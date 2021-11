Top 3 des Smartphones pas chers : Xiaomi Redmi Note 10, realme 7i et Poco M3 Pro

Vous avez décidé de vous offrir un nouveau smartphone, mais votre budget est limité. Nous avons sélectionné pour vous plusieurs modèles parmi lesquels le Xiaomi Redmi Note 10, le realme 7i ou le Poco M3 Pro. Voici quelques éléments croisés pour vous aider à faire votre choix.

Les goûts et les couleurs sont discutables, mais sachez que si vous aimez la couleur, avec les modèles que nous avons sélectionnés vous êtes servis. En effet, le Poco M3 Pro est décliné en bleu, jaune ou noir tandis que le Redmi Note 10 est proposé en blanc, vert ou noir et le realme 7i est disponible en bleu ou argent. Des trois, c’est le Redmi Note 10 qui est le plus léger avec 179 grammes sur la balance contre 190 grammes pour le Poco M3 Pro et 208 grammes pour le realme 7i. C’est peut-être à cause de sa batterie qu’il est aussi lourd puisque celle-ci a une capacité de 6000 mAh ce qui en fait l’une des plus imposantes du marché. Elle devance les 5020 mAh du Redmi Note 10 et 5000 mAh du Poco M3 Pro. C’est le Redmi Note 10 qui se charge plus rapidement que les autres supportant la charge 33 watts contre 18 watts.

Xiaomi Poco M3 Pro acheter au meilleur prix Rakuten

180,90 € Rakuten

Amazon Marketplace 199,99 € acheter Amazon Marketplace

Fnac Marketplace 209,99 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Lequel est le plus performant ?

Techniquement, c’est le Poco M3 Pro qui propose le plus de performances avec sa puce Mediatek Dimensity 700 devançant le Snapdragon 678 installé dans le Redmi Note 10 lui-même devant le Helio G85 du realme 7i. Tous proposent 47 Go de mémoire vive bien que le Poco M3 Pro soit aussi disponible avec 6 Go ce qui peut être une option intéressante surtout que la capacité de stockage interne augmente aussi passant de 64 Go à 128 Go, mais aussi un peu plus chère (20€ environ d’écart). Les configurations photo sont assez similaires puisque tous s’appuient sur un capteur photo principal de 48 mégapixels. Le realme 7i et le Redmi Note 10 disposent d’un capteur de grand-angle de 8 mégapixels ce qui n’est pas le cas du Poco M3 Pro qui embarque en plus deux objectifs de 2 mégapixels. C’est aussi le cas du Redmi Note 10, mais pas pour le realme 7i qui n’a qu’un seul capteur supplémentaire de 2 mégapixels. Pour se prendre en selfie, les Poco M3 Pro et realme 7i sont dotés d’un objectif de 8 mégapixels contre un 13 mégapixels sur le Redmi Note 10.

Xiaomi Redmi Note 10 acheter au meilleur prix Rakuten

198,95 € Rakuten

Amazon Marketplace 199,00 € acheter Amazon Marketplace

Darty 199,00 € acheter Darty Voir tous les prix

Des écrans bien différents et une large connectivité pour le Poco

Enfin, pour l’affichage, l’écran le plus remarquable des trois est celui du Redmi Note 10 avec sa dalle AMOLED sur 6,43 pouces affichant une définition de 1080x2400 pixels. L’écran du Poco M3 Pro profite d’une fréquence de 90 Hz, mais sur une dalle LCD ce qui est aussi le cas du realme 7i, mais plafonnant à 60 Hz, comme le Redmi Note 10. Le Poco M3 Pro a pour lui la connectivité 5G alors que les deux autres sont 4G. Il est aussi compatible Wi-Fi 6 tandis que les Redmi Note 10 et realme 7i sont limités à du Wi-Fi 5, moins performant. Le Redmi Note 10 est certifié IP53 et profite d’un émetteur infrarouge, comme le Poco M3 Pro, ce qui fait qu’on peut les transformer en télécommande universelle. Ils ont un lecteur d’empreinte au niveau du bouton de mise en veille pour le Redmi Note 10 et le Poco M3 Pro alors qu’il est installé à l’arrière du realme 7i.