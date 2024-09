Quelles sont les dernières nouveautés qui comptent pour le monde du smartphone ?

Le design est souvent un critère déterminant dans le choix d’un smartphone. Le Samsung Galaxy S24 FE 5G se distingue par un côté très épuré avec ses capteurs photo qui semblent simplement posés sur la coque arrière, presque invisibles. Cette intégration minimaliste, où les capteurs reprennent la couleur du dos, rappelle le design du Galaxy Z Flip6. Ses profils plats et ses coins arrondis lui donnent une allure moderne et élégante, disponible en graphite, bleu, jaune et vert.

De son côté, le Xiaomi 14T présente une approche différente avec ses capteurs photo intégrés dans une plaque en forme de carré, située dans le coin supérieur gauche de l’appareil. Cette plaque, de la même couleur que le reste du dos, confère au téléphone un aspect plus structuré et rigoureux. Ses profils sont également plats, et le choix des coloris (noir, graphite, vert citron, bleu) ajoute une touche de diversité.

Quant au Google Pixel 9, il propose une bande arrière qui occupe presque toute la largeur pour intégrer les capteurs photo. Ce choix esthétique original, couplé à des coloris variés comme porcelaine, noir, rose et vert amande, renforce son identité unique. Les profils arrondis et le cadre en verre complètent un design qui se veut distinctif et reconnaissable.

En matière de dimensions, le Google Pixel 9 est le plus compact des trois pour un poids raisonnable. Le Samsung Galaxy S24 FE 5G se situe dans une moyenne confortable, mais il est légèrement plus lourd. Enfin, le Xiaomi 14T se démarque par des dimensions un peu plus imposantes. C’est le modèle le plus léger de cette sélection

L’autonomie d’un smartphone est un facteur clé pour les utilisateurs intensifs. Sur ce point, le Xiaomi 14T prend l’avantage avec une batterie de 5000 mAh, qui, couplée à une charge rapide de 67 watts, promet un temps de recharge réduit et une autonomie prolongée. Toutefois, il n’offre ni recharge sans fil, ni charge inversée.

Le Samsung Galaxy S24 FE 5G dispose d’une batterie légèrement inférieure, à 4700 mAh, mais il supporte une charge rapide à 25 watts et une recharge sans fil à 10 watts, ainsi que la charge inversée, une fonctionnalité pratique pour alimenter d’autres appareils.

Le Google Pixel 9 propose également une batterie de 4700 mAh, avec une charge rapide légèrement plus puissante de 30 watts. Ce modèle se distingue surtout par sa capacité à se recharger sans fil à 23 watts, ce qui en fait une option intéressante pour ceux qui privilégient cette technologie. Il propose aussi la charge inversée, tout comme le Galaxy S24 FE.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En termes de puissance, chaque smartphone se démarque avec des processeurs différents. Le Samsung Galaxy S24 FE 5G embarque un Samsung Exynos 2400e avec 8 Go de RAM, offrant des performances solides pour la majorité des utilisateurs, même si la capacité de stockage n’est pas extensible. Le Xiaomi 14T se montre plus ambitieux avec son MediaTek Dimensity 8300-Ultra et 12 Go de RAM, auxquels s’ajoute la possibilité d’étendre virtuellement la mémoire vive de 12 Go supplémentaires, ce qui le place en tête de ce classement en termes de puissance brute.

Enfin, le Google Pixel 9, avec son processeur Tensor G4 et 12 Go de RAM, propose une expérience fluide et optimisée, particulièrement pour les utilisateurs fidèles à l’écosystème Google, même s’il se situe légèrement derrière le Xiaomi en termes de puissance brute.

Pour ce qui est des écrans, le Xiaomi 14T impressionne avec une dalle AMOLED de 6,67 pouces, une définition élevée de 1220x2712 pixels et une compatibilité Dolby Vision. L’écran du Google Pixel 9 est plus petit, à 6,2 pouces, mais il affiche une luminosité maximale allant jusqu’à 2700 cd/m², ce qui le rend particulièrement lumineux dans toutes les conditions. Le Samsung Galaxy S24 FE 5G propose un écran AMOLED de 6,7 pouces, bien équilibré, avec une définition correcte de 1080x2340 pixels et un pic de luminosité de 1900 cd/m².

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Chaque modèle propose des configurations photo de haut niveau. Le Google Pixel 9, avec ses 50 mégapixels stabilisés optiquement et un capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels, se distingue par sa polyvalence, notamment pour les prises en macro. Le Samsung Galaxy S24 FE 5G, quant à lui, se dote d’un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique 3x, ce qui le rend très performant en zoom. Le Xiaomi 14T, avec un capteur principal de 50 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels également, stabilisé optiquement pour un zoom optique 2,6x, propose des optimisations par Leica, garantissant une qualité d’image élevée.

En matière de connectivité, tous les smartphones sélectionnés sont compatibles 5G et offrent le Wi-Fi 6E, à l’exception du Google Pixel 9 qui est déjà prêt pour le Wi-Fi 7. Aucun des modèles ne dispose de prise jack, mais seul le Xiaomi 14T intègre un émetteur infrarouge. Les trois modèles sont certifiés IP68, garantissant une bonne résistance à l’eau et à la poussière. Le lecteur d’empreinte digitale est placé sous l’écran pour une expérience utilisateur homogène sur tous ces smartphones.