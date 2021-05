Quels sont les meilleurs smartphones OnePlus en 2021 ?

La marque OnePlus propose un large choix de smartphones de l’entrée jusqu’au haut de gamme. Mais entre le OnePlus Nord, 8T, 8 Pro, 9 et 9 Pro, lequel est le mieux adapté à votre besoin ? Voici quelques éléments croisés qui devraient vous permettre de faire un choix aussi éclairé que possible.

Commençons ce tour d’horizon avec le côté esthétique de notre sélection. Tous profitent d’un design intéressant avec des bords fins et arrondis pour proposer une excellente prise en main. Plusieurs couleurs sont disponibles, selon le modèle choisi. Le plus compact de notre sélection est le OnePlus Nord avec une hauteur de 158,3 mm, une finesse de 8,2 mm et un poids de seulement 184 grammes contre le plus imposant, le OnePlus 8 Pro avec 165,3 mm de haut, 8,5 mm d’épaisseur et un poids de 199 grammes. Le OnePlus 8T fait 8,4 mm d’épaisseur et 188 grammes sur la balance. Les OnePlus 9 et 9 Pro proposent une finesse de 8,7 mm et un poids respectif de 192 et 197 grammes.

Des performances au rendez-vous

Les OnePlus de notre sélection sont des appareils qui profitent d’une excellente plateforme particulièrement performante. En effet, les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro bénéficient de la puce la plus véloce du moment, à savoir un Qualcomm Snapdragon 888. Les OnePlus 8 Pro et OnePlus 8T sont équipés du meilleur processeur de l’année dernière, le Snapdragon 865 tandis que le OnePlus Nord est doté de la puce Qualcomm Snapdragon 765G affichant un excellent rapport performances/prix. Tous sont proposés avec 8 ou 12 Go de mémoire vive, selon le budget qu’on voudra bien leur consacrer. La batterie la plus imposante est installée dans le OnePlus 8 Pro avec une capacité de 4510 mAh suivi par les modèles 8T, 9 et 9 Pro avec 4500 mAh. La batterie du OnePlus Nord a une capacité de 4115 mAh. Ce dernier, ainsi que le OnePlus 8 Pro peuvent supporter la charge filaire à 30 Watts (et la charge sans fil pour le OnePlus 8 Pro) tandis que tous les autres acceptent jusqu’à 65 Watts de charge filaire. Le OnePlus 9 Pro profite, en plus de la possibilité de charge sans fil à 50 Watts contre 15 Watts pour le OnePlus 9 et offre la charge inversée.

Des écrans AMOLED pour tous

Tous les écrans des OnePlus de notre sélection s’appuient sur une dalle AMOLED. Ils sont incurvés sur les OnePlus 8 Pro et OnePlus 9 Pro alors qu’ils sont plats pour les autres modèles. En outre, les deux « Pro » bénéficient également d’une plus grande définition de 1440x3168 et 1440x3216 pixels alors qu’elle est de 1080x2400 pixels pour les autres. L’écran du OnePlus 9 Pro est 120 Hz en mode adaptatif supportant le HDR10+. C’est aussi le cas pour le OnePlus 9 mais sans mode adaptatif pour la fréquence de rafraîchissement. Les écrans des OnePlus 8 Pro et 8T sont aussi 120 Hz alors que celui du Nord propose 90 Hz. Le pus grand est celui du OnePlus 8 Pro avec 6,78 pouces suivi par le OnePlus 9 Pro avec 6,7 pouces puis les OnePlus 8T et OnePlus 9 avec 6,55 pouces et enfin, le Nord avec 6,44 pouces en diagonale.

Pas moins de 4 capteurs photo au dos

Tous les OnePlus de notre sélection sont compatibles avec les réseaux 5G et embarquent aussi le Wi-Fi 6, sauf pour le Nord. Ils sont NFC et supportent deux cartes SIM. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran. Les OnePlus 9 et 9 Pro profitent d’une certification IP68 les rendant totalement étanches à l’eau et à la poussière. Enfin, pour la partie photo, le mieux équipé est sans conteste le plus haut de gamme et le plus récent, le OnePlus 9 Pro qui embarque une configuration de 48+50+8+2 mégapixels avec un capteur à selfie à 16 mégapixels avec une capacité à filmer jusqu’en Ultra HD 8K à 30 images par seconde. Ensuite, le OnePlus 9 propose 48+50+2 mégapixels, sans le 8 mégapixels donc par rapport à la version Pro et aussi une caméra à selfie à 16 mégapixels et les mêmes facultés de captation vidéo. Le OnePlus 8 Pro dispose d’une configuration 48+48+8+5 mégapixels encore avec un capteur à selfie de 16 mégapixels. Le OnePlus 8T utilise aussi 4 capteurs au dos : 48+16+5+2 mégapixels et le même objectif de 16 mégapixels à l’avant. Enfin, le OnePlus Nord embarque des capteurs 48+8+5+2 mégapixels au dos et deux capteurs à l’avant de 32 et 8 mégapixels pour faire du grand-angle.