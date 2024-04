Smartphones : Le top 5 des meilleures ventes

Lorsqu’on observe le design des smartphones sélectionnés, l’organisation des capteurs photo arrière offre un aperçu distinct de l’approche esthétique de chaque marque. Le Samsung Galaxy A55 5G arbore un dos en verre avec un style très épuré. Ses capteurs photo semblent simplement posés sur la coque, offrant un effet légèrement bombé au niveau des boutons. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, quant à lui, montre ses capteurs sur une plaque qui se fond avec l'arrière de l'appareil et dispose de profils plats. L’iPhone 15 Pro Max opte pour une finition en titane avec des capteurs bien alignés, reflétant un luxe discret et particulièrement solide. Le Google Pixel 7a présente une barre horizontale pour les capteurs qui s’étend sur toute la largeur, tandis que le Samsung Galaxy S24 Ultra revient à un minimalisme avec des capteurs qui semblent également posés sans artifice sur un cadre en titane, très robuste.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est le plus grand avec une hauteur de 162,3 mm et une largeur de 79 mm, mais aussi le plus épais à 8,6 mm. En comparaison, le Google Pixel 7a est le plus compact, mesurant seulement 152 mm en hauteur et 72,9 mm en largeur. Le poids varie également : le Galaxy S24 Ultra est le plus lourd à 232 grammes, tandis que le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G est relativement léger avec ses 187 grammes.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En matière de performance et d'affichage. Le Samsung Galaxy S24 Ultra est animé par le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et bénéficie de 12 Go de RAM, ce qui en fait l’un des plus puissants de notre sélection. Mais le plus performant est l'iPhone 15 Pro Max qui fonctionne grâce au nouveau Soc Apple A17 Pro avec 8 Go de RAM, optimisé pour l'efficacité plutôt que pour la puissance brute comparée aux modèles Android.

Ensuite, il y a le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G avec le Snapdragon 7s Gen 2, disponible jusqu'à 12 Go de RAM. Le Samsung Galaxy A55 5G, avec son Exynos 1480 et 8 Go de mémoire vive, ainsi que le Google Pixel 7a équipé du Tensor G2 et aussi 8 Go de RAM, offrent des performances respectables mais moins robustes.

En termes de spécifications d'écran, le Galaxy S24 Ultra domine avec son écran AMOLED de 6,8 pouces et une luminosité record de 2600 cd/m², supportant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. En outre, il propose un traitement antireflet exceptionnel. L'iPhone 15 Pro Max n'est pas loin derrière avec son écran de 6,7 pouces offrant une luminosité de 2000 cd/m² et les mêmes spécifications HDR que le Xiaomi, qui propose un écran de 6,67 pouces. Les écrans des modèles Google et Samsung A55 sont un peu en retrait avec des tailles et luminosités inférieures, le Pixel 7a ayant la plus faible fréquence de rafraîchissement à 90 Hz.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G se distingue par son capteur principal ultra haute résolution de 200 mégapixels, offrant une qualité exceptionnelle pour les détails fins et permettant des agrandissements massifs sans perte notable de qualité. Ce smartphone inclut également un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels, fournissant une versatilité pour tout type de scénario photographique, de vastes paysages à des détails extrêmement rapprochés.

De son côté, le Samsung Galaxy S24 Ultra égale la proposition de Xiaomi avec son propre capteur de 200 mégapixels. Il ajoute à cela un éventail impressionnant de téléobjectifs — un de 50 mégapixels offrant un zoom optique 5x et un autre de 10 mégapixels avec un zoom optique 3x — qui sont parfaits pour la photographie de sujets éloignés, tout en maintenant une grande clarté. Cette configuration fait du Galaxy S24 Ultra un choix de prédilection pour les photographes cherchant à capturer une gamme étendue de situations sans compromis sur la qualité.

L'iPhone 15 Pro Max, quant à lui, propose une suite de quatre capteurs : un principal de 48 mégapixels et trois autres de 12 mégapixels chacun, incluant deux téléobjectifs avec des capacités de zoom optique de 2x et 5x. Cette configuration diversifiée permet une grande flexibilité photographique, idéale pour des portraits détaillés ou des prises de vue à distance, tout en assurant une excellente performance en basse lumière grâce à la stabilisation optique sur plusieurs capteurs.

Le Google Pixel 7a offre une approche plus simplifiée mais efficace avec son capteur principal de 64 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels qui double également pour des macros. Bien que moins sophistiqué que les autres modèles en termes de nombre de mégapixels, le Pixel 7a est connu pour son traitement logiciel d'image avancé, qui permet souvent de surpasser les attentes en termes de qualité d'image, surtout dans des conditions de faible luminosité.

Enfin, le Samsung Galaxy A55 5G avec son capteur principal de 50 mégapixels offre une bonne qualité générale d'image. Complété par un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels, il se présente comme une option solide pour ceux qui cherchent un appareil capable dans diverses situations sans atteindre les sommets de performance des modèles plus haut de gamme.

En analysant la capacité de la batterie, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G se distingue avec une batterie de 5100 mAh, légèrement supérieure à celle des modèles de Samsung qui offrent aussi 5000 mAh, tandis que l'iPhone 15 Pro Max et le Google Pixel 7a présentent respectivement 4422 mAh et 4400 mAh. En ce qui concerne la recharge, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G propose une impressionnante puissance de 67 watts, bien supérieure aux 45 watts du Galaxy S24 Ultra et aux 27 watts de l'iPhone 15 Pro Max. Seul l'iPhone offre la capacité de charge sans fil et de charge inversée, un avantage pour les utilisateurs cherchant flexibilité et modernité dans l’usage quotidien de leur smartphone.