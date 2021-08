Smartphone pliable : Samsung Galaxy Z Fold 3 ou Z Flip 3, lequel choisir ?

Le 11 août, Samsung présentait officiellement les nouveaux smartphones pliants Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3. Mais lequel choisir pour vous ? Voici quelques éléments de comparaison croisés qui devraient vous aider à faire votre choix.

Le géant sud-coréen a pu dévoiler toutes les caractéristiques techniques et physiques de ses nouveaux smartphones pliants, les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3. Mais avant de s’intéresser à la partie purement technique, il est intéressant de remarquer que les deux appareils proposent une approche différente. En effet, s’ils sont tous les deux pliants, ils ne le sont pas dans le même sens. En effet, le Galaxy Z Fold 3 propose un sens de pliable vertical ce qui permet de « l’ouvrir » comme on peut le faire pour un livre, par exemple. Ainsi, l’appareil propose un très large écran d’une diagonale de 7,6 pouces, soit équivalente à certaines tablettes tactiles. Ce mode d’utilisation est propice à la consultation de cartes, de photos ou, par exemple de livres numériques et bien d’autres activités comme les jeux, par exemple. Le Galaxy Z Flip 3, pour sa part et comme son prédécesseur, propose un sens de pliage horizontal. Il est très petit lorsqu’il est fermé mais peut déployer son écran sur une diagonale de 6,7 pouces en totalité. La consultation de pages des réseaux sociaux y est alors particulièrement adaptée.

Des configurations photo bien différentes

Les deux appareils offrent la possibilité d’ouvrir leur écran en partie ce qui permet de les installer devant soi pour se prendre en selfie, par exemple. À ce titre, le Galaxy Z Flip 3 dispose d’un capteur de 10 mégapixels alors qu’il est de 4 mégapixels, sous l’écran pour le Galaxy Z Fold 3. Pour les photos « plus classiques », ce dernier embarque 3 capteurs de 12 mégapixels installés à l’extérieur alors que le Galaxy Z Flip 3 propose 2 capteurs de 2 mégapixels situés à côté de l’écran extérieur qui fait 1,9 pouce permettant d’afficher les notifications et de répondre à des messages, sans avoir à ouvrir le mobile. Tous les deux sont capables de filmer avec une définition Ultra HD à 60 images par seconde étant donné qu’ils sont animés par la même puce, un Snapdragon 888 fournissant parmi les meilleures performances du marché actuellement. Le Galaxy Z Fold 3 sera plus fluide avec 12 Go de mémoire vive contre 8 Go pour le Galaxy Z Flip 3.

L’un est plutôt encombrant quand l’autre sait se faire plus discret

Le Galaxy Z Fold 3 est plus encombrant que le Galaxy Z Flip 3 qui peut se glisser très facilement dans une poche. Le premier mesure 158,2 mm de haut contre seulement 87,3 mm (replié) pour le second. Ce dernier est aussi plus léger avec ses 183 grammes sur la balance contre un imposant 271 grammes pour le Galaxy Z Fold 3 qui se fait clairement sentir en poche. Cet encombrement permet d’intégrer une batterie plus endurante, ici 4400 mAh pour le Galaxy Z Fold 3 contre 3300 mAh pour le Galaxy Z Flip 3. Les deux profitent de la même connectivité avec du Wi-Fi 6 et de la 5G, sans oublier le Bluetooth 5.2 et le NFC pour le paiement sans contact. Les deux mobiles sont également certifiés IP68 ce qui signifie qu’il est possible de les immerger totalement sous l’eau pendant plusieurs minutes mais attention, ils ne sont pas protégés contre la poussière.

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy Z Flip 3 est proposé moins cher que son prédécesseur puisqu’il est disponible en précommande à 1059 € pour la version 128 Go et à 1109 € pour avoir 256 Go. Le Samsung Galaxy Z Fold 3 est disponible en précommande au prix de 1799 € pour la version avec 256 Go d’espace de stockage et à 1899 € avec 512 Go de mémoire interne.