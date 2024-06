Quels sont les iPhones préférés de nos lecteurs ?

L’iPhone 13 présente un design épuré avec des capteurs photo organisés dans un carré en haut à gauche. Ses dimensions sont de 146,7 mm en hauteur, 71,5 mm en largeur, et 7,85 mm en épaisseur, pour un poids de 174 grammes. Il est disponible en rose, blanc, vert, bleu, rouge et noir, avec un cadre en aluminium et des profils plats. L’iPhone 12 Pro, légèrement plus ancien, conserve des dimensions similaires (146,7 mm de hauteur, 71,5 mm de largeur et 7,4 mm d’épaisseur) mais pèse 189 grammes. Son design inclut trois capteurs photo intégrés dans un carré en haut à gauche du dos, organisés en triangle. Les profils sont également plats, et les coloris disponibles sont argent, graphite, doré et bleu, avec un cadre en aluminium. L’iPhone 15, le plus récent des trois, offre des dimensions de 147,6 mm de hauteur, 71,6 mm de largeur et 7,8 mm d’épaisseur, pour un poids de 171 grammes. Il est disponible en rose, jaune, vert, bleu et noir, avec un cadre en aluminium. Les capteurs photo sont également disposés dans un carré en haut à gauche, mais il bénéficie d'un capteur principal de 48 mégapixels, contre 12 mégapixels pour les iPhone 13 et 12 Pro.

Les trois modèles se ressemblent en termes de dimensions, mais des différences existent malgré tout. L’iPhone 12 Pro est le plus lourd avec ses 189 grammes, alors que l’iPhone 15 est le plus léger avec 171 grammes. L’iPhone 13 se situe entre les deux avec 174 grammes. Les dimensions varient légèrement, l’iPhone 15 étant le plus grand.

En ce qui concerne la capacité de la batterie, l’iPhone 15 offre 3349 mAh, surpassant les 3227 mAh de l’iPhone 13 et les 2815 mAh de l’iPhone 12 Pro. Tous trois supportent la charge sans fil, mais seule l’iPhone 15 mentionne la charge inversée, offrant une flexibilité supplémentaire.

Quel est le meilleur écran et quelles configurations pour les photos ?

Concernant les écrans, tous ces mobiles Apple disposent d’un écran AMOLED de 6,1 pouces avec des résolutions proches (1170x2532 pour les iPhone 13 et 12 Pro, 1179x2556 pour l’iPhone 15). Cependant, l’iPhone 15 se distingue par une luminosité maximale de 2000 cd/m², contre 1200 cd/m² pour l’iPhone 12 Pro. Tous trois supportent HDR10+ et Dolby Vision, mais l’iPhone 15 offre une expérience visuelle supérieure grâce à une meilleure luminosité.

En outre, l’iPhone 15 se distingue également par ses capacités photographiques avec un capteur principal de 48 mégapixels stabilisé optiquement et un téléobjectif de 12 mégapixels. L’iPhone 13 et l’iPhone 12 Pro offrent chacun deux capteurs de 12 mégapixels. L’iPhone 12 Pro ajoute un troisième capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, augmentant sa polyvalence. L’iPhone 15 propose des meilleurs clichés que les deux autres qui ne sont pas en reste, cependant.

Lequel est le plus puissant et quelle connectivité ?

Sur le plan de la puissance, l’iPhone 15 est équipé du processeur Apple A16 avec 6 Go de RAM, ce qui le place en tête de liste. L’iPhone 13 suit avec un processeur A15 et 4 Go de RAM, tandis que l’iPhone 12 Pro est doté d’un processeur A14 et de 6 Go de RAM.

Enfin, en termes de connectivité, les trois modèles supportent la 5G, le Wi-Fi 6, le NFC et le Bluetooth (5.3 pour les iPhone 13 et 15, 5.0 pour l’iPhone 12 Pro). Aucun des modèles ne dispose de prise jack ou d’émetteur infrarouge. Tous trois sont certifiés IP68, assurant une bonne résistance à l’eau et à la poussière. Le lecteur d’empreinte digitale est absent sur tous les modèles, remplacé par la reconnaissance faciale.

En conclusion, l’iPhone 15 se présente comme le choix le plus performant et polyvalent, tandis que l’iPhone 13 offre un bon compromis en termes de coût et de fonctionnalités. L’iPhone 12 Pro reste une option robuste pour ceux recherchant une configuration de caméra plus diversifiée. Le choix dépendra de vos priorités en termes de puissance, de qualité d'affichage et de photographie.