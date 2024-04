Smartphones à moins de 200 € : les 3 offres à ne pas manquer ce week-end

Les smartphones d'aujourd'hui ne sont pas seulement des outils de communication, mais aussi des accessoires de mode et des expressions de l'individualité de chacun. Le Honor 90 Lite 5G arbore un design où les capteurs sont montés dans deux cercles coupés, intégrés sur une plaque qui conserve la couleur du dos du téléphone, disponible en noir, silver ou cyan avec reflets. Le Xiaomi Redmi Note 13 5G, quant à lui, présente ses capteurs photo de manière plus discrète, dans le coin supérieur gauche, ne laissant dépasser que les objectifs, avec des options de couleur en noir, bleu et blanc. Le Samsung Galaxy A15 5G offre un style minimaliste avec des capteurs semblant simplement posés sur la coque arrière, disponible en bleu nuit, bleu clair et lime (jaune citron) avec une finition mate. Tous les profils sont relativement plats, avec des courbes légères pour une prise en main agréable.

En termes de taille, le Honor 90 Lite 5G est le plus grand avec ses dimensions de 162,9 mm en hauteur, 74,5 mm en largeur et une épaisseur de 7,48 mm, pesant 179 grammes. Le Xiaomi Redmi Note 13 5G est légèrement plus compact avec 161,1 mm de hauteur, 75 mm de largeur et une épaisseur de 7,6 mm, pour un poids de 174,5 grammes. Le Samsung Galaxy A15 5G est le plus épais et le plus lourd des trois, avec 160,1 mm de hauteur, 76,8 mm de largeur, une épaisseur de 8,4 mm et un poids de 200 grammes. Ce dernier est donc le plus lourd tandis que le Xiaomi est le plus léger.

Pour fonctionner, le Xiaomi Redmi Note 13 5G et le Samsung Galaxy A15 5G possèdent tous deux une batterie de 5000 mAh, promettant une meilleure autonomie que le Honor 90 Lite 5G qui est équipé d'une batterie de 4500 mAh. En ce qui concerne la recharge, le Honor 90 Lite 5G prend en charge une puissance de charge rapide de 35 watts, surpassant les 33 watts du Xiaomi et les 25 watts du Samsung. Aucun des modèles ne propose de charge sans fil, ce qui est courant dans cette gamme de prix.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En termes de puissance, tous les smartphones sont équipés de processeurs MediaTek, mais avec des variantes différentes qui influencent la performance : le Honor 90 Lite 5G avec le Dimensity 6020, le Xiaomi Redmi Note 13 5G avec le Dimensity 6080 et le Samsung Galaxy A15 5G avec le Dimensity 6100+. Le Xiaomi et le Samsung offrent la possibilité d'extension de mémoire via une carte mémoire micro SD, contrairement au Honor. En termes de spécifications d'écran, le Xiaomi se distingue avec son écran AMOLED de 6,67 pouces, une luminosité de 1800 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, offrant probablement la meilleure expérience visuelle parmi les trois.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Concernant la photographie, chaque modèle offre un ensemble unique de capacités. Le Honor 90 Lite 5G est équipé d'un capteur principal de 100 mégapixels, complété par des capteurs de 5 et 2 mégapixels pour des prises ultra grand-angle et macro respectivement. Son capteur à selfie offre 16 mégapixels. Le Xiaomi Redmi Note 13 5G propose un capteur principal encore plus puissant de 108 mégapixels, accompagné d'un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et d'un module macro de 2 mégapixels, avec également un capteur à selfie de 16 mégapixels.

Enfin, le Samsung Galaxy A15 5G dispose d'un capteur principal de 50 mégapixels, avec des capacités similaires pour les photos ultra grand-angle et macro et un capteur à selfie de 13 mégapixels.

En matière de connectivité, tous les modèles supportent la 5G, le Wi-Fi 5 et la technologie Bluetooth (5.2 pour le Honor et 5.3 pour les autres), avec NFC intégré pour les paiements sans contact. Le Xiaomi Redmi Note 13 5G et le Samsung Galaxy A15 5G disposent tous deux d'une prise jack, contrairement au Honor 90 Lite 5G tandis que le Xiaomi ajoute également un émetteur infrarouge, ce qui pourrait être un atout pour les utilisateurs souhaitant contrôler des appareils domestiques. Concernant la sécurité, les trois modèles proposent un lecteur d'empreintes digitales sur le profil, intégré de manière ergonomique pour un accès facile.