Smartphone étanche et résistant à l’eau : lequel choisir en 2021 ?

Personne n’est à l’abri d’un petit accident et il peut arriver que le téléphone portable vous échappe pour finir sa course dans l’eau. Mais certains sont résistants à l’eau et même mieux totalement étanches et parmi eux, nous avons sélectionné quelques modèles des plus remarquables : le Samsung Galaxy S21, l’iPhone 12, le Google Pixel 5 et le Sony Xperia 10 II.

Tous les mobiles de notre sélection sont officiellement certifiés IP68. C’est un indice international qui fixe les capacités de résistance d’un appareil contre l’eau et la poussière. Le premier chiffre représente son étanchéité face à la poussière alors que le deuxième exprime son niveau de protection face à l’eau. Avec un chiffre de 6, le mobile est complètement hermétique à la poussière. Avec un chiffre de 8, il est aussi totalement étanche à l’eau. Il peut même être immergé à plus d’un mètre de profondeur pendant une heure sans subir aucun dommage. Avec ces smartphones, vous êtes donc à l’abri d’une panne provoquée par une chute dans de l’eau ou par la poussière.

Une histoire de taille ?

Le Google Pixel 5 est le téléphone portable le plus compact de notre sélection. Il ne fait que 151 grammes sur la balance avec une hauteur de 144,7 mm et une épaisseur de 8 mm. Le Sony Xperia 10 II fait le même poids, mais il est plus haut avec 157 mm et 8,2 mm d’épaisseur. L’Apple iPhone 12 pèse 162 grammes contre 169 pour le Samsung Galaxy S21. Le Sony Xperia a ceci de particulier qu’il propose un écran au format 21:9 mesurant 6 pouces sur une dalle OLED. Les autres aussi profitent d’une telle dalle, mais au format 20:9. L’iPhone 12 dispose de la technologie Dolby Vision, mais seulement sur 60 Hz alors que le Samsung Galaxy S21 arrive à proposer du 120 Hz et le Pixel 5 de Google du 90 Hz pour des défilements plus fluides.

Quelles performances ?

Ce sont les iPhone 12 et les Samsung Galaxy S21 (quel que soit le modèle de la série) qui proposent les meilleures performances avec, respectivement, une puce Apple A14 Bionic et Samsung Exynos 2100 avec 4 Go de RAM pour le mobile américain et le double pour le téléphone portable sud-coréen. Pour les autres, il s’agit de modèle de milieu de gamme avec, pour le Sony Xperia 10 II une puce Qualcomm Snapdragon 665 qui offre des performances moindres que le Snapdragon 765G installé dans le Google Pixel 5. Comptez sur 4 Go de mémoire vive seulement pour le Sony et le double chez Google. Ce dernier dispose d’une batterie d’une capacité de 4000 mAh avec charge à 18 Watts, comme le Sony, mais pour une plus petite capacité de 3600 mAh. Le Samsung Galaxy S21 embarque une batterie de 4000 mAh pouvant se recharge un peu plus vite puisque supportant les 25 Watts. C’est l’iPhone 12 qui a la capacité de batterie la plus petite avec 2815 mAh, sans charge rapide, mais, comme le Pixel 5 et le Galaxy S21, peut se charger par induction, sans fil, ce dernier ajoutant, en plus la charge inversée, indisponible sur le smartphone d’Apple.

Leurs capacités en photo et en vidéo

Enfin, pour les possibilités multimédias, le Samsung Galaxy S21 paraît le mieux armé pour les photos avec la présence de 3 capteurs au dos dont un module principal de 64 mégapixels accompagné de deux autres capteurs de 12 mégapixels avec la possibilité de filmer en 8K à 30 images par seconde. Le Sony Xperia 10 II dispose d’un capteur principal de 12 mégapixels et de deux objectifs de 8 mégapixels. Le Google Pixel 5 profite d’un capteur de 16 mégapixels et d’un autre de 12 mégapixels alors que l’iPhone 12 embarque deux capteurs de 12 mégapixels. Ce dernier a la particularité de pouvoir filmer avec la technologie Dolby Vision.