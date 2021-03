Samsung : les trois meilleurs smartphones 5G pas chers en 2021

Vous avez décidé de passer à la 5G et de profiter de sa vitesse de téléchargement, mais si possible avec un smartphone de la marque Samsung qui soit abordable. Nous avons sélectionné pour vous quelques modèles parmi les plus remarquables et voici quelques éléments de comparaison qui devraient vous aider à faire un choix aussi éclairé que possible.

Parmi les smartphones abordables compatibles avec les réseaux de télécommunication 5G chez Samsung, il y a le Galaxy A52 5G, le Galaxy A42 5G et le Galaxy A32 5G. Ils proposent peu ou prou le même design avec des petites particularités tout de même pour la partie bloc optique photo à l’arrière où le Galaxy A52 5G va proposer l’élément le plus protubérant. Le dos du Galaxy A 42 5G profite d’un beau dégradé. Des trois, c’est le Galaxy A32 5G qui est le plus lourd avec 205 grammes sur la balance contre 193 grammes pour le Galaxy A42 5G et 189 grammes pour le Galaxy A52 5G. Ce dernier profite également d’un traitement étanche puisqu’il est certifié IP67 ce qui n’est pas le cas des autres. Un avantage qui peut faire toute la différence.

Des composants en commun

Le Galaxy A42 5G et le Galaxy A52 5G partagent la même plateforme à savoir une puce Qualcomm Snapdragon 750G avec 6 Go de RAM pour le A52 5G et 4 Go pour le A42 4G. C’est aussi sur cette capacité de mémoire vive qu’il faut compter sur le Galaxy A32 5G associée à un processeur Mediatek MT6853 moins véloce que celui de Qualcomm. Les Galaxy A42 5G et A32 5G disposent de la même capacité de batterie : 5000 mAh avec une charge 18 watts alors que le Galaxy A52 5G embarque une batterie de 4500 mAh mais qui peut se charger un peu plus vite, à 25 watts. Ils sont compatibles 5G et dispose du Wi-Fi ac ainsi que du Bluetooth. Les Galaxy A52 5G et Galaxy A42 5G sont équipés d’un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran alors qu’il est positionné au niveau du bouton d’alimentation sur le Galaxy A32 5G.

Des écrans bien différents, selon les modèles

C’est l’écran du Galaxy A42 5G qui dispose de la plus grande diagonale : 6,6 pouces contre 6,5 pouces pour les deux autres. Le Galaxy A52 5G se démarque en proposant une dalle AMOLED 120 Hz tandis que l’écran du Galaxy A42 5G est aussi AMOLED mais limité à une fréquence de rafraîchissement moindre : 60 Hz.

Enfin, les configurations photos sont très similaires pour les Galaxy A32 5G et Galaxy A42 5G : 48+8+5+5 mégapixels pour le A42 5G et 48+8+5+2 mégapixels pour le A32 5G. Le Galaxy A52 5G, pour sa part, est équipé d’un module principal de 64 mégapixels associé à un capteur de 12 mégapixels pour les photos en ultra grand angle et deux autres capteurs de 5 mégapixels. C’est lui qui a le plus grand nombre de pixels pour son capteur frontal : 32 mégapixels contre 20 pour le Galaxy A42 5G et 13 pour le Galaxy A32 5G.