Smartphones Xiaomi : les 3 meilleurs rapports qualité/prix, Redmi Note 13 Pro Plus, Xiaomi 13T et Redmi Note 13

En matière de design, les trois modèles de smartphones Xiaomi présentent des approches distinctes dans l’agencement de leurs capteurs photo et dans le choix des finitions. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G propose un design épuré avec ses capteurs photo alignés dans le coin supérieur gauche à l’arrière, légèrement saillants par rapport au reste de la coque, qui est lisse sur sa partie supérieure. Les bords du dos sont légèrement arrondis, conférant une prise en main confortable. Ce modèle est disponible en trois coloris : noir, violet et blanc. Le Xiaomi 13T adopte un look un peu plus sophistiqué avec un bloc photo carré placé également en haut à gauche. Ce bloc est légèrement biseauté sur les bords, donnant une impression de finesse malgré la taille des capteurs. Il est disponible en deux finitions : verre pour les coloris noir et vert, et un revêtement en similicuir pour le coloris bleu. Les bords de ce modèle sont assez plats, ce qui peut plaire à ceux qui préfèrent un design plus angulaire.

Le Xiaomi Redmi Note 13 5G, quant à lui, présente un design minimaliste avec des capteurs photo alignés dans le coin supérieur gauche, à peine proéminents. Ce modèle adopte également un profil plat, avec les capteurs intégrés de manière discrète et sans ornement supplémentaire. Il est proposé en trois coloris : noir, bleu et blanc.

En ce qui concerne les dimensions, les trois smartphones présentent des tailles similaires avec de légères différences. Le Xiaomi Redmi Note 13 5G est le plus compact des trois, mesurant 161,1 mm de hauteur, 75 mm de largeur, et seulement 7,6 mm d’épaisseur. Il est également le plus léger, avec un poids de 174,5 grammes. À l’inverse, le Xiaomi 13T est le plus grand et le plus large avec des dimensions de 162,2 mm de hauteur et 75,7 mm de largeur, mais il reste assez fin avec une épaisseur de 8,49 mm et un poids de 197 grammes.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G se situe entre les deux en termes de taille, avec une hauteur de 161,4 mm, une largeur de 74,2 mm et une épaisseur de 8,9 mm, ce qui en fait le plus épais des trois. Avec un poids de 204,5 grammes, il est également le plus lourd, ce qui peut influencer le confort de prise en main sur de longues durées.

Pour ce qui est de l’autonomie, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G et le Xiaomi Redmi Note 13 5G se distinguent par leur capacité de batterie de 5000 mAh, ce qui promet une autonomie plus longue par rapport au Xiaomi 13T, dont la capacité est de 4500 mAh. Cependant, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G se démarque par sa vitesse de recharge impressionnante de 120 watts, ce qui permet de recharger la batterie très rapidement. Le Xiaomi 13T offre une charge rapide à 67 watts, ce qui est tout de même respectable, mais nettement inférieur au Pro+ 5G. Enfin, le Xiaomi Redmi Note 13 5G supporte une puissance de charge de 33 watts, se positionnant ainsi comme le plus lent à se recharger des trois modèles. Aucun des mobiles de cet article ne prend en charge la recharge sans fil ni la charge inversée, ce qui est à prendre en compte si ces fonctionnalités sont importantes pour vous.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En termes de puissance, le Xiaomi 13T domine avec son processeur MediaTek Dimensity 8200 Ultra, soutenu par une RAM de 8 Go ou 12 Go selon la configuration. Le Redmi Note 13 Pro+ 5G suit de près avec son MediaTek Dimensity 7200-Ultra, également disponible avec 8 Go ou 12 Go de RAM. Le Redmi Note 13 5G, quant à lui, est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 6080 et de 8 Go de RAM. Les deux premiers modèles n’offrent pas la possibilité d’extension de mémoire par carte microSD, tandis que le Redmi Note 13 5G le permet, offrant une flexibilité supplémentaire pour le stockage.

En matière d’écran, le Xiaomi 13T propose le meilleur compromis avec une dalle AMOLED de 6,67 pouces, une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité en pic de 2600 cd/m². Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G et le Redmi Note 13 5G ont également des écrans AMOLED de 6,67 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, mais le premier dispose d’un pic de luminosité légèrement inférieur de 1800 cd/m².

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour la photographie, le Xiaomi 13T est le plus performant avec un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, et un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 3,2x, optimisé par Leica. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G suit avec un capteur principal impressionnant de 200 mégapixels, bien qu’il manque d’un téléobjectif. Enfin, le Redmi Note 13 5G offre un capteur principal de 108 mégapixels mais reste en retrait en termes de diversité de capteurs.

En termes de connectivité, tous les modèles sont compatibles 5G et NFC, mais seuls le Xiaomi 13T et le Redmi Note 13 5G disposent d’une prise jack. Le Xiaomi 13T et le Redmi Note 13 Pro+ 5G sont certifiés IP68, garantissant une meilleure résistance à l’eau et à la poussière que le Redmi Note 13 5G (IP54).