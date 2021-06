Smartphones à moins de 200 € : lequel choisir entre le Samsung Galaxy M12, Xiaomi Redmi Note 10, realme 8 ou Oppo A74

Vous cherchez un smartphone qui vous permettra de rester connecté, mais votre budget est limité à 200 €. Voici quelques modèles intéressants, mais pour vous aider à faire votre choix, nous vous proposons quelques éléments croisés.

Commençons par le côté esthétique des smartphones de notre sélection. Le Samsung Galaxy M12 présente la particularité d’avoir un dos texturé. Il est décliné en trois bleus différents du clair au foncé. Le Oppo A74 est uniquement proposé en noir, brillant. Le realme 8 est disponible en noir mat, noir brillant ou argenté alors que le Xiaomi Redmi Note 10 s’affiche en blanc, gris ou vert. Des quatre, c’est le Galaxy M12 le plus lourd avec 214 grammes sur la balance contre 177 grammes pour le realme 8, 178 grammes pour le Oppo A74 et 179 grammes pour le Redmi Note 10.

Pas vraiment les mêmes performances

Le realme 8 propose les meilleures performances avec sa puce Mediatek Dimensity 800 associée à 6 ou 8 Go de RAM. Ensuite, il y a le Redmi Note 10 s’appuyant sur un Soc Qualcomm Snapdragon 678 avec 4 Go de mémoire vive puis le Oppo A74 avec le Snapdragon 662 et 6 Go de RAM qui pourrait rivaliser. Enfin, le Samsung Galaxy M12 dispose d’une puce Exynos 850 avec 4 Go de mémoire vive et 64 Go d’espace de stockage ce qui représente la plus petite capacité de notre sélection, mais qui peut être étendue jusqu’à 2 To avec une carte mémoire.

Tous ont des batteries de 5000 mAh. Le Xiaomi se distingue très légèrement avec 20 mAh de plus. Il supporte la charge à 33 Watts, comme le Oppo A74 alors que le realme 8 peut accepter 30 Watts et le Samsung Galaxy M12 que 18 Watts. Sur ce point, le constructeur sud-coréen est clairement en retard.

3 écrans AMOLED et un LCD, moins bien défini

Le plus grand écran est celui du Samsung Galaxy M12 avec 6,5 pouces en diagonale, mais il utilise une dalle LCD moins qualitative que les AMOLED et sa définition est seulement de 720x1600 pixels. Les trois autres profitent d’un écran AMOLED avec une définition de 1080x2400 pixels. En termes de taille, ils ne sont pas si loin puisque ceux des Oppo A74 et Redmi Note 10 mesurent 6,43 pouces et celui du realme 8 en fait 6,4. Aucun ne supporte le HDR et ils ont tous une fréquence de 60 Hz.

Pour la photo, c’est le realme 8 qui embarque le plus de pixels avec 64+8+2+2 mégapixels à l’arrière contre 48+8+2+2 mégapixels sur le Redmi Note 10. Ensuite, il y a le Samsung Galaxy M12 avec 48+5+2+2 mégapixels et enfin le Oppo A74 avec 48+2+2 mégapixels. Ils sont tous compatibles 4G, Wi-Fi, Bluetooth et seul le Oppo A74 n’a pas de NFC. Il y a un port audio jack sur tous ainsi qu’un lecteur d’empreinte digitale. Il est installé au niveau du bouton de mise en marche sur les Redmi Note 10, Oppo A74 et Samsung Galaxy M12, mais en dessous de l’écran sur le realme 8.