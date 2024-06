Voici les smartphones Honor qui comptent en ce moment : Honor Magic6 Pro, Honor Magic6 Lite et Honor 200 Pro

Les Honor Magic6 Pro, Honor Magic6 Lite, et Honor 200 Pro affichent des designs distinctifs. Le Magic6 Pro arbore un cadre en verre (noir) ou en similicuir (vert Epi), avec des capteurs photo organisés dans un large cercle centré au dos, bordé d'or sur la version similicuir. Il est disponible en noir ou vert. Le Magic6 Lite, plus léger et plus fin, propose un cadre similaire en similicuir pour certaines versions (orange). Les capteurs photo sont également intégrés dans un large cercle avec des bords inspirés de l'horlogerie et une finition "clous de Paris". Il est disponible en noir, vert et orange (uniquement sur le site de la marque). Le Honor 200 Pro, plus sophistiqué, présente un design avec des capteurs photo intégrés dans un ovale chromé, créant un bel effet. La version blanche a un dos marbré avec un revêtement antitrace de doigt, et les autres couleurs disponibles sont le noir et le cyan (exclusivement sur le site de la marque).

En termes de dimensions, le Magic6 Lite est le plus fin (7,85 mm) et le plus léger (185 grammes), mesurant 163,6 mm en hauteur et 75,5 mm en largeur. Le Magic6 Pro, plus grand et plus lourd, mesure 162,5 mm en hauteur, 75,8 mm en largeur et 8,9 mm d'épaisseur, pour un poids de 229 grammes. Le Honor 200 Pro se situe entre les deux avec des dimensions de 163,3 mm de hauteur, 75,2 mm de largeur et 8,2 mm d'épaisseur, pour un poids de 199 grammes.

La capacité de la batterie varie également entre les trois appareils. Le Magic6 Pro offre une impressionnante batterie de 5600 mAh avec une charge rapide de 80 watts et une charge sans fil de 60 watts. Le Magic6 Lite, avec une batterie de 5300 mAh, supporte une charge rapide de 35 watts mais sans charge sans fil. Le Honor 200 Pro dispose d'une batterie de 5200 mAh avec une charge rapide de 100 watts et une charge sans fil de 66 watts, ce qui en fait le plus performant en termes de recharge.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En termes de puissance, le Magic6 Pro est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 avec 12 Go de RAM, le plaçant en tête. Le Honor 200 Pro utilise un Snapdragon 8s Gen 3 avec 12+12 Go de RAM, offrant une performance légèrement inférieure mais toujours impressionnante. Le Magic6 Lite est le moins puissant avec un Snapdragon 6 Gen 1 et 8 Go de RAM. Il peut toutefois suffire pour les tâches du quotidien.

Pour les écrans, le Magic6 Pro se distingue par un écran AMOLED de 6,8 pouces incurvé sur les quatre côtés, avec une luminosité maximale de 1600 cd/m² et jusqu'à 5000 cd/m² dans certaines conditions, une définition de 1280x2800 pixels et une compatibilité HDR10+ et Dolby Vision. Le Honor 200 Pro a également un écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces, avec une luminosité maximale de 1600 cd/m² (4000 cd/m² sous certaines conditions) et une définition de 1224x2700 pixels, mais sans support Dolby Vision. Le Magic6 Lite propose un écran AMOLED de 6,78 pouces incurvé, avec une luminosité maximale de 1200 cd/m² et une définition de 1200x2652 pixels.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Magic6 Pro excelle en photographie avec un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un module ultra grand-angle de 50 mégapixels, et un téléobjectif de 180 mégapixels avec zoom optique 2,5x. Le capteur à selfie est de 50 mégapixels. Le Magic6 Lite propose un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels, et un capteur macro de 2 mégapixels, avec un capteur à selfie de 16 mégapixels. Le Honor 200 Pro combine un capteur principal de 50 mégapixels H9000 stabilisé optiquement, un téléobjectif de 50 mégapixels stabilisé optiquement, et un ultra grand-angle/macro de 12 mégapixels, avec un capteur à selfie de 50 mégapixels. Ce dernier a l’avantage d’embarquer 3 modes d’images Studio Harcourt utilisant la puissance du processeur et l’intelligence artificielle afin de réaliser des portraits exceptionnels.

En termes de connectivité, tous les modèles supportent la 5G, le NFC, et le Bluetooth 5.3. Le Magic6 Pro et le Honor 200 Pro ont des émetteurs infrarouges pour les transformer en télécommandes, tandis que le Magic6 Lite n'en dispose pas. Le Magic6 Pro et le 200 Pro disposent d'un lecteur d'empreinte digitale sous l'écran, tout comme le Magic6 Lite. Le Magic6 Pro et le Honor 200 Pro sont certifiés IP68 et IP65 respectivement, offrant une meilleure résistance à l'eau et à la poussière comparé au Magic 6Lite, qui est certifié IP53.