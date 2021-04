Smartphones à moins de 150 € : Oppo A15, Samsung Galaxy A20s ou realme 7i, lequel choisir ?

Vous avez décidé de vous offrir un nouveau téléphone portable, mais votre budget est limité à un maximum de 150 € ? Voici quelques éléments croisés qui devraient vous permettre de faire votre choix entre les modèles Oppo A15, Samsung A02s ou realme 7i.

Entre les modèles que nous avons sélectionnés, il ne faut pas chercher beaucoup de couleurs. En effet, le Samsung Galaxy A02s est disponible en noir ou blanc, le Oppo A15 est proposé en noir ou en bleu clair alors que le realme 7i est commercialisé en argent ou bleu clair.

Le plus léger des trois appareils est le Oppo A15 avec seulement 175 grammes sur la balance contre 208 pour le realme 7i et 198 grammes pour le Galaxy A02s. Le realme 7i est aussi le plus épais de la sélection avec 9,8 mm d’épaisseur cntre 7,9 mm pour le Oppo A15. Ce manque de finesse est certainement dû en partie à l’imposante batterie de 6000 mAh intégrée dans le realme 7i supportant la charge 18 Watts contre du 15 Watts pour le Samsung Galaxy A02s pour recharger sa batterie de 5000 mAh. Le Oppo A15 embarque une unité de stockage d’énergie d’une capacité de 4230 mAh.

realme 7i a une petite longueur d’avance

Pour la partie technique, le realme 7i profite d’une puce Mediatek Helio G85 qui propose, à priori de meilleures performances que le Mediatek Helio P35 installé dans le Oppo A15 ou même que le Snapdragon 450 proposé sur le Samsung Galaxy A02s.

Le realme 7i devrait être plus rapide d’autant qu’il embarque 4 Go de mémoire vive là où les deux autres en ont 3. La capacité de stockage du realme 7i est également plus importante avec 64 Go contre 32 Go pour les Samsung Galaxy A02s et Oppo A15. Ils ont tous les trois des écrans similaires sur 6,5 pouces de type LCD affichant une définition de 720x1600 pixels en 60 Hz. Ils sont Wi-Fi, Bluetooth et NFC. Le Samsung Galaxy A02s n’a pas de lecteur d’empreinte digitale ce qui est le cas sur les deux autres qui l’ont dans le dos.

Deux configurations photo typiques

Enfin, pour la partie photo, le mieux équipé sur le papier en ce qui concerne le nombre de pixels par capteurs, c’est le realme 7i qui semble occuper le devant de la scène avec sa configuration 48+8+2 mégapixels avec un capteur de 8 mégapixels au niveau frontal pour se prendre en selfie. Les deux autres appareils profitent d’une configuration similaire : 13+2+2 mégapixels et un capteur de 5 mégapixels à l’avant. Ils peuvent filmer avec une définition Full HD à 30 images par seconde alors que le realme 7i peut monter jusqu’à 60 images par seconde, pour des séquences nettement plus fluides.