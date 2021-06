Smartphone Xiaomi : pour moins de 200 €, lequel choisir entre le Redmi Note 10, le Poco X3 Pro ou le Poco M3 Pro ?

Vous souhaitez un nouveau smartphone, mais votre budget est limité à 200 € et vous aimez particulièrement la marque Xiaomi. Elle propose plusieurs appareils qui pourraient correspondre à vos attentes, mais entre le Redmi Note 10, le Poco X3 Pro et le Poco M3 Pro, vous ne savez pas lequel choisir. Voici quelques éléments de réponse qui devraient vous permettre de faire un choix aussi éclairé que possible.

Le design est un peu l’affaire de chacun et surtout en ce qui concerne les couleurs. Le Poco M3 Pro est décliné en noir, jaune ou bleu alors que le Poco X3 Pro est proposé en bleu, argent ou noir, particulièrement brillant et reflétant toutes les sources de lumière qui se présentent dans son dos. Le Redmi Note 10, pour sa part est décliné en blanc, vert ou en gris foncé. Des trois, c’est ce dernier qui est le plus léger avec 179 grammes sur la balance contre 190 grammes pour le Poco M3 Pro et 215 grammes tout de même pour le Poco X3 Pro alors que la moyenne des smartphones est à 200 grammes environ. Le Redmi Note 10 est également le plus fin de notre sélection du jour avec 8,29 mm d’épaisseur contre 8,92 pour le Poco M3 Pro et 9,4 mm pour le Poco X3 Pro.

Des processeurs bien différents pour les animer

Techniquement, le Redmi Note 10 s’appuie sur une puce Qualcomm Snapdragon 678 avec 4 Go de RAM contre un Mediatek Dimensity 700 avec 4 Go aussi, offrant des performances légèrement supérieures aussi bien en termes de puissance de calcul brute, d’aptitudes à l’affichage fluide dans les jeux, mais aussi sur l’autonomie. Les deux sont battus par le processeur installé dans le Poco X3 Pro, un Snapdragon 870 aux meilleures performances. Il est associé à 6 Go de RAM. En outre, ce mobile dispose d’une mémoire de stockage interne au format UFS 3.1 permettant de échanges plus rapides en écriture, mais également en lecture par rapport à la UFS 2.2 intégrée au sein des Redmi Note 10 et Poco M3 Pro. Tous ont une batterie dont la capacité est supérieure à 5000 mAh autorisant une bonne autonomie sur le papier. Les Poco X3 Pro et Redmi Note 10 qui se charge les plus vite avec le support de la charge à 33 watts contre 18 seulement pour le Poco M3 Pro.

Le choix entre du AMOLED lent et du LCD réactif

L’écran le plus grand est celui qui est intégré sur le Poco X3 Pro avec 6,67 pouces sur une dalle LCD ayant une fréquence de 120 Hz alors qu’elle n’est que de 90 Hz sur le Poco M3 Pro, aussi sur une dalle LCD. Le Redmi Note 10 profite d’un écran AMOLED sur 6,43 pouces, mais seulement 60 Hz. Il faudra donc faire un choix entre la fluidité apportée par les 120 ou 90 Hz sur du LCD moins beau qu’une surface AMOLED, mais qui peut saccader. Des trois, seul le Poco M3 Pro est compatible 5G et Wi-Fi 6 alors que les autres doivent se contenter du réseau 4G et Wi-Fi ac. Ils sont tous les trois compatibles NFC et disposent d’un port audio jack 3,5 mm. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sur le profil. Les Poco M3 Pro et Redmi Note 10 peuvent accueillir simultanément deux cartes SIM et une carte mémoire (pour le Poco M3 Pro) alors que le Poco X3 Pro supporte une carte SIM et une mémoire. Tous proposent un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle.

Des objectifs photo similaires

Concernant la partie photo et vidéo, les Poco X3 Pro et Redmi Note 10 embarquent les mêmes configurations à savoir un capteur principal de 48 mégapixels accompagné d’un autre capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle. Il y a également deux autres objectifs de 2 mégapixels chacun pour l’optimisation des portraits et les macros. Sur le Poco M3 Pro, cela n’est finalement pas très différent puisque le capteur principal est identique ainsi que les deux capteurs de 2 mégapixels, il ne manque qu’un objectif grand-angle. Pour se prendre en selfie, il utilise un capteur de 8 mégapixels alors que le Redmi Note 10 propose un objectif de 13 mégapixels et le Poco X3 Pro monte plus haut avec 20 mégapixels abrités dans le poinçon, en haut à gauche de l’écran. Notez pour finir que les Poco X3 Pro et Redmi Note 10 profitent d’une certification IP53, les rendant résistants aux éclaboussures.