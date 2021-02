Smartphone Xiaomi 5G à petit prix : Mi 10 Lite, Mi 10T Lite ou Redmi Note 9T, lequel est le meilleur ?

Vous avez décidé de passer à la 5G mais vous avez un budget serré ? Regardez du côté des smartphones Xiaomi Mi 10 Lite, Mi 10T Lite ou Redmi Note 9T qui sont particulièrement abordables et permettent malgré tout de profiter de bonnes performances. Mais entre ceux-ci, lequel est le meilleur ? Voici quelques éléments de réponse qui devraient vous aider à choisir.

Commençons par les aspects esthétiques pour comparer les trois smartphones sélectionnés. Le Mi 10T Lite est le plus imposant d’entre eux puisqu’il accuse 216 grammes sur la balance contre 199 pour le Redmi Note 9T et 192 grammes pour le Mi 10 Lite. Ses dimensions sont aussi les plus importantes surtout en hauteur. C’est notamment à cause (ou grâce) à la taille de son écran qui mesure 6,67 pouces contre 6,57 pouces pour le Mi 10 Lite et 6,53 pouces le Redmi Note 9T. Ce dernier est classique alors que celui du Mi 10T Lite propose une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, très agréable pour faire défiler les pages. Celui du Mi 10 Lite est 60 Hz, comme le Redmi Note 9T mais surtout AMOLED et compatible HDR10+ afin de proposer des images lumineuses pour les films et les séries. C’est donc le meilleur écran parmi les trois modèles sélectionnés.

Transformez votre téléphone portable en une télécommande universelle

Les trois appareils sont compatibles 5G. Ils embarquent également un module Wi-Fi ac et un port infrarouge pour les transformer en une télécommande universelle pour piloter n’importe quel appareil audio ou vidéo (TV, lecteur DVD/Blu-ray, ampli, etc.). Il y a un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran pour le Mi 10 Lite alors qu’il est intégré dans le bouton d’alimentation pour les deux autres. Le Mi 10 Lite est compatible audio Hi-Res pour une musique de haute qualité.

Il s’agit du plus puissant de la sélection avec un Soc Snapdragon 765G contre un Snpadragon 750 pour le Mi 10T Lite et un Mediatek Dimensity 800U pour le Redmi Note 9T. Ce dernier n’a d’ailleurs que 4 Go de RAM contre 6 pour le Mi 10T Lite et 6 ou 8 Go pour le Mi 10 Lite. La capacité de mémoire interne varie selon le modèle choisi.

Des configurations photo inégales

Enfin, pour la configuration photo, le Mi 10 Lite utilise quatre capteurs 48+8+2+2 mégapixels avec un capteur de 16 mégapixels pour l’avant. Pour le Mi 10T Lite, il faut compter sur l’intégration d’objectifs 64+8+2+2 mégapixels et toujours un 16 mégapixels pour se prendre en selfie. Le Redmi Note 9T s’appuie sur un capteur principal de 48 mégapixels et deux 2 mégapixels tandis qu’un objectif de 13 mégapixels est installé à l’avant.

C’est le Redmi Note 9T qui a la capacité de batterie la plus importante avec 5000 mAh mais c’est elle qui se recharge le moins vite face aux 4820 mAh à 33 Watts du Mi 10T Lite ou aux 4160 mAh à 20 Watts proposés par le Mi 10 Lite.