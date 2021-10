Retour sur les Smartphones testés en octobre : Samsung Galaxy A52s 5G, Sony Xperia 5 III, Xiaomi Redmi note 10s, Samsung Galaxy A72 et TCL 20R 5G

Pendant ce mois d’octobre, nous avons eu l’occasion de tester plusieurs smartphones dont le Samsung Galaxy A52s 5G, le Sony Xperia 5 III, le Xiaomi Redmi Note 10s, le Samsung Galaxy A72 et le TCL 20 R 5G. Voici ce que nous en avons pensé, pour chacun d’entre eux.

Commençons par le smartphone Samsung Galaxy A72 qui représente le haut du milieu de gamme chez le constructeur sud-coréen. Doté d’une fiche technique intéressante avec un écran AMOLED de 6,7 pouces à 90 Hz, une batterie de 5000 mAh et une puce Qualcomm Snapdragon 720G ainsi que 4 capteurs photo au dos, il fait l’objet de beaucoup d’espoir pour son fabricant. Selon nous, il s’agit d’un smartphone assez polyvalent qui offre une expérience mobile très satisfaisante, mais il a du mal à se distinguer de la concurrence bien qu’il propose des fonctions de bonne qualité, certes, mais pas suffisantes pour se démarquer. On apprécie son interface, son zoom optique 3x et son autonomie, mais face au nouveau Galaxy A52s 5G et à d’autres téléphones marques, il n’a pas d’argument assez fort et se retrouve derrière la concurrence en ce qui concerne les performances et le rafraîchissement de l’écran. Difficile de justifier son prix.

Le Samsung Galaxy A52s 5G, pour son rapport qualité/prix

Le smartphone Samsung Galaxy A52s 5G est un milieu de gamme. Il profite d’une fiche technique plus musclée que celle proposée par le Galaxy A52 5G notamment d’un écran AMOLED de 6,5 pouces à 120 Hz, une batterie de 4500 mAh et une puce Qualcomm Snapdragon 778G avec 4 capteurs photo au dos. Il a été officialisé en septembre dernier dans la série A. Selon nous, à l’image du Galaxy A72, le Galaxy A52s 5G est un smartphone plutôt polyvalent qui offre la 5G ainsi qu’une expérience mobile très satisfaisante servie par un très bel écran ayant une fréquence de rafraîchissement élevée et une large connectivité. On aime son étanchéité, ses capacités en jeu, son interface fluide et son autonomie. Un peu long à charger malgré tout, il est nettement plus avantageux que le Galaxy A52 5G.

Le Sony Xperia 5 III, pour son côté résolument multimédia

Le smartphone Sony Xperia 5 III représente le milieu de gamme chez le constructeur japonais se situant entre le Xperia 1 III et l’entrée de gamme, le Xperia 10 III. Il reprend les mêmes caractéristiques que la version la plus avancée, mais dans un format plus compact. Avec sa puce Snapdragon 888, son écran AMOLED au format 21:9, cher à Sony, une large connectivité et trois capteurs photo de 12 mégapixels à l’arrière avec des applications semi-pro, il fait très bonne figure. Pour nous, l’Xperia 5 III est un excellent mobile haut de gamme et sa compacité est appréciable. On aime la qualité de son écran ainsi que ses performances générales et la qualité des photos que nous avons pu obtenir depuis ses 3 capteurs au dos. Son interface est très fluide et on aime les applications dédiées à la photo et à la vidéo.

Le Xiaomi Redmi Note 10S pour son rapport qualité/prix

Reprenant une partie de la fiche technique du Redmi Note 10, la version Note 10S profite de caractéristiques intéressantes pour un prix plutôt raisonnable puisqu’il est disponible pour à peine 200 €. Les principales différences sont visibles au niveau de la configuration photo et du processeur. Effectivement, notre test a permis de confirmer cela puisqu’il offre de meilleures performances notamment dans les jeux vidéo et un capteur photo qui propose plus de pixels. Les différences entre les deux appareils valent le coup de l’écart de prix surtout si vous êtes un joueur et que vous aimez prendre de belles photos. D’ailleurs, le Redmi Note 10S est proposé en version 64 Go avec la possibilité d’étendre cette capacité, une configuration finalement au même prix que le Redmi Note 10 sur le site de Xiaomi, donc il n’y a plus à débattre.

Le TCL 20 R 5G, pour accéder à la 5G à moins frais

Le smartphone TCL 20 R 5G est la proposition la plus abordable de la marque pour entrer dans l’ère de la 5G. Profitant d’un écran rafraîchi à 90 Hz et de trois objectifs photo à l’arrière, il est proposé à moins de 200 €. Son grand écran et sa connectivité 5G sont ses principaux atouts, car pour le reste, on est dans la moyenne sans faire d’éclat. Le mobile peut tout à fait convenir pour un premier équipement visant un public jeune à la recherche d’un smartphone d’entrée de gamme assez agréable à utiliser au quotidien, mais à qui il ne faut pas trop en demander non plus notamment sur la photo où la concurrence offre de meilleures aptitudes et une autonomie supérieure.