Quel système d’exploitation choisir pour son smartphone : Android ou iOS ?

Vous pensez à changer de smartphones, mais hésitez entre les deux principaux acteurs de ce marché que sont Android de Google et iOS d’Apple ? Quelles sont leurs particularités ? Pourquoi l’un plutôt que l’autre ? Voici quelques éléments de réponse qui devraient vous aider à faire votre choix.

Actuellement, il existe deux systèmes d’exploitation pour les smartphones qui sont Android développé par le géant américain Google et iOS d’Apple. iOS est installé sur tous les iPhone quel que soit le modèle alors qu’Android est intégré dans tous les autres smartphones disponibles sur le marché, et ce quelle que soit la gamme.

Les mobiles sous Android sont plus nombreux que ceux sous iOS. Il est donc logique d’avoir plus de développeurs qui travaillent pour développer des applications sur ce système que sous iOS. Toutefois, comme les iPhone sont extrêmement populaires, il est inconcevable (ou presque) qu’une application soit disponible pour iOS et pas sous Android et inversement. Ainsi, déjà vous pouvez être pratiquement sûr de trouver votre application préférée sur les deux systèmes. Au cas où vous auriez un doute sur l’une d’entre elles, vous pouvez toujours faire une visite sur la plateforme AppStore (pour iOS) ou sur le Google Play Store (pour Android) pour la chercher.

Android avec des surcouches personnalisées, iOS un choix restreint d’appareils

En outre, le fait aussi d’avoir plus d’utilisateurs d’Android à travers le monde fait que logiquement, si vous rencontrez un problème, il y a de fortes chances pour qu’une personne ait été confrontée à la chose et puisse vous aider, via la communauté particulièrement active sur Internet notamment sur des forums ou sur des sites spécialisés. Android est un système d’exploitation Open Source ce qui implique qu’il n’est pas verrouillé et que tout un chacun peut s’emparer du code afin de le personnaliser. C’est justement ce que font les constructeurs lorsqu’on parle de surcouche logicielle. En effet, leurs équipes de développeurs ajoutent çà et là des petites touches de personnalisation qui sont propres à la marque. C’est notamment pour cette raison que vous trouvez un agencement différent pour les paramètres ou les fonctions raccourcis entre deux fabricants. À contrario, pour iOS, vous n’avez pas le choix de la marque et entre trois modèles par an. L’offre de smartphone est donc plus limitée.

Échanges, pensez au Cloud pour vous simplifier la vie

Si dans les premiers temps d’Android, il était nécessaire de réaliser une synchronisation entre le mobile et un PC, ce n’est aujourd’hui plus le cas puisqu’une simple connexion USB suffit à pouvoir explorer les contenus des espaces de stockage de ces appareils. Du côté d’Apple, il faut télécharger et installer un logiciel pour réaliser la synchronisation des données et gérer le stockage. Les échanges entre les appareils mobiles et les ordinateurs se simplifient avec le temps. Pensez aux solutions Cloud afin de faciliter l’accès à vos fichiers, et ce, sur tous vos appareils. Sous Windows 10, par exemple, il est possible d’associer un smartphone pour recevoir les notifications sur son bureau plutôt que d’avoir à regarder régulièrement l’écran du mobile pour en savoir plus. Sous Android, il y a régulièrement des mises à jour pour la sécurité. C’est aussi le cas sous iOS afin de corriger certaines failles.

La qualité et l’esthétisme des applications proposées

La qualité des applications penche plutôt en faveur du système d’Apple. En effet, il semble que les utilisateurs en soient particulièrement satisfaits alors que certains bugs peuvent être présents dans certaines applications sous Android. Au-delà de ça, certaines applications peuvent profiter d’une interface plus ergonomique et donc plus facile à utiliser au quotidien, mais généralement, les deux se valent à quelques exceptions près. Le côté esthétique et graphique semble, là encore, légèrement à l’avantage des applications développées pour iOS par rapport à celles proposées sous Android. Il peut arriver que certaines applications (souvent des jeux) doivent suivre des accords d’exclusivité (valable un temps donné). Par exemple, Super Mario Run a d’abord été proposée en exclusivité sous iOS avant de débarquer sous Android.

Quid des données personnelles ?

Enfin, une différence entre les systèmes est aussi à prendre en compte, et pas des moindres, concernant la protection de vos données personnelles. Pour faire les choses simples, disons que sous Android, vos données sont utilisées (position, publication sur les réseaux, endroits fréquentés, etc.) alors que sous iOS, Apple protège les données de ses utilisateurs grâce à un système de circuit fermé limitant ainsi les interactions avec d’autres entités. Si vous avez déjà un ordinateur Apple et quelques périphériques de la marque à la pomme, pour avoir un ensemble cohérent et communicant, nous vous conseillons tout de même de rester dans l’univers Apple. Si, par contre vous utilisez plutôt Windows et que vous préférez un monde un peu plus ouvert, mais présentant tout de même quelques risques pour la vie privée, Android est fait pour vous, reste à le configurer ensuite comme bon vous semble pour en profiter pleinement.