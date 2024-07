Top 5 des smartphones à moins de 300 € en juillet 2024 entre le Samsung Galaxy A55, le Galaxy A15, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro, le Google Pixel 7a et le Honor 200 Lite

Les designs des smartphones sélectionnés offrent des styles variés et soignés. Le Honor 200 Lite se distingue par ses capteurs photo en position triangulaire intégrés sur une plaque noire dans le coin supérieur gauche. Il est très fin avec des profils plats et un revêtement antitrace, disponible en bleu, cyan et noir. Le Google Pixel 7a, avec son cadre en verre, présente une barre de capteurs qui occupe toute la largeur de l'appareil à l'arrière. Ses profils sont également plats et il est proposé en bleu, gris, corail et blanc.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro arbore des profils plats avec des capteurs photo intégrés sur une plaque assortie à la couleur du dos de l'appareil, disponible en noir, violet et bleu. Le Samsung Galaxy A55 se distingue par son dos en verre épuré avec des capteurs photo minimalistes et un léger effet bombé au niveau des boutons, disponible en bleu, bleu foncé, lilas et lime. Enfin, le Samsung Galaxy A15 adopte un design minimaliste avec des capteurs photo simplement posés sur la coque arrière, disponible en bleu nuit, bleu clair et lime, avec une finition mate.

En termes de dimensions, le Google Pixel 7a est le plus compact alors qu’à l'opposé, le Samsung Galaxy A55 est le plus grand et le plus lourd avec des dimensions de 161,1 mm de hauteur, 77,4 mm de largeur et 8,2 mm d'épaisseur pour un poids de 213 grammes. Le Honor 200 Lite est le plus fin avec une épaisseur de seulement 6,78 mm et un poids léger de 166 grammes, ce qui en fait le plus léger des cinq.

Pour ce qui est de l'autonomie, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro offre la plus grande capacité de batterie avec 5100 mAh, suivi des Samsung Galaxy A55 et Samsung Galaxy A15 avec chacun 5000 mAh. Le Honor 200 Lite dispose d'une batterie de 4500 mAh et le Google Pixel 7a de 4400 mAh.

En termes de vitesse de charge, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est le plus rapide avec une puissance de charge supportée de 67 watts. Le Honor 200 Lite suit avec 35 watts, puis les Samsung Galaxy A55 et Samsung Galaxy A15 avec 25 watts chacun. Le Google Pixel 7a supporte une charge de 20 watts, avec une charge sans fil à 18 watts, une caractéristique que seuls lui et le Honor 200 Lite ne possèdent pas.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Du point de vue des performances, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro se démarque avec son processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 et 8 ou 12 Go de RAM. Le Samsung Galaxy A55 suit avec un Exynos 1480 et 8 Go de RAM. Le Google Pixel 7a utilise un Tensor G2 avec 8 Go de RAM, tandis que le Honor 200 Lite dispose d'un MediaTek Dimensity 6080 avec 8 Go de RAM. Le Samsung Galaxy A15, quant à lui, utilise un MediaTek Dimensity 6100+ avec 4 Go de RAM.

Pour les écrans, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro propose une dalle AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 1220x2712 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1800 cd/m², ce qui le place en tête. Le Samsung Galaxy A55 dispose également d'un écran AMOLED de 6,6 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, mais avec une luminosité de 1000 cd/m².

Le Honor 200 Lite offre une dalle AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 1080x2412 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Le Google Pixel 7a propose un écran AMOLED de 6,1 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Enfin, le Samsung Galaxy A15 est équipé d'un écran AMOLED de 6,5 pouces avec une définition de 1080x2340 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro excelle avec un capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Il est suivi du Honor 200 Lite avec un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels et un macro de 2 mégapixels. Le Samsung Galaxy A55 possède un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un macro de 5 mégapixels.

Le Google Pixel 7a propose un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle/macro de 13 mégapixels. C’est lui qui propose les plus beaux clichés grâce à son traitement d’image. Le Samsung Galaxy A15 dispose d'un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels et un macro de 2 mégapixels.

En termes de connectivité, tous les modèles prennent en charge la 5G. Le Google Pixel 7a et le Samsung Galaxy A55 se démarquent avec une certification IP67, offrant une meilleure résistance à l'eau et à la poussière. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro et le Honor 200 Lite offrent des certifications IP54 et IP65 respectivement. Le Samsung Galaxy A15 n'est pas certifié étanche. Le Google Pixel 7a propose le Wi-Fi 6E, tandis que le Samsung Galaxy A55 et le Xiaomi Redmi Note 13 Pro supportent le Wi-Fi 6. Les Honor 200 Lite et Samsung Galaxy A15 utilisent le Wi-Fi 5. Les Xiaomi Redmi Note 13 Pro et Samsung Galaxy A15 disposent également d'une prise jack. Enfin, notez que le mobile Xiaomi embarque un capteur infrarouge, ce qui permet de le transformer en une télécommande universelle.