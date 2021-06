Quelle taille d’écran choisir pour son smartphone ?

Si Steve Jobs pensait que la taille idéale pour un écran de smartphone était 3,5 pouces, il serait bien déçu de voir aujourd’hui les diagonales d’écran qui peuvent monter jusqu’à 6,9 pouces pour les plus grands. Mais quelle taille d’écran choisir pour votre téléphone portable ? Voici quelques éléments de réflexion sur le sujet pour que vous trouviez la mesure idéale.

Si on pouvait attribuer au fondateur d’Apple quelques velléités d’homme résolument tourné vers le futur et qu’on peut facilement le qualifier de visionnaire, il y a une chose au moins qu’il n’avait pas vraiment prévue, c’est l’augmentation plus que significative des diagonales d’écran sur nos téléphones portables. En effet, pour Steve Jobs, la taille idéale était de 3,5 pouces, comme sur l’iPhone 4. Mais depuis, de l’eau a passé sous les ponts et plusieurs années après la disparition de Jobs, les prédictions sont balayées puisqu’Apple propose des écrans de plus en plus grands même si une version iPhone 12 Mini (5,4 pouces) est tout de même disponible ne semblant pas, malgré tout, remporter la majorité des suffrages en boutique.

Apple iPhone 12 Mini acheter au meilleur prix Rakuten

629,99 € Rakuten

Fnac Marketplace 640,56 € acheter Fnac Marketplace

Amazon 742,00 € acheter Amazon Voir tous les prix

Juste en dessous des 6 pouces, une taille idéale ?

Pour les fabricants, mais également les éditeurs des applications, cette augmentation est tout sauf anodine notamment en termes d’usage. En effet, en 2018, une étude relayée par le Wall Street Journal a montré que les utilisateurs d’iPhone dont l’écran est de 6 pouces ou plus utilisent deux fois plus d’applications que les personnes qui possèdent un iPhone dont la diagonale est inférieure à 6 pouces. Le jeu vidéo a également poussé dans cette course à la taille puisqu’il est beaucoup plus agréable de jouer sur une diagonale plus importante que réduite. Récemment, pourtant, une autre étude menée par Asus, cette fois, pour préparer ses futurs smartphones, met en avant le fait que les personnes interrogées plébiscitent une diagonale de 5,9 pouces (proposée sur le Zenfone 8). 39% des répondants auraient choisi une taille entre 5,8 et 6 pouces comme idéale à leurs yeux.

Galaxy S20 Fan Edition acheter au meilleur prix Rakuten

439,00 € Rakuten

Fnac Marketplace 450,00 € acheter Fnac Marketplace

Rue du Commerce 489,00 € acheter Rue du Commerce Voir tous les prix

Les alternatives

Avec ce format plutôt compact de moins de 6 pouces, et étant donné que les constructeurs ont aussi fait de très gros progrès en ce qui concerne les bords des écrans les rendant presque invisibles notamment en utilisant les effets incurvés, il est ainsi plus aisé de manipuler l’appareil avec une seule main. Au-delà de 6 pouces, il faut très souvent s’y mettre à deux mains pour atteindre toutes les zones de l’écran. Une parade trouvée par les constructeurs est de proposer une solution logicielle qui réduit la taille d’affichage sur l’écran pour permettre « d’attraper » plus facilement les fonctions disponibles, mais cette option est trop peu souvent utilisée. C’est notamment pour ces raisons que les fabricants cherchent aujourd’hui à proposer des smartphones pliants qui seront à la fois manipulables avec une seule main, le plus souvent et si besoin, de pouvoir profiter d’une surface d’affichage bien plus grand (avec un système déroulant ou dépliant).

Xiaomi Redmi Note 10 acheter au meilleur prix Fnac Marketplace

179,00 € Fnac Marketplace

Rakuten 179,00 € acheter Rakuten

Amazon 198,99 € acheter Amazon Voir tous les prix

Les plus petits mais aussi les plus grands écrans

Les écrans les plus petits sont installés sur l’iPhone 12 Mini et sur les Google Pixel 5 et Pixel 4a 5G. Ils sont facilement manipulables avec une seule main.

L’iPhone SE 2020 est encore plus petit avec seulement 4,7 pouces. Pour les plus grands, celui qui les surpasse tous, c’est un smartphone gaming, le Lenovo Legion Phone Duel 2 avec 6,92 pouces en diagonale.

Les Samsung Galaxy Note 20 Ultra et Galaxy S20 Ultra propose un écran de 6,9 pouces dont l’un est accompagné d’un stylet plus pratique.

Ensuite, il y a la gamme de smartphones Xiaomi avec les Mi 11 et Mi 11 Ultra qui profitent d’écran de 6,81 pouces alors que l’écran le plus grand chez Apple est celui du modèle iPhone 12 Pro Max qui s’étire sur 6,7 pouces.