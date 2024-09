Trois smartphones d’entrée de gamme qui ont reçu la note de 5/5 sur Les Mobiles !

Le design des trois smartphones choisis présente des différences notables, tant en termes de disposition des capteurs photo que de profils et de coloris. Le Xiaomi 13 Pro adopte un design classique avec trois capteurs photo alignés verticalement dans le coin supérieur gauche de l’arrière de l’appareil. Le profil de ce smartphone est plat, offrant une prise en main stable, et il est disponible uniquement en noir. Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, quant à lui, se distingue par une disposition légèrement différente. Ses capteurs photo, également placés verticalement à l’arrière gauche, sont positionnés dans un module rectangulaire. Ce modèle présente un profil plat et propose un choix de coloris variés, notamment noir, blanc et bleu.

En ce qui concerne le Google Pixel 7a, il présente un design unique où les capteurs photo sont intégrés dans une barre qui traverse la largeur de l'appareil à l'arrière. Ce choix de design distinctif facilite la reconnaissance immédiate du modèle Pixel. Son profil est également plat, et il est disponible dans plusieurs coloris : bleu, gris, corail et blanc. Cette diversité de couleurs permet aux utilisateurs de choisir un style qui correspond à leurs préférences.

Les dimensions de ces smartphones varient considérablement. Le Google Pixel 7a est le plus compact des trois avec une hauteur de 152 mm, une largeur de 72,9 mm, et une épaisseur de 9 mm. Il pèse 193,5 grammes, ce qui en fait un choix relativement léger. Le Xiaomi 13 Pro est plus grand, avec une hauteur de 162,9 mm, une largeur de 74,6 mm et une épaisseur de 8,4 mm, et son poids atteint 229 grammes. C'est le smartphone le plus lourd de cette sélection, ce qui pourrait influencer son confort d'utilisation sur une longue durée. Enfin, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G mesure également 162,9 mm en hauteur, mais est légèrement plus large à 76 mm et plus mince à 7,9 mm d'épaisseur. Avec un poids de 187 grammes, c’est le smartphone le plus léger parmi les trois. Pour ceux qui préfèrent un appareil moins lourd et avec des dimensions généreuses, il pourrait être un bon compromis.

En termes de capacité de batterie, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G prend l'avantage avec une batterie de 5000 mAh, offrant potentiellement la plus grande autonomie parmi les trois. Cependant, sa puissance de charge est limitée à 67 watts, sans option de charge sans fil. Le Xiaomi 13 Pro suit de près avec une batterie de 4820 mAh, mais il se démarque par sa puissance de charge rapide de 120 watts, permettant une recharge complète en un temps record. De plus, il prend en charge la charge sans fil à 50 watts et même la charge inversée à 10 watts, offrant ainsi plus de flexibilité. Le Google Pixel 7a possède la batterie la plus petite avec 4400 mAh et supporte une charge filaire de 20 watts. Il offre cependant une option de charge sans fil à 18 watts. Pour les utilisateurs qui privilégient la fonctionnalité de recharge sans fil tout en acceptant une autonomie légèrement réduite, le Pixel 7a reste une option viable.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Les performances de ces smartphones varient en fonction du processeur et de la mémoire RAM. Le Xiaomi 13 Pro est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, couplé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Ce smartphone est le plus puissant de la sélection, offrant une fluidité et une rapidité d’exécution remarquables pour les tâches intensives. Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G utilise un processeur MediaTek Dimensity 1080 avec des options de RAM de 6 Go ou 8 Go et des capacités de stockage de 128 Go ou 256 Go. Bien qu'il soit performant, il n'atteint pas le niveau du Xiaomi 13 Pro.

Le Google Pixel 7a fonctionne avec un processeur Tensor G2 et dispose de 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage interne. Son processeur est moins puissant que le Snapdragon 8 Gen 2, mais il assure une excellente optimisation avec le système d'exploitation Android, ce qui le place juste après le Xiaomi 13 Pro en termes de performance.

En ce qui concerne les écrans, le Xiaomi 13 Pro propose un écran AMOLED de 6,73 pouces avec une résolution de 1440x3200 pixels, une luminosité maximale de 1900 cd/m², et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui en fait le meilleur écran de la sélection. Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G suit avec un écran AMOLED de 6,67 pouces et une résolution de 1080x2400 pixels, mais sans précision sur la luminosité maximale. Le Google Pixel 7a possède un écran AMOLED de 6,1 pouces avec une résolution similaire de 1080x2400 pixels, une luminosité maximale de 1000 cd/m², et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. C’est l’écran le moins performant des trois.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Xiaomi 13 Pro propose la configuration photo la plus complète avec trois capteurs de 50 mégapixels, optimisés par Leica. Le Google Pixel 7a suit avec un capteur principal de 64 mégapixels et un ultra grand-angle de 13 mégapixels. Enfin, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G offre un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné de capteurs moins performants de 8 et 2 mégapixels.

Enfin, en termes de connectivité, tous les modèles supportent le Wi-Fi 6 ou 6E, la 5G et le NFC, mais seuls les Xiaomi 13 Pro et Redmi Note 12 Pro 5G ont un émetteur infrarouge. Seul le Xiaomi 13 Pro est certifié IP68, offrant la meilleure résistance à l'eau et à la poussière.