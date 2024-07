Soldes : sélection des meilleures promos de la semaine sur les milieux de gamme

Le design des smartphones est un critère souvent déterminant. Le Samsung Galaxy A55 5G se distingue par un dos en verre au style épuré, avec des capteurs photo semblant simplement posés sur la coque. Les boutons de mise en veille et de gestion du volume ont un léger effet bombé. Ce modèle est disponible en bleu, bleu foncé, lilas et lime (jaune), avec un cadre en métal. Le Google Pixel 8a présente également un design épuré, avec une barre intégrant les capteurs photo sur toute la largeur de l'appareil. Il est disponible en bleu, vert, noir et blanc, avec un cadre en verre qui confère une finition élégante. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ adopte un design simple avec les capteurs photo disposés dans le coin supérieur à gauche, dépassant légèrement du reste de la coque. Il est disponible en noir, violet et blanc, avec des bords du dos légèrement arrondis et un cadre en verre.

En termes de dimensions, le Galaxy A55 5G mesure 161,1 mm en hauteur, 77,4 mm en largeur et 8,2 mm en épaisseur, pour un poids de 213 grammes. Le Pixel 8a est plus compact avec une hauteur de 152,1 mm, une largeur de 72,7 mm et une épaisseur de 8,9 mm, pesant 188 grammes. Le Redmi Note 13 Pro+ mesure 161,4 mm en hauteur, 74,2 mm en largeur et 8,9 mm en épaisseur, pour un poids de 204,5 grammes, se situant entre les deux en termes de taille et de poids.

La capacité de la batterie est cruciale pour une utilisation intensive. Le Galaxy A55 5G est équipé d'une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide à 25 watts, sans charge sans fil ni charge inversée. Le Pixel 8a dispose d'une batterie de 4500 mAh, supportant une charge rapide à 20 watts, une charge sans fil à 18 watts, mais pas de charge inversée. Le Redmi Note 13 Pro+ se distingue par une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide exceptionnelle de 120 watts, sans charge sans fil ni charge inversée.

Lequel est le plus performant et quelles configurations pour faire des photos ?

Le Galaxy A55 5G est doté du processeur Samsung Exynos 1480, avec 8 Go de RAM et autant en mémoire vive virtuelle. Les options de stockage sont de 128 Go ou 256 Go, extensibles via micro SD. Le Pixel 8a utilise le processeur Tensor G3, avec 8 Go de RAM et des options de stockage similaires, sans possibilité d'extension via micro SD. Le Redmi Note 13 Pro+ est équipé du processeur MediaTek Dimensity 7200-Ultra, avec 8 Go ou 12 Go de RAM et des options de stockage de 256 Go ou 512 Go, sans possibilité d'extension via micro SD.

Pour la photographie, le Galaxy A55 5G est équipé de trois capteurs : un principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. Le capteur à selfie est de 32 mégapixels. Le Pixel 8a dispose de deux capteurs : un principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement et un ultra grand-angle de 13 mégapixels. Le capteur à selfie est de 13 mégapixels. Le Redmi Note 13 Pro+ se démarque avec un capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Le capteur à selfie est de 16 mégapixels.

Quel est le meilleur écran et quelle connectivité ?

Le Galaxy A55 5G a un écran AMOLED de 6,6 pouces avec une luminosité maximale de 1000 cd/m² et une définition de 1080x2400 pixels. Il supporte le HDR10+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le Pixel 8a possède un écran AMOLED de 6,1 pouces avec une luminosité maximale de 1400 cd/m² et la même définition. Il ne supporte pas le HDR mais a une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le Redmi Note 13 Pro+ dispose d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une luminosité maximale de 1800 cd/m² et une définition de 1220x2712 pixels. Il supporte le HDR10+ et Dolby Vision (très répandu sur les plateformes de streaming telles que Netflix, Disney+, Prime Video, etc. On peut également compter sur une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz sur ce modèle, ce qui est très bien et permet d’afficher des défilements fluides.

Enfin, notez que tous les modèles supportent la 5G, la technologie NFC et le Bluetooth 5.3. Le Pixel 8a est doté du Wi-Fi 6E, très rapide, tandis que le Galaxy A55 5G et le Redmi Note 13 Pro+ disposent du Wi-Fi 6. Aucun des modèles ne possède de prise jack. Le Redmi Note 13 Pro+ inclut un émetteur infrarouge, contrairement aux autres, ce qui permet de le transformer en une télécommande universelle. Les trois modèles sont certifiés IP67 pour le Galaxy A55 5G et le Pixel 8a, et IP68 pour le Redmi Note 13 Pro+. Le lecteur d'empreintes digitales est sous l'écran pour tous les modèles, ce qui est pratique et ergonomique.