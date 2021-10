Top 5 des smartphones endurants (DxOmark) : Oppo Reno6, Vivo Y72 5G, Galaxy M51, Redmi Note 10 et Oppo A74

Les smartphones d’aujourd’hui sont de plus en plus puissants et permettent de s’en servir pendant au minimum une journée, voire plus dans certains cas et avec certains modèles. Voici justement une sélection des téléphones portables disposant de la plus importante autonomie. Mais entre le Oppo Reno6, le Vivo Y72 5G, le Samsung Galaxy M51, le Xiaomi Redmi Note 10 et le Oppo A74, lequel est le meilleur ? Voici quelques éléments de réponse.

L’autonomie d’un smartphone dépend de plusieurs paramètres. Le tout premier est la capacité de la batterie embarquée sur l’appareil. Ensuite, il y a la taille de l’écran ainsi que sa technologie d’affichage (LCD ou AMOLED) et sa fréquence de rafraîchissement. Plus l’écran est grand, lumineux et ayant une fréquence élevée et plus il consomme de la batterie. Son système est également un élément important car s’il n’est pas correctement optimisé, il peut laisser des applications fonctionner à tort, là aussi, consommateur d’énergie.

Tout dépendra également de l’utilisation que l’on peut faire de son smartphone. Consulter des sites Internet pendant 3 heures sera toujours beaucoup moins énergivore que de jouer à un jeu 3D pendant la même durée. L’utilisation des services de localisation et des réseaux peut aussi contribuer à faire baisser sensiblement l’autonomie.

Quelles capacités de batterie pour quel résultat ?

Sur le papier, c’est le Samsung Galaxy M51 qui propose la batterie ayant la plus grande capacité, soit 7000 mAh. Ensuite, il y a le Xiaomi Redmi Note 10 avec 5020 mAh suivi par les Oppo A74 et Vivo Y72 5G avec 5000 mAh.

Le Oppo Reno6 propose une batterie d’une capacité de 4300 mAh. Or, selon le classement à date établi par le laboratoire indépendant DxOMark, c’est ce dernier, le Reno6 de Oppo qui se classe premier obtenant une note globale de 96. Son autonomie a un score de 73 et il obtient un score de 109 pour la mise en charge, pouvant supporter la puissance de 65 watts et 101 en termes d’efficacité. Il offre un très bon temps de charge et une exceptionnelle efficacité de charge bien qu’il propose une autonomie inférieure à la moyenne pour les appels.

Le second du palmarès est le Vivo Y72 5G avec un score de 89. Il a été apprécié pour son autonomie de 3,5 jours avec un usage modéré, selon DxOMark et propose d’excellentes performances avec les paramètres d’usine par défaut ainsi qu’une excellente gestion de l’énergie la nuit. Il lui est reproché des performances en charge moyennes et qu’il peut indiquer des niveaux de charge qui ne correspondent pas à la réalité.

Le Samsung Galaxy M51 se classe troisième du palmarès mondial avec un score de 88. DxOMark a noté son incroyable autonomie de plus de 3 jours avec un usage moyen et presque deux jours complets en utilisation intensive. On lui reproche sa charge moyenne et son poids dû à la taille de la batterie.

Le Xiaomi Redmi Note 10 a obtenu la note de 87 avec plusieurs points positifs dont l’équilibre général de l’appareil, l’autonomie de presque 3 jours en usage modéré et de meilleures performances de charge que ses concurrents au même prix.

Enfin, le Oppo A74 ferme la marche avec un score de 87. Il a été apprécié pour son expérience utilisateur équilibrée et sa capacité de charge rapide à ce prix. On lui reproche de fournir des performances limitées lorsqu’il s’agit de jouer à des jeux vidéo.