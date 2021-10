Samsung Galaxy A 5G : Galaxy A32, Galaxy A42, Galaxy A52s ou Galaxy A52, lequel choisir ?

Si vous aimez les smartphones de la marque Samsung, que votre budget est limité et que vous avez décidé de passer à la 5G, les Galaxy A32 5G, Galaxy A42 5G, Galaxy A52 5G et Galaxy A52S 5G sont tout indiqués. Mais entre ceux-ci, comment faire la différence ? Voici quelques éléments croisés pour vous aider.

Choisissez la couleur que vous aimez le plus étant donné que Samsung propose ses gammes Galaxy A dans différents coloris allant du blanc, lavande, vert, noir ou bleu. C’est un peu l’affaire de chacun. Les Galaxy A52S 5G et Galaxy A52 5G sont les plus fins puisqu’ils mesurent 8,4 mm pour un poids de seulement 189 grammes contre 8,6 mm pour le Galaxy A42 5G et 9,1 pour le Galaxy A32 5G. Les Galaxy A52S 5G et Galaxy A52 5G sont deux frères jumeaux qui se différencient uniquement par le processeur : un Snapdragon 778G pour le premier et un Snapdragon 750G pour le second. Tous les autres composants sont strictement identiques. C’est donc la version « S » la plus véloce même contre le Galaxy A42 5G et encore plus contre le Galaxy A32 5G qui disposent, respectivement des processeurs Snapdragon 750G et Mediatek Dimensity 720.

Écrans : À fond sur l’AMOLED

Les Galaxy A32 5G, Galaxy A52S 5G et Galaxy A52 5G disposent d’un écran de 6,5 pouces mais LCD pour le premier alors qu’il est de type AMOLED pour les deux autres, comme celui du Galaxy A42 5G qui s’étire sur 6,6 pouces, cette fois.

Les Galaxy A32 5G et Galaxy A42 5G ont une définition faible de 720x1600 pixels contre 1080x2400 pixels pour les deux Galaxy A52S 5G et Galaxy A52 5G et ils profitent également d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Ils sont naturellement tous compatibles 5G et proposent du Wi-Fi ac. Les Galaxy A52S 5G et Galaxy A52 5G sont étanches, certifiés IP67 les rendant aussi résistants à la poussière.

Photo : pas moins de 4 capteurs au dos

Concernant la partie photo, les Galaxy A52S 5G et Galaxy A52 5G sont logiquement les mieux lotis avec une configuration identique, à savoir 64+12+5+5 mégapixels et un capteur de 32 mégapixels à l’avant là où le Galaxy A42 5G dispose de capteurs 48+12+5+5 mégapixels, pas très éloigné, et un objectif de 20 mégapixels pour se prendre en selfie à comparer à un capteur de 13 mégapixels installé derrière le poinçon de l’écran du Galaxy A32 5G. À l’arrière, il y a aussi 4 capteurs 48+8+5+2 mégapixels avec une possibilité de filmer en qualité Full HD à 30 images par seconde alors que les trois autres peuvent monter jusqu’à une définition Ultra HD à 30 images par seconde.