuie sur une configuration 64+8+2+2 mégapixels alors que les Redmi Note 10, Redmi 9T et Poco X3 Pro embarque 48+8+2+2 mégapixels et le Redmi Note 9T 5G est équipé d’un capteur principal de 48 mégapixels et de deux autres objectifs de 2 mégapixels chacun.