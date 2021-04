Top 5 des smartphones Samsung à moins de 500 €

Vous cherchez un smartphone de la marque Samsung qui soit abordable, mais qui vous permettra tout de profiter de vos applications en toute fluidité, avec un maximum de réactivité. Nous avons sélectionné pour vous plusieurs modèles : Galaxy A52 5G, Galaxy S20 FE, Galaxy A72, Galaxy S10 et Galaxy Note 10. Voici quelques éléments croisés pour vous aider à mieux choisir.

Si vous aimez utiliser un stylet, seul le Galaxy Note 10 en propose la compatibilité. Pour les autres, c’est classique, on utilise les doigts sur l’écran tactile. Ils sont tous proposés dans différents coloris, mais avec des lignes assez distinctes les unes des autres. Celui qui pèse le plus lourd en poche, c’est le Galaxy A72 avec 203 grammes contre 157 grammes seulement pour le léger Galaxy S10 qui malgré sa date de sortie reste toujours performant et intéressant.

Des Soc de cette année et d’autres plus anciens

Les meilleures performances pour la partie milieu de gamme sont proposées par le Galaxy A52 5G avec sa puce Qualcomm Snapdragon 750G supérieure au Snapdragon 720G du Galaxy A72.

Les Galaxy S20 FE profitent d’un processeur Samsung Exynos 990 supérieur au Exynos 9820 du Galaxy S10 et du Exynos 9825 du Galaxy Note 10. Celui qui dispose de la batterie la plus imposante est le Galaxy A72 avec 5000 mAh suivi par les Galaxy A52 5G et Galaxy S20 FE avec 4500 mAh puis le Galaxy Note 10 avec 3500 mAh et le Galaxy S10 avec 3400 mAh. Ce sont les Galaxy A52 5G et Galaxy A72 qui profitent des vitesses de chargement les plus rapides.

Des capacités en photo bien distinctes

Les configurations photos sont assez différentes d’un modèle à un autre, mais celui qui embarque le plus de capteurs est le Galaxy A52 5G avec 4 objectifs dont un 64 mégapixels comme principal associé à 12 mégapixels pour le grand-angle et deux autres de 5 mégapixels. Le Galaxy A72 propose aussi 4 capteurs avec aussi un 64 mégapixels comme module de base qui est accompagné du même capteur de 12 mégapixels pour les photos en grand-angle et un autre capteur de 8 mégapixels sans oublier le dernier de 5 mégapixels. Le Galaxy S20 FE profite de deux capteurs de 12 mégapixels et d’un autre de 8 tandis que les Galaxy S10 et Note 10 proposent la même configuration soit 12+16+12 mégapixels. Pour se prendre en selfie, un capteur de 32 mégapixels est installé sur les Galaxy A52 5G, Galaxy A72 et Galaxy S20 FE. Il faut compter sur un objectif de 10 mégapixels pour les autres.

Tout le monde à l’AMOLED

L’écran est également une partie importante sur un smartphone. Le mobile qui dispose du plus grand écran dans notre sélection est le Galaxy A72 avec 6,7 pouces en diagonale suivi par les Galaxy A52 5G et Galaxy S20 FE avec 6,5 pouces puis le Galaxy Note 10 avec 6,3 pouces et enfin le Galaxy S10 avec 6,1 pouces. Tous sont équipés d’une dalle AMOLED sur une définition 1080x2400 pixels sauf pour le Galaxy S10 qui peut monter jusqu’à 1440x3040 pixels. Sa fréquence est de 60 Hz, comme sur le Galaxy Note 10 alors qu’elle est de 90 Hz sur le Galaxy A72 et de 120 Hz sur les Galaxy A52 5G et Galaxy S20 FE, plus récents. Seul le Galaxy A52 5G est compatible 5G tandis que les Galaxy S20 FE et Galaxy S10 proposent du Wi-Fi 6. Ils sont tous étanches.

