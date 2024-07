Top 3 des haut de gamme à acheter pendant les soldes entre le Samsung Galaxy S24 Ultra, l’iPhone 15 Pro Max et le Google Pixel 8 Pro

Le design est souvent un critère décisif dans le choix d'un smartphone. Le Samsung Galaxy S24 Ultra, avec son cadre en titane, se distingue par un aspect épuré et minimaliste, où les capteurs photo semblent simplement posés sur la coque arrière. Disponible en noir, gris, violet et ambre, il combine élégance et robustesse. Le Google Pixel 8 Pro, avec son cadre en verre, adopte une approche différente avec une bande horizontale intégrant les capteurs photo et un capteur de température au dos. Ce modèle se décline en bleu, noir, menthe et porcelaine. Enfin, l’iPhone 15 Pro Max, fidèle à la tradition d’Apple, présente ses capteurs photo dans un carré en haut à gauche du dos de l’appareil, rappelant les précédents modèles. Ce modèle en titane est proposé en noir, bleu, blanc et naturel. Les profils des Samsung Galaxy S24 Ultra et Google Pixel 8 Pro sont légèrement arrondis, tandis que celui de l’iPhone 15 Pro Max est plus plat, offrant une prise en main distincte pour chaque utilisateur.

En termes de dimensions, le Samsung Galaxy S24 Ultra mesure 162,3 mm en hauteur, 79 mm en largeur et 8,6 mm en épaisseur, pour un poids de 232 grammes, en faisant le plus grand et le plus lourd des trois. Le Google Pixel 8 Pro, avec ses 162,2 mm de hauteur, 76,5 mm de largeur et 8,8 mm d'épaisseur, pèse 213 grammes, se positionnant comme un appareil légèrement plus compact et plus léger que le Samsung. L’iPhone 15 Pro Max est le plus petit et le plus léger des trois, avec une hauteur de 159,9 mm, une largeur de 76,7 mm, une épaisseur de 8,25 mm et un poids de 221 grammes. Cette différence de taille et de poids peut influencer votre choix en fonction de vos préférences en matière de confort et de portabilité.

L'autonomie d'un smartphone est un aspect crucial. Le Google Pixel 8 Pro, avec une batterie de 5050 mAh, offre la plus grande capacité parmi les trois, suivi de près par le Samsung Galaxy S24 Ultra avec 5000 mAh, et l’iPhone 15 Pro Max avec 4422 mAh. En termes de recharge, le Samsung supporte une puissance de charge de 45 watts, surpassant le Pixel avec 30 watts et l’iPhone avec 27 watts. Pour la recharge sans fil, le Pixel se démarque avec 23 watts, suivi de l’iPhone et du Samsung avec 10 watts. Tous trois permettent la charge inversée, une fonctionnalité pratique pour recharger d’autres appareils compatibles.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Les performances de ces smartphones reposent sur des processeurs puissants. Le Samsung Galaxy S24 Ultra est équipé du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, offrant 12 Go de RAM et des options de stockage allant de 256 Go à 1 To, sans extension microSD. Le Google Pixel 8 Pro utilise le Tensor G3, avec 12 Go de RAM et des capacités de stockage de 128 Go ou 256 Go, également sans extension possible. L’iPhone 15 Pro Max, avec son Apple A17 Pro, propose 8 Go de RAM et les mêmes options de stockage que le Samsung. En termes de puissance, le mobile Samsung est en tête, suivi du Google Pixel 8 Pro et enfin de l’iPhone 15 Pro Max. Aucun de ces modèles ne permet d’étendre le stockage via microSD.

La qualité de l'écran est essentielle pour une expérience utilisateur optimale. Le Samsung Galaxy S24 Ultra possède un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une définition de 1440x3120 pixels et une luminosité maximale de 2600 cd/m², surpassant largement ses concurrents d’autant qu’il bénéficie d’un traitement anti-reflet exceptionnel. Le Google Pixel 8 Pro, avec un écran AMOLED de 6,7 pouces et une définition de 1344x2992 pixels, offre une luminosité de 2400 cd/m². L’iPhone 15 Pro Max dispose également d'un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 1290x2796 pixels et une luminosité maximale de 2000 cd/m². Tous ces écrans sont compatibles HDR10+, avec des taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pour la qualité de l'affichage, le Samsung Galaxy S24 Ultra est en tête, suivi du Pixel 8 Pro et enfin de l’iPhone 15 Pro Max.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour la photographie, le Samsung Galaxy S24 Ultra se distingue par son capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement, accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 5x et un autre téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x. Le Google Pixel 8 Pro offre un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé, un ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels avec zoom optique 5x.

L’iPhone 15 Pro Max propose un capteur principal de 48 mégapixels stabilisé, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et deux téléobjectifs de 12 mégapixels avec zooms optiques 2x et 5x. Pour les selfies, le Samsung et l’iPhone disposent de capteurs de 12 mégapixels, contre 10,5 mégapixels pour le Pixel. En termes de qualité photo, offre l’iPhone 15 Pro Max les plus beaux clichés la meilleure configuration, tout juste suivi par le Google Pixel 8 Pro et le Samsung Galaxy S24 Ultra.

Tous ces smartphones supportent la 5G et le Wi-Fi de dernière génération, avec le Samsung et le Pixel utilisant le Wi-Fi 7, et l’iPhone le Wi-Fi 6E. Ils sont tous équipés de la technologie NFC et de Bluetooth 5.3, mais aucun ne possède de prise jack ou d’émetteur infrarouge. Concernant l'étanchéité, tous sont certifiés IP68, offrant une protection efficace contre l'eau et la poussière. Enfin, le lecteur d'empreintes digitales est intégré sous l'écran pour le Samsung et le Pixel, tandis que l’iPhone 15 Pro Max n'en dispose pas.