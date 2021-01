Top 5 des meilleurs smartphones pour la photo en 2021

Aujourd’hui, les smartphones sont devenus de véritables appareils photo nomades. Mais entre tous ces appareils, lequel est le meilleur photophone entre le Samsung Galaxy S21 Ultra, l’iPhone 12 Pro Max, le Huawei Mate 40 Pro, le Google Pixel 5 et le OnePlus 8 Pro. Voici quelques éléments de réponse qui devraient vous permettre de faire un choix éclairé.

Avec leurs capteurs embarquant de plus en plus de pixels et leurs traitements d’images toujours plus perfectionnés, les téléphones portables d’aujourd’hui sont capables de véritables prouesses en matière de photo. Les constructeurs rivalisent d’ingéniosité pour permettre aux utilisateurs de disposer des technologies les plus avancées pour faire réaliser des images plus belles les unes que les autres avec des possibilités de capture dans des conditions parfois délicates. Mais avant de faire tomber un verdict sur les meilleurs de notre sélection, intéressons-nous à la partie technique de chaque appareil.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra, le plus équipé

Le Samsung Galaxy S21 Ultra est, sur le papier, le mobile qui propose la configuration photo la plus musclée. Il embarque un capteur principal de 108 mégapixels avec grand angle 79 degrés f/1.8, 24 mm, 1/1,33 pouce, 0,8 µm, IOS, autofocus laser et à détection de phase. Il dispose aussi d’un capteur de 12 mégapixels ultra grand-angle identique aux Galaxy S21 et S21 Plus. À cela, ajoutez un troisième capteur de 10 mégapixels téléobjectif f/2.4, 72 mm, 1/3,24 pouces, 1,22 µm, OIS, zoom optique 3x et autofocus par détection de phase. Enfin, il y a un quatrième capteur de 10 mégapixels f/4.9, 240 mm, 1/3,24 pouces, 1,22 µm, OIS, zoom optique 10x et autofocus par détection de phase.

OnePlus 8 Pro avec 4 capteurs et 3 pour le Huawei Mate 40 Pro

Vient ensuite le OnePlus 8 Pro. Celui-ci est équipé d’un objectif principal de 48 mégapixels f/1.78 OIS EIS avec une taille de pixel de 1,12 µm. Il est associé à un autre capteur de 48 mégapixels pour l’ultra grand-angle sur 120 degrés f/2.2. Il y a également deux capteurs de 8 mégapixels téléobjectif OIS et de 5 mégapixels f/2.4 pour optimiser les portraits.

De son côté, le Huawei Mate 40 Pro profite d’un capteur principal de 50 mégapixels grand angle f/1.9, associé à un autre capteur de 20 mégapixels ultra grand-angle f/1.8 et un téléobjectif 12 mégapixels OIS avec zoom optique 5x, hybride 10x et numérique 50x.

Un bloc triple 12 mégapixels pour l’iPhone 12 Pro Max et seulement 2 pour le Google Pixel 5

L’iPhone 12 Pro Max est équipé de trois capteurs de 12 mégapixels ultra grand-angle, grand-angle et téléobjectif. Le premier propose un champ de vision de 120 degrés et une ouverture f/2.4 alors que le grand-angle ouvre à f/1.6. On peut compter sur un zoom optique 2x et un zoom numérique 12x. En plus, il y a un capteur LiDAR qui permet d’optimiser les portraits de nuit, par exemple, en mesurant avec une extrême précision les objets autour.

Enfin, le Google Pixel 5 s’appuie sur la présence de 2 capteurs. Le principal est un 16 mégapixels de 1 µm chacun ouverture f/2.2 et un champ de vision de 107 degrés. Le secondaire embarque 12 mégapixels f/1.7 avec technologie double pixel 1,4 µm et mise au point par détection de phase. Il profite d’une double stabilisation optique et électronique de l’image, OIS et EIS.

Les verdicts

Selon le laboratoire indépendant de mesure, DxOMark, c’est le Huawei Mate 40 Pro qui propose les plus beaux clichés. Il obtient un score de 136. Il reprend les fondamentaux de l’excellent P40 Pro tout en améliorant encore la qualité des images obtenues grâce à une large plage dynamique offrant une très bonne rétention des hautes, mais aussi des basses lumières ce qu’arrive à faire très peu de smartphones. Il offre l’un des tout meilleurs zooms et propose une très belle qualité sur les photos grand-angles.

Ensuite, c’est l’iPhone 12 Pro Max qui, selon DxOMark obtient un score global de 130. Il progresse par rapport au précédent modèle, déjà excellent. Il offre une très bonne qualité d’image, une mise au point automatique performante et précise ainsi que des couleurs agréables. Sa plage dynamique pourrait être plus large et sa fonction de zoom est un peu son talon d’Achille si vous aimez prendre des photos de loin.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra n’a pas encore été testé par le laboratoire DxOMark, mais, il embarque les mêmes capteurs que la précédente série S20 Ultra. Son capteur de 108 mégapixels est toutefois amélioré. Le S20 Ultra avait obtenu un score de 126. Son successeur devrait offrir au moins les mêmes performances, si ce n’est légèrement supérieures.



Le Google Pixel 5, malgré le fait qu’il ne propose que 2 capteurs, arrive à tirer son épingle du jeu en affichant un score de 120 pour DxOMark. Les images livrées sont belles avec des expositions pertinentes, de bonnes couleurs et une mise au point automatique efficace. Son traitement photo réalise des prouesses d’optimisation qui sont réellement impressionnantes pour un tel appareil.



Enfin, le OnePlus 8 Pro a un score de 118. Les options de prise de vue sont larges notamment avec ses deux capteurs de 48 mégapixels. Les couleurs sont belles et il n’accuse pas vraiment de faiblesse suffisamment sérieuse pour le mettre de côté. Son capteur principal est particulièrement bon proposant des détails élevés et un bruit maîtrisé.