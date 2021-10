Top 5 des meilleurs Smartphones pour la photo en octobre 2021 !

Les performances des smartphones en matière de prise de photos sont tellement impressionnantes qu’elles valent celles des appareils photo compacts. Mais entre le Xiaomi Mi 11 Ultra, l’iPhone 13 Pro, le Huawei Mate 40 Pro, le Oppo Find X3 Pro et le Samsung Galaxy S21 Ultra, lequel est le meilleur en photo ? Voici quelques éléments de réponse pour vous aider à faire votre choix.

Sur le papier, le Mi 11 Ultra de Xiaomi propose la configuration la plus musclée avec un module principal de 50 mégapixels accompagné de deux autres capteurs de 48 mégapixels et un capteur de 20 mégapixels en façade pour se prendre en selfie.

Ensuite, le Oppo Find X3 Pro se distingue avec ses deux capteurs de 50 mégapixels dont un pour le grand-angle, son capteur de 13 mégapixels et son objectif original de microscope qui permet de grossir à 30x et même à 60x. On peut compter sur un capteur de 32 mégapixels pour les selfies.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra n’est pas en reste avec un module principal de 108 mégapixels. Il y a également un capteur de 12 mégapixels pour les images en ultra grand-angle et deux capteurs de 10 mégapixels. Pour se prendre en photo soi-même, il y a un objectif de 40 mégapixels à l’avant.

Oppo Find X3 Pro acheter au meilleur prix Darty

999,00 € Darty

Rakuten 1115,46 € acheter Rakuten

Fnac Marketplace 1125,69 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Des configurations photo très intéressantes

Le Huawei Mate 40 Pro profite également de trois capteurs dont le principal est un module de 50 mégapixels associé à un capteur de 20 mégapixels et un dernier de 12 mégapixels. Pour les selfies, il y a deux capteurs de 13 mégapixels et un capteur à détection de profondeur 3D. Enfin, l’iPhone 13 Pro partage la configuration photo avec le modèle Pro Max, à savoir un capteur de 12 mégapixels stabilisé, un autre aussi de 12 mégapixels stabilisé avec téléobjectif et un dernier de 12 mégapixels, sans oublier le module de 12 mégapixels installé à l’avant.

Huawei Mate 40 Pro acheter au meilleur prix Darty

1199,00 € Darty

Amazon 1792,35 € acheter Amazon

Amazon Marketplace 1792,35 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix

Samsung Galaxy S21 Ultra acheter au meilleur prix Rakuten

920,20 € Rakuten

Amazon Marketplace 1076,26 € acheter Amazon Marketplace

Fnac Marketplace 1092,00 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Les résultats des meilleurs photophones 2021

Selon le laboratoire d’analyses indépendant DxOMark, c’est le Xiaomi Mi 11 Ultra qui est le meilleur photophone du marché actuellement. Il obtient un score global de 143 et un score de 94 pour la partie selfie.

Ensuite, les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max ont obtenu les mêmes scores, soit 137 pour la partie photo, en général et plus particulièrement 99 pour les selfies.

Le Huawei Mate 40 Pro sorti en fin d’année dernière est toujours d’actualité puisqu’il arrive en troisième position de notre sélection avec un score attribué par DxOMark de 136 et de 104 pour les selfies.



Le Find X3 Pro d’Oppo a obtenu un score de 131 pour la partie photo et n’a pas été évalué sur les selfies. Enfin, le Samsung Galaxy S21 Ultra (version Exynos pour nous en Europe) propose des photos réussies mais pas autant que les autres puisqu’il obtient un score global de 121, soit moins que le Galaxy S20 Ultra (Exynos) qui avait décroché un score de 126 lors de son test. La partie selfie a obtenu un score de 100 ce qui le classe devant l’iPhone 13 Pro ou Pro Max et le Mi 11 Ultra de Xiaomi pour se prendre soi-même en photo.

Samsung Galaxy S20 Ultra acheter au meilleur prix Fnac Marketplace

615,00 € Fnac Marketplace

Rakuten 620,00 € acheter Rakuten

Amazon Marketplace 899,00 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​