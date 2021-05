Quels sont les meilleurs smartphones pour une bonne expérience de jeu sur mobile ?

Actuellement, les jeux vidéo sur mobiles remportent un vif succès et de plus en plus de personnes jouent sur leur smartphone pendant quelques minutes ou plusieurs heures. Voici une sélection de smartphones qui sont tout à fait capable de vous offrir parmi les meilleures expériences de gaming sur téléphone portable : Samsung Galaxy S21 Ultra, Xiaomi Mi 11 Ultra, Asus ROG Phone 5, OnePlus 9 Pro et Poco F3.

Soyons clairs, notre sélection regroupe des smartphones plutôt haut de gamme mais en tout cas, capables de délivrer suffisamment de puissance pour vous permettre de jouer dans de bonnes conditions à tous les jeux. Il existe des smartphones orienté gaming comme les Black Shark, Red Magic, Legion Phone Duel ou encore Razer Phone mais les derniers modèles ne sont pas encore disponibles au moment de l’écriture de ces lignes et ils feront l’objet d’un comparatif à venir et dédié à ces appareils résolument pensé pour les joueurs.

Parce que le design, ça compte aussi

Assurément, l’Asus ROG Phone 5 est donc le modèle de smartphones le plus typique pour les gamers avec un design très spécifique et remarquable. Les autres appareils de notre sélection arborent des designs beaucoup plus classiques. C’est aussi le plus lourd avec 239 grammes sur la balance contre 234 grammes pour le Mi 11 Ultra, 227 grammes pour le Galaxy S21 Ultra, 197 grammes pour le OnePlus 9 Pro et 196 grammes pour le Poco F3. De tous, c’est le Asus ROG Phone 5 qui embarque la batterie la plus véloce avec 6000 mAh supportant la charge 65 Watts. Ensuite, il y a les Galaxy S21 Ultra et Mi 11 UItra qui proposent une batterie de 5000 mAh, le Xiaomi se rechargeant beaucoup plus vite que le Samsung. Les Poco F3 et OnePlus 9 Pro profitent d’une batterie de 4500 mAh avec la possibilité d’une charge à 65 Watts en filaire pour le OnePlus, 50 Watts sans fil et la charge inversée.

Asus ROG Phone 5 acheter au meilleur prix Rakuten

593,99 € Rakuten

Fnac Marketplace 629,00 € acheter Fnac Marketplace

Amazon Marketplace 1013,46 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix

Et les performances ?

Les Mi 11 Ultra, OnePlus 9 Pro et ROG Phone 5 partagent la même puce, une Qualcomm Snapdragon 888, la plus puissante du moment avec 8, 12 ou 16 Go de RAM, selon la configuration choisie. Avec 12 Go, vous êtes très bien. Le Samsung Galaxy S21 Ultra dispose d’un processeur Samsung Exynos 2100 offrant d’excellentes performances et le Poco F3 est équipé du Snapdragon 870 qui propose aussi de très belles performances tout en restant abordable. Ce smartphone est disponible avec 6 ou 8 Go de RAM. Tous embarquent au moins 128 Go d’espace de stockage ce qui permet d’installer de nombreux jeux.

Xiaomi Mi 11 Ultra acheter au meilleur prix Fnac Marketplace

929,00 € Fnac Marketplace

Boulanger 1199,00 € acheter Boulanger

Fnac 1199,00 € acheter Fnac Voir tous les prix

Quel écran pour jouer ?

L’écran est également important pour jouer dans de bonnes conditions. Le plus grand est celui du Mi 11 Ultra, c’est aussi certainement le plus remarquable. Il mesure 6,81 pouces contre 6,8 pouces pour le Samsung Galaxy S21 Ultra, 6,78 pouces pour le ROG Phone 5, 6,7 pouces pour le OnePlus 9 Pro et 6,67 pouces pour le Poco F3. Tous s’appuient sur une dalle AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le ROG Phone 5 monte même jusqu’à une fréquence de 144 Hz. Le taux d’échantillonnage est également particulièrement élevé favorisant la réactivité de l’écran et donc la jouabilité. Tous sont compatibles HDR10 et HDR10+. Les écrans des Poco F3 et Asus ROG Phone 5 sont plats alors qu’ils sont légèrement incurvés pour les autres appareils. Tous embarquent du Wi-Fi 6 et même du Wi-Fi 6 E pour les Samsung Galaxy S21 Ultra et Mi 11 Ultra pour des débits supérieurs. En cas de chute dans l’eau, les OnePlus 9 Pro, Galaxy S21 Ultra et Mi 11 Ultra peuvent résister à une immersion complète.

OnePlus 9 Pro acheter au meilleur prix Rakuten

795,00 € Rakuten

Fnac Marketplace 859,89 € acheter Fnac Marketplace

Darty 919,00 € acheter Darty Voir tous les prix