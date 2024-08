Quels sont les téléphones pliants qui valent le coup en 2024 ?

Le Samsung Galaxy Z Flip6 adopte un design à clapet avec un profil très plat. À l'extérieur, il dispose de deux capteurs photo positionnés à côté de l'écran externe. Ce modèle est disponible en jaune, argent, menthe, bleu, noir, blanc et pêche, offrant une palette de couleurs variée. La charnière, redessinée pour une meilleure durabilité, peut supporter plus de 200 000 manipulations. Le Motorola Razr 50 Ultra présente également un format clapet, avec une partie arrière lisse et agréable au toucher. Ses deux capteurs photo sont intégrés à l'écran externe, créant une esthétique harmonieuse. Ce modèle se décline en bleu, vert, rose et pêche (peach fuzz), et ses profils sont légèrement arrondis.

Quant au Honor Magic V2, il se distingue par son format "livre", avec une coque arrière en similicuir et un îlot de capteurs sous une plaque légèrement saillante. Ce modèle est uniquement disponible en noir, et ses profils sont relativement fins. Il offre une texture de qualité premium.

En termes de dimensions, le Samsung Galaxy Z Flip6 mesure 165,1 mm de hauteur (85,1 mm plié), 71,9 mm de largeur et 6,9 mm d'épaisseur (14,9 mm plié). Il pèse 187 grammes, ce qui le rend relativement léger. Le Motorola Razr 50 Ultra est très légèrement plus grand, avec une hauteur de 171,42 mm (88,09 mm plié), une largeur de 73,99 mm et une épaisseur de 7,09 mm (15,32 mm plié). Il pèse 189 grammes, se classant ainsi comme le modèle le plus lourd parmi les trois Smartphones pliants. Le Honor Magic V2, quant à lui, mesure 156,7 mm de hauteur, 145,4 mm de largeur (74 mm plié) et 4,7 mm d'épaisseur (9,9 mm plié). Avec un poids de 231 grammes, il est le plus lourd des modèles comparés, mais aussi le plus fin une fois déplié.

Le Samsung Galaxy Z Flip6 dispose d'une batterie de 4000 mAh, avec une charge rapide de 25 watts, une charge sans fil de 15 watts et une charge inversée. Le Motorola Razr 50 Ultra propose également une batterie de 4000 mAh, mais avec une charge rapide plus puissante de 45 watts, une charge sans fil de 15 watts et une charge inversée de 5 watts. Le Honor Magic V2 se distingue par sa batterie de 5000 mAh, offrant potentiellement la meilleure autonomie. Sa charge rapide est de 66 watts, mais il ne supporte ni la charge sans fil ni la charge inversée.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Le Samsung Galaxy Z Flip6 est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy, avec 12 Go de RAM et une capacité de stockage de 256 Go ou 512 Go, sans extension micro SD. Le Motorola Razr 50 Ultra fonctionne avec un Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, également avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage au format UFS 4.0, sans possibilité d'extension. Le Honor Magic V2 utilise un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, accompagné de 12 Go de RAM (plus 7 Go de RAM Turbo) et 512 Go de stockage, sans extension micro SD. En termes de puissance, le classement est le suivant : Samsung Galaxy Z Flip6, Motorola Razr 50 Ultra, et Honor Magic V2.

Le Samsung Galaxy Z Flip6 propose deux écrans AMOLED : un de 3,4 pouces avec une luminosité de 1600 cd/m² et un autre de 6,7 pouces avec une luminosité de 2600 cd/m². Tous deux offrent une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une protection Corning Gorilla Glass Victus 2. Le Motorola Razr 50 Ultra dispose également de deux écrans AMOLED : un externe de 4 pouces avec une luminosité maximale de 2400 cd/m² et un de 6,9 pouces atteignant 3000 cd/m², avec une fréquence de 165 Hz et une protection Corning Gorilla Glass Victus. Ce dernier a l’avantage de pouvoir afficher n’importe quelle application alors que sur ce point, le mobile Samsung est limité à certains widgets et quelques applications choisie.

Le Honor Magic V2 est équipé de deux écrans AMOLED : un de 6,43 pouces avec une luminosité de 1750 cd/m² et un de 7,9 pouces également à 1750 cd/m². Les deux écrans offrent une fréquence de 1 à 120 Hz et sont compatibles HDR10+ et Dolby Vision. Le classement des écrans, en termes de qualité, taille et fréquence de rafraîchissement, est le suivant : Motorola Razr 50 Ultra, Honor Magic V2 et Samsung Galaxy Z Flip6.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Samsung Galaxy Z Flip6, avec son capteur principal de 50 mégapixels et son ultra grand-angle de 12 mégapixels, offre une expérience photographique de qualité. Son capteur à selfie de 10 mégapixels complète ce dispositif, rendant ce modèle performant pour les selfies et les captures en grand-angle. Cependant, il manque de capteurs téléobjectifs, ce qui limite ses capacités de zoom optique.

Le Motorola Razr 50 Ultra, quant à lui, se distingue avec deux capteurs de 50 mégapixels chacun, dont un téléobjectif avec un zoom optique 2x, permettant des photos nettes même à distance. De plus, son capteur à selfie de 32 mégapixels surpasse largement celui du Galaxy Z Flip6, offrant une qualité exceptionnelle pour les autoportraits. Cette configuration rend le Razr 50 Ultra particulièrement adapté pour les amateurs de photographie recherchant à la fois la polyvalence et la haute résolution.

Le Honor Magic V2 excelle dans ce domaine avec trois capteurs arrière : un principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, et un téléobjectif de 20 mégapixels avec zoom optique 2,5x. Ce dispositif permet des prises de vue d'une grande variété, des panoramas aux gros plans détaillés. Le capteur à selfie de 16 mégapixels, bien que moins impressionnant que celui du Razr 50 Ultra, reste très performant. Le Magic V2 se distingue ainsi comme le smartphone offrant les meilleures capacités photographiques parmi les trois modèles comparés, grâce à sa diversité de capteurs et à sa stabilisation optique qui garantit des images claires et nettes.

Le Samsung Galaxy Z Flip6 est équipé pour répondre aux exigences modernes de connectivité avec le Wi-Fi 6E, offrant une connexion rapide et stable. Il supporte également le Bluetooth 5.3 et la technologie NFC, facilitant les paiements sans contact et la connectivité avec divers appareils. Le Galaxy Z Flip6 est certifié IP48, ce qui signifie qu'il offre une certaine protection contre l'eau et la poussière. Le lecteur d'empreintes digitales, situé sur le profil, permet un déverrouillage facile et rapide du smartphone. Cependant, l'absence de prise jack et d'émetteur infrarouge peut être un inconvénient pour certains utilisateurs.

Le Motorola Razr 50 Ultra va encore plus loin avec le Wi-Fi 7, garantissant des vitesses de connexion encore plus élevées et une meilleure gestion des réseaux encombrés. Il est également équipé du Bluetooth 5.2 et de la technologie NFC, tout en maintenant une certification IPX8, indiquant une résistance à l'immersion dans l'eau, ce qui est idéal pour une utilisation dans des conditions humides. Le lecteur d'empreintes digitales est également situé sur le profil, et bien que le Razr 50 Ultra ne dispose pas de prise jack ni d'émetteur infrarouge, il offre une connectivité de pointe qui le place en tête dans ce domaine.

Le Honor Magic V2 propose le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3, assurant des connexions rapides et fiables. La technologie NFC est également présente, facilitant les transactions sans contact. Certifié IPX8, il offre une protection optimale contre l'eau, semblable au Motorola Razr 50 Ultra. Le lecteur d'empreintes digitales est judicieusement placé sur le profil, ce qui est pratique pour l'utilisateur. Malgré l'absence de prise jack et d'émetteur infrarouge, le Honor Magic V2 offre une connectivité robuste et fiable, bien que légèrement en deçà du Razr 50 Ultra en termes de vitesse de connexion.