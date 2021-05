Samsung Galaxy A 5G : Galaxy A32, Galaxy A42 ou Galaxy A52, lequel choisir ?

Face aux marques chinoises, Samsung propose également plusieurs appareils compatibles 5G. Parmi eux, il y a les Galaxy A32, Galaxy A42 et Galaxy A52. Mais entre ceux-ci, lequel est le meilleur ou le plus adapté à vos attentes et votre budget. Pour vous aider à faire votre choix, voici quelques éléments croisés qui devraient vous éclairer.

Esthétiquement, les smartphones Galaxy A32, A42 et A52 se ressemblent notamment avec un bloc optique photo beaucoup plus discret que celui de la série plus haut de gamme des Galaxy S21. Il se confond avec le reste du dos des mobiles sauf pour le Galaxy A52 5G puisqu’il est noir. Les appareils sont déclinés en plusieurs coloris. Des trois, c’est le Galaxy A32 5G qui est le plus lourd avec 205 grammes sur la balance contre 193 grammes pour le Galaxy A42 5G et 189 grammes pour le Galaxy A52 5G. C’est ce dernier qui est le plus fin avec 8,4 mm d’épaisseur contre, respectivement 8,6 mm et 9,1 mm pour les Galaxy A42 5G et Galaxy A32 5G. Ces deux derniers profitent d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh avec une charge possible à 18 Watts pour le Galaxy A32 5G mais de 25 Watts pour le Galaxy A42 5G tout comme le Galaxy A52 5G avec sa batterie de 4500 mAh.

Des plateformes bien différents tout comme leur écran

Techniquement, les Galaxy A42 5G et A52 5G s’appuient sur la même puce Qualcomm Snapdragon 750G mais alors que le premier n’a que 4 Go de RAM, le second profite de 6 Go. 4 Go de mémoire vive, c’est aussi ce que propose le Galaxy A32 5G mais avec un processeur Mediatek MT6853 moins véloce.

L’écran le plus remarquable est installé sur le Galaxy A52 5G avec une dalle AMOLED sur 6,5 pouces affichant une définition de 1080x2400 et avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz alors que les deux autres sont limités à du 60 Hz et une définition de 720x1600 pixels avec tout de même une dalle AMOLED pour le Galaxy A42 5G alors que le Galaxy A32 5G n’a qu’un écran LCD. Ce dernier n’est pas NFC mais offre un port audio jack 3,5 mm comme les deux autres. Notez que le Galaxy A52 5G est certifié IP67 le rendant résistant à l’immersion sous l’eau et à la poussière.

Pas moins de 4 capteurs photo au dos

Enfin, pour la partie photo, les trois disposent d’une configuration à quadruple capteurs au dos. Le plus musclé d’entre eux est logiquement le Galaxy A52 5G avec 64+12+5+5 mégapixels et un capteur de 32 mégapixels à l’avant. Ensuite, il y a le Galaxy A42 5G avec 48+8+5+5 mégapixels et un objectif de 20 mégapixels derrière un poinçon au niveau de l’écran. Le Galaxy A32 5G ne démérite pas pour autant avec une configuration 48+8+5+2 mégapixels et un capteur frontal de 13 mégapixels. Les deux premiers peuvent filmer avec une définition maximale Ultra HD à 30 images par seconde alors que le Galaxy A32 5G est limité à du Full HD.