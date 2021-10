Smartphones à moins de 200€ : Xiaomi Poco M3, realme 8i, Vivo Y21s et Samsung Galaxy A12

Vous êtes décidé à vous offrir un nouveau smartphone, mais votre budget est limité à 200 €. Voici une sélection de téléphones portables qui valent le coup et quelques éléments croisés pour vous aider à faire votre choix parmi le Samsung Galaxy A12, Vivo Y21s, realme 8i ou Poco M3.

Les smartphones que nous avons sélectionnés profitent de plusieurs coloris. Les goûts et les couleurs ne se discutant pas, sachez que le Samsung Galaxy A12 est décliné en noir, lavande, vert et blanc tandis que le Xiaomi Poco M3 est proposé en bleu, jaune ou noir et le realme 8i en violet ou noir. Enfin, le Vivo Y21s est disponible en bleu très foncé ou bleu nacré avec de très beaux reflets. Des quatre, c’est le Galaxy A12 qui est le plus lourd avec 205 grammes sur la balance alors que le Vivo Y21s est le plus léger, mais aussi le plus fin avec seulement 8 mm de profil contre 9,6 mm pour le Poco M3.

Que des dalles LCD mais l’une d’entre elles tire son épingle du jeu

Tous disposent d’un écran LCD de 6,5 pouces environ sauf pour le realme 8i qui propose une diagonale de 6,6 pouces. Ils sont tous plats et proposent des définitions de 720x1600 pixels pour le Galaxy A12 et Vivo Y21s et supérieure pour les realme 8i et Poco M3 puisqu’ils s’affichent sur 1080x2412 pixels pour le premier et 1080x2340 pixels pour le deuxième. Le plus remarquable est celui du realme 8i qui propose une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz alors que les autres plafonnent à 60 Hz. Tous les mobiles sont 4G et propose du Wi-Fi 5. Les Galaxy A12 et Vivo Y21s sont compatibles NFC pour le paiement sans contact. Ils supportent tous deux cartes SIM et les Vivo Y21s et realme 8i peuvent étendre leur capacité de stockage interne. Ils sont tous des lecteurs d’empreinte digitale sur le profil. Le Poco M3 a la particularité d’avoir un émetteur infrarouge pour le transformer en une télécommande universelle.

Des performances pas vraiment équivalentes

Pour la partie technique, le mobile le plus performant est le realme 8i avec sa puce Mediatek Helio G96 associée à 4 Go de mémoire vive, comme tous les autres. Il devance le Poco M3 avec son Soc Qualcomm Snapdragon 662 qui surpasse le processeur Helio G80 installé au sein du Vivo Y21s alors que le Samsung Galaxy A12 ferme la marche avec son chipset Mediatek Helio P35. Les Samsung Galaxy A12, Vivo Y21s et realme 8i disposent d’une batterie de 5000 mAh ce qui devrait leur offrir une belle autonomie. Celle du Poco M3 monte jusqu’à 6000 mAh. Tous supportent la charge à 18 watts et le Samsung est encore un peu plus long à charger n’acceptant que 15 watts.

Enfin, pour la partie photo, le Samsung Galaxy A12 dispose d’une configuration 48+5+2+2 mégapixels au dos avec un capteur de 8 mégapixels pour les selfies ce qui est aussi le cas pour le Vivo Y21s et le Poco M3 alors qu’ils sont dotés d’une configuration 50+2+2 mégapixels pour le premier et 48+2+2 mégapixels pour le deuxième. Enfin, le realme 8i profite d’un triple objectif de 50+2+2 mégapixels et d’un capteur de 16 mégapixels pour les selfies.