Quels sont les meilleurs smartphones Vivo en 2021 ?

La marque Vivo est particulièrement connue en Chine et beaucoup moins en France. Il faut dire qu’elle vient tout juste de se lancer sur notre marché, mais compte rapidement se faire connaître à travers différentes propositions de smartphones plutôt bien conçus et proposés à des prix abordables. Mais entre les modèles de la marque, comment faire son choix ? Voici quelques éléments de comparaison qui devraient vous aider.

Fin octobre 2020, la marque Vivo annonçait le lancement de son activité en France sur le marché des smartphones. Pour l’occasion, le constructeur d’origine chinoise a présenté plusieurs modèles du haut jusqu’à l’entrée de gamme. Ainsi, dans l’ordre des caractéristiques techniques les plus avancées, il y a le Vivo X51 5G puis le Vivo Y70 pour le milieu de gamme. Les Y11s et Y20s représentant l’entrée de gamme du fabricant. Puis plus rien jusqu’en mai dernier où Vivo a repris la parole pour annoncer l’arrivée sur le marché des modèles Y72 5G et X60 Pro. Ce dernier volant la vedette au X51 5G et venant se positionner comme flagship de la marque.

Qu’ont-ils sous le capot ?

Techniquement, c’est le Vivo X60 Pro qui est le plus abouti des smartphones de la marque. En effet, il propose une puce Qualcomm Snapdragon 870 associée à 12 Go de mémoire vive. Le constructeur a intégré une technologie qui permet au mobile d’utiliser de la mémoire de stockage en tant que RAM en cas de besoin. Cela devrait lui permettre de proposer d’excellentes performances. Ensuite, le X51 5G embarque un processeur Snapdragon 765G avec 8 Go de mémoire vive, sans possibilité d’utiliser une partie de l’espace de stockage en secours. Ensuite arrive le Y72 5G avec sa puce Mediatek Dimensity 700 avec 8 Go de mémoire vive qui devance le Y70 avec son processeur Snapdragon 665 aussi avec 8 Go de RAM.

Le modèle Y20s, entrée de gamme, ferme la marche avec une puce Qualcomm Snapdragon 460 et 4 Go de mémoire vive. Tous proposent au moins 128 Go d’espace de stockage avec la plupart du temps, la possibilité d’étendre cette capacité avec une carte mémoire (sauf pour le X60 Pro).

Des batteries endurantes pour tenir la charge

Les appareils qui proposent les batteries les plus endurantes chez Vivo sont le Y72 5G et le Y20s avec 5000 mAh supportant la charge 18 Watts. Pour les autres, le X51 5G dispose d’une capacité de batterie de 4315 mAh. Il faut compter 4200 mAh sur le X60 Pro et 4100 mAh sur le Y70, tous pouvant se charger à 33 Watts donc plus rapidement que les précédents.

Les modèles X51 5G, Y72 5G et X60 Pro sont compatibles avec la 5G. Seul le X60 Pro offre un réseau Wi-Fi 6 alors que les autres plafonnent avec du Wi-Fi 5. Il est dépourvu de prise audio jack ce que proposent les autres smartphones de la marque Vivo.

Enfin, concernant les configurations dédiées à la photo, celui qui est le plus équipé est logiquement le X60 Pro embarquant 48+13+13+2 mégapixels au dos et un capteur de 32 mégapixels à l’avant, comme le X51 5G, mais qui dispose, à l’arrière de la configuration 48+13+8+8 mégapixels.

Le Y72 5G profite d’un capteur principal de 64 mégapixels avec un objectif grand-angle de 8 mégapixels et un dernier capteur de 2 mégapixels. Le Y70 s’appuie sur trois capteurs : 48+2+2 mégapixels au dos et un 16 mégapixels à l’avant. Le Y20s est le moins bien équipé avec un capteur principal de 13 mégapixels associé à 2 capteurs de 2 mégapixels chacun.