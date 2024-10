Septembre a été un mois décisif pour l'industrie du smartphone avec la sortie de ces trois smartphones

Les designs des trois modèles sélectionnés se distinguent par des choix esthétiques marqués et des finitions spécifiques. Le Xiaomi 14T affiche une organisation de ses capteurs photo à l’arrière sous forme de carré intégré dans une plaque de la même couleur que le reste du dos, située dans le coin supérieur gauche. Cette disposition intègre trois capteurs placés en carré avec des bords légèrement arrondis et des profils plats.

Disponible en noir, graphite, vert citron ou bleu, le Xiaomi 14T adopte un dos en verre qui lui confère une allure premium. De son côté, le Samsung Galaxy S24 FE 5G opte pour un design épuré et minimaliste avec des capteurs photo disposés individuellement, sans contour proéminent. L’absence de bloc distinct confère un aspect plus homogène. Les capteurs sont simplement posés sur le dos en aluminium, ce qui donne une apparence lisse et moderne. Les couleurs disponibles incluent le graphite, le bleu, le jaune et le vert.

Le Galaxy S24 FE 5G est conçu avec des profils plats et des coins arrondis, respectant l’esthétique des modèles de la série Galaxy. Quant à l'iPhone 16, il conserve l’ADN de la gamme avec un carré de capteurs en haut à gauche du dos, similaire aux précédentes générations. Il propose un nouveau bouton qui permet de contrôler certaines fonctionnalités de l’appareil photo, ainsi qu’un bouton Action hérité des générations antérieures. Ses profils sont également plats avec des coins arrondis. Le smartphone est proposé en cinq couleurs : noir, blanc, rose, vert et bleu, avec un cadre en aluminium qui assure légèreté et robustesse.

En termes de dimensions, l'iPhone 16 est le plus compact des trois et le plus léger de la sélection. Le Xiaomi 14T se positionne entre les deux autres en termes de taille et de poids tandis que le Samsung Galaxy S24 FE 5G, quant à lui, est le plus grand et le plus lourd.

Concernant l’autonomie, le Xiaomi 14T propose une batterie de 5000 mAh, la plus importante de cette sélection, promettant une autonomie conséquente, en particulier avec une gestion optimisée du processeur MediaTek Dimensity 8300-Ultra. Sa charge rapide à 67 watts est la plus puissante, bien que le modèle ne prenne pas en charge la charge sans fil.

Le Samsung Galaxy S24 FE 5G, avec ses 4700 mAh, se situe juste en dessous. Il prend en charge une charge filaire à 25 watts et se démarque par sa capacité de charge sans fil à 10 watts, ainsi que la charge inversée pour alimenter d’autres appareils. L'iPhone 16, quant à lui, embarque une batterie plus modeste de 3274 mAh, mais compense par une gestion énergétique efficiente de la puce Apple A18. Il prend en charge une charge filaire à 30 watts et se distingue par sa capacité de charge sans fil allant jusqu’à 25 watts, ainsi que la charge inversée à 7,5 watts.

Lequel est le plus puissant et quelles configurations pour les photos ?

En termes de performances, les trois smartphones sont équipés de processeurs haut de gamme adaptés à des usages intensifs. Le Xiaomi 14T embarque un MediaTek Dimensity 8300-Ultra associé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, mais il ne propose pas d’extension par carte micro SD.

Le Samsung Galaxy S24 FE 5G intègre un Samsung Exynos 2400e avec 8 Go de RAM et des options de 128 Go ou 256 Go de stockage, sans possibilité d’extension. Enfin, l'iPhone 16 utilise la nouvelle puce Apple A18, couplée à 8 Go de RAM et propose des options de 128 Go, 256 Go ou 512 Go de stockage interne, mais sans slot pour micro SD. En termes de puissance brute, l'Apple A18 de l'iPhone 16 est sans conteste le processeur le plus performant, suivi du Dimensity 8300-Ultra du Xiaomi 14T, tandis que l’Exynos 2400e du Galaxy S24 FE se positionne légèrement en retrait.

Tous ces smartphones offrent des configurations photo impressionnantes, mais avec des nuances dans l’utilisation des capteurs. Le Xiaomi 14T propose un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels avec un zoom optique 2,6x.

Le Galaxy S24 FE 5G est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 8 mégapixels avec un zoom 3x. Quant à l'iPhone 16, il dispose d’un capteur principal de 48 mégapixels et d’un téléobjectif de 12 mégapixels avec un zoom optique 2x.

Pour les selfies, le Xiaomi 14T se démarque avec un capteur de 32 mégapixels, tandis que les Galaxy S24 FE et iPhone 16 se contentent de 12 mégapixels.

Quel est le meilleur écran et quelle connectivité ?

Tous les modèles sont équipés de dalles AMOLED, mais avec des caractéristiques distinctes. Le Xiaomi 14T propose un écran de 6,67 pouces avec une définition de 1220x2712 pixels, un pic de luminosité pouvant atteindre 4000 cd/m² sous certaines conditions et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le Samsung Galaxy S24 FE 5G dispose d’un écran de 6,7 pouces, avec une définition de 1080x2340 pixels et un pic de luminosité à 1900 cd/m². Sa fréquence de rafraîchissement est également de 120 Hz.



L'iPhone 16 propose le plus petit écran avec 6,1 pouces, une définition de 1179x2556 pixels, un pic de luminosité de 2000 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Les smartphones que nous comparons ici proposent des technologies de connectivité variées et adaptées aux usages actuels. Le Xiaomi 14T prend en charge le Wi-Fi 6E, une norme performante et rapide, et bénéficie de la technologie Bluetooth 5.4 pour une connectivité améliorée et une réduction de la consommation d’énergie. Il dispose également de la NFC pour le paiement sans contact et autres échanges de données. En revanche, il ne propose pas de prise jack.

Le Xiaomi 14T est doté d’un émetteur infrarouge, une fonctionnalité rare mais pratique pour contrôler des appareils comme des téléviseurs. En termes de sécurité, son lecteur d’empreintes est placé sous l’écran, offrant un accès discret et intuitif. Le smartphone est certifié IP68, garantissant une étanchéité totale contre la poussière et une résistance à l’eau jusqu’à 1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes.

Le Samsung Galaxy S24 FE 5G est également compatible avec le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3. Comme le Xiaomi, il est équipé de la NFC pour les paiements mobiles, mais il ne dispose ni de prise jack ni d’émetteur infrarouge. Il est certifié IP68, ce qui le rend aussi résistant que le Xiaomi face à l’eau et à la poussière. Son lecteur d’empreintes digitales est lui aussi placé sous l’écran. L'iPhone 16 supporte également le Wi-Fi 6E et utilise le Bluetooth 5.3, tout en intégrant la NFC pour les transactions via Apple Pay.

À l’instar des deux autres modèles, il ne propose pas de prise audio jack ni d’émetteur infrarouge. Toutefois, il se distingue par l’absence de lecteur d’empreintes digitales, ce qui pourrait rebuter certains utilisateurs. En termes de résistance, il est également certifié IP68, le plaçant au même niveau de protection que le Xiaomi et le Samsung.