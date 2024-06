Top 3 des smartphones pas chers de Google : Pixel 7, Pixel 7a et Pixel 8a

Les designs des smartphones Pixel de Google sont reconnaissables grâce à leur barre de capteurs photo distinctive. Le Google Pixel 7 présente une bande qui occupe toute la largeur de l'appareil pour intégrer les capteurs photo. Disponible en vert citron, blanc ou noir, ce modèle arbore un cadre en verre et des dimensions de 155,5 mm en hauteur, 73,2 mm en largeur et 8,7 mm en épaisseur. Il pèse 197 grammes. Le Google Pixel 7a partage un design similaire avec une barre de capteurs photo sur toute la largeur. Disponible en bleu, gris, corail et blanc, il est légèrement plus compact que le Pixel 7 avec des dimensions de 152 mm en hauteur, 72,9 mm en largeur et 9 mm en épaisseur, pour un poids de 193,5 grammes. Le Google Pixel 8a continue cette tradition avec ses capteurs photo intégrés dans une barre sur toute la largeur. Ce modèle est disponible en bleu, vert, noir et blanc, avec un cadre en verre et des dimensions de 152,1 mm en hauteur, 72,7 mm en largeur et 8,9 mm en épaisseur, pour un poids de 188 grammes, le plus léger des trois.

En termes de dimensions, le Google Pixel 7a et le Google Pixel 8a sont les plus compacts, avec des hauteurs similaires mais des épaisseurs légèrement différentes. Le Pixel 7 est le plus grand et le plus lourd des trois, tandis que le Pixel 8a est le plus léger.

La capacité de la batterie est un critère important pour ceux qui utilisent intensivement leur smartphone. Le Google Pixel 8a se distingue par sa batterie de 4500 mAh, offrant potentiellement la meilleure autonomie. Il supporte une charge à 20 watts et une charge sans fil de 18 watts, bien que la charge inversée ne soit pas disponible. Le Google Pixel 7 dispose d’une batterie de 4355 mAh, avec une charge à 30 watts, une charge sans fil de 21 watts et la possibilité de charge inversée. Le Google Pixel 7a, pour sa part, avec une batterie de 4400 mAh, supporte une charge à 20 watts et une charge sans fil de 18 watts, mais ne propose pas de charge inversée.

Quelles configurations pour les photos et lequel est le plus puissant

Pour la photographie, le Google Pixel 8a se distingue par un capteur principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement et un ultra grand-angle de 13 mégapixels. Le capteur selfie est de 13 mégapixels. Son processeur étant plus avancé, c’est lui qui va proposer les plus beaux clichés, en compétition avec le Google Pixel 7 qui propose un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement et un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels. Le capteur selfie est de 10,8 mégapixels. Le Google Pixel 7a, quant à lui, dispose d’un capteur principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement et d’un module ultra grand-angle de 13 mégapixels, avec un capteur selfie de 10,8 mégapixels.

En termes de puissance, le Google Pixel 8a est équipé du dernier processeur Tensor G3, tandis que le Pixel 7 et le Pixel 7a utilisent tous deux le processeur Tensor G2. Tous les modèles ont 8 Go de RAM, mais les Pixel 7 et 8a offrent des options de stockage de 128 Go ou 256 Go sans extension micro SD, alors que le Pixel 7a est limité à 128 Go.

Quel est le meilleur écran et quelle connectivité ?

Pour l’écran, le Google Pixel 8a se distingue avec un écran AMOLED de 6,1 pouces, une définition de 1080x2400 pixels, une luminosité maximale de 1400 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le Google Pixel 7 propose un écran AMOLED de 6,3 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Le Google Pixel 7a dispose d’un écran AMOLED de 6,1 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz.

En matière de connectivité, tous les modèles supportent la 5G, le Wi-Fi 6E, la technologie NFC et Bluetooth 5.2 ou 5.3. Aucun des modèles ne dispose de prise jack ou d’émetteur infrarouge. Tous offrent un emplacement de lecteur d’empreintes digitales sous l’écran et des haut-parleurs stéréo. Le Pixel 7 a une certification d’étanchéité IP68, tandis que les Pixel 7a et 8a ont une certification IP67, donc tous peuvent être plongés dans l’eau ou dans la poussière, sans risque.