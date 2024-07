Top 3 des smartphones pliants entre le Samsung Galaxy Z Flip5, le Honor Magic V2 et le Motorola Razr 40 Ultra

Le design des smartphones pliants varie en fonction de leur format et de l'intégration des capteurs photo. Le Samsung Galaxy Z Flip5 adopte un format à clapet, avec un écran large à l'extérieur et un écran pliant à l'intérieur. À l'extérieur, deux capteurs sont positionnés à côté de l'écran. Ce modèle présente des profils arrondis et est disponible en noir, vert, lavande et crème. De son côté, le Honor Magic V2 propose un format "livre" avec un écran très large à l'extérieur et un écran pliant à l'intérieur. La coque arrière, avec une texture en similicuir, abrite les capteurs sous une plaque légèrement proéminente. Ce smartphone, disponible en noir, se distingue par sa finesse remarquable une fois déplié.

Le Motorola Razr 40 Ultra, également au format clapet, offre un design lisse et agréable au toucher. Les deux capteurs photos sont intégrés à l'écran externe, conférant un aspect épuré et homogène. Il est disponible en bleu, noir, magenta et pêche (peach fuzz).

Les dimensions et le poids jouent un rôle crucial dans le confort d'utilisation, l’ergonomie et la portabilité des smartphones pliants. Le Samsung Galaxy Z Flip5 mesure 165,1 mm de hauteur et 71,9 mm de largeur une fois déplié, avec une épaisseur de 6,9 mm (15,1 mm plié) et un poids de 187 grammes. Le Motorola Razr 40 Ultra est légèrement plus grand avec une hauteur de 170,83 mm et une largeur de 73,95 mm. Son épaisseur est de 6,99 mm (15,1 mm plié) et il pèse 189 grammes.

Le Honor Magic V2, au format livre, mesure 156,7 mm de hauteur et 145,4 mm de largeur déplié (74 mm plié). Il est le plus fin des trois avec une épaisseur de seulement 4,7 mm déplié (9,9 mm plié), mais aussi le plus lourd à 231 grammes. Ainsi, le Samsung Galaxy Z Flip5 est le plus léger et le Honor Magic V2 le plus lourd. La capacité de la batterie est un facteur déterminant pour l'autonomie alors que la vitesse de charge peut être aussi important. Le Honor Magic V2 possède la plus grande batterie avec une capacité de 5000 mAh, offrant potentiellement la meilleure autonomie. Il supporte une puissance de charge de 66 watts, mais ne dispose pas de recharge sans fil. Le Motorola Razr 40 Ultra suit avec une batterie de 3800 mAh et une charge rapide de 30 watts. Il supporte la recharge sans fil, mais pas la charge inversée. Enfin, le Samsung Galaxy Z Flip5 a la plus petite batterie avec 3700 mAh et une charge rapide de 25 watts, mais il peut se recharger sans fil à 10 watts et offre la charge inversée.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Le Honor Magic V2 est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. En l'absence d'extension via microSD, il se positionne en tête en termes de puissance brute. Le Samsung Galaxy Z Flip5, doté du même processeur mais dans sa version "For Galaxy", propose 8 Go de RAM et des options de stockage allant jusqu'à 1 To, également sans extension microSD.

Le Motorola Razr 40 Ultra utilise le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage sans extension possible. Ainsi, le Honor Magic V2 est le plus puissant, suivi de près par le Samsung Galaxy Z Flip5 et enfin le Motorola Razr 40 Ultra.

En termes de qualité d'écran, le Motorola Razr 40 Ultra se distingue avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 165 Hz pour son écran principal AMOLED de 6,9 pouces, offrant une expérience visuelle fluide et réactive. Il dispose également d'un écran secondaire de 3,6 pouces. Le Samsung Galaxy Z Flip5 propose un écran principal AMOLED de 6,7 pouces avec une fréquence de 120 Hz et un écran secondaire de 3,4 pouces. Avec son format "livre", le Honor Magic V2 se démarque par son écran intérieur de 7,9 pouces avec une fréquence de 120 Hz et un écran extérieur de 6,43 pouces, offrant des pics de luminosité identiques à 1750 cd/m².

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photo n’est pas vraiment le point fort des smartphones pliants mais disons qu’ils font tout de même très bien le job. Ainsi, le Honor Magic V2 est équipé d'un système de triple caméra : un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 20 mégapixels avec zoom optique 2,5x. Le capteur à selfie est de 16 mégapixels. Ce dispositif permet une grande polyvalence et des photos de haute qualité.

Le Motorola Razr 40 Ultra possède deux capteurs principaux : un de 12 mégapixels stabilisé optiquement et un ultra grand-angle de 13 mégapixels, capable de capturer des photos macro. Le capteur à selfie de 32 mégapixels promet des autoportraits détaillés.

Le Samsung Galaxy Z Flip5 dispose également de deux capteurs principaux de 12 mégapixels chacun (un standard et un ultra grand-angle), avec un capteur à selfie de 10 mégapixels.

Enfin, en termes de connectivité, tous les modèles supportent la 5G et sont équipés de la technologie NFC. Le Honor Magic V2 et le Samsung Galaxy Z Flip5 supportent le Wi-Fi 6E, tandis que le Motorola Razr 40 Ultra est limité au Wi-Fi 6. Aucun des modèles ne dispose d'une prise jack, ni d'un émetteur infrarouge. Pour l'étanchéité, le Honor Magic V2 et le Samsung Galaxy Z Flip5 bénéficient d'une certification IPX8, offrant une protection contre l'immersion. Le Motorola Razr 40 Ultra est certifié IP52, assurant une protection limitée contre les poussières et les éclaboussures. Enfin, le lecteur d'empreintes digitales est placé sur le profil au niveau du bouton de mise en veille pour tous les modèles, ce qui est pratique pour une utilisation quotidienne.