Voici trois smartphones en promotion qui valent moins chers qu’un iPhone 15 Pro Max, mais tout aussi puissants !

Les smartphones sélectionnés présentent chacun un design unique et élégant. Le Xiaomi 14 Ultra se distingue par ses capteurs photo intégrés dans un large cercle à l’arrière, avec des bords raffinés. Il est disponible en noir et blanc, avec un dos texturé et des profils incurvés sur les quatre côtés, offrant une prise en main confortable et un look futuriste. Le Samsung Galaxy S24 Ultra adopte un design épuré avec des capteurs photo semblant posés directement sur la coque arrière, sans module proéminent. Ce modèle est disponible en noir, gris, violet et ambre (jaune), avec un cadre en titane et des profils plats. Cette finition lui confère une robustesse et une élégance inégalées.

Le Google Pixel 8 Pro se distingue par ses capteurs photo intégrés dans une bande qui occupe toute la largeur de l’appareil. Disponible en bleu, noir, menthe et porcelaine, il possède un cadre en verre et des profils légèrement arrondis. La présence d’un capteur de température à l’arrière apporte une fonction qui peut être pratique.

Le Xiaomi 14 Ultra mesure 161,4 mm en hauteur, 75,3 mm en largeur et 9,2 mm en épaisseur, pour un poids de 220 grammes. Le Samsung Galaxy S24 Ultra est légèrement plus grand et plus lourd que le Xiaomi 14 Ultra. Le Google Pixel 8 Pro est le plus léger des trois.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sous le capot, chaque smartphone est équipé d’un processeur de dernière génération. Le Xiaomi 14 Ultra et le Samsung Galaxy S24 Ultra sont tous deux équipés du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Le Xiaomi 14 Ultra propose 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, tandis que le Samsung Galaxy S24 Ultra offre 12 Go de RAM avec des options de stockage allant de 256 Go à 1 To. Le Google Pixel 8 Pro est doté du processeur Tensor G3 avec 12 Go de RAM et des options de stockage de 128 Go ou 256 Go.

Pour l’écran, les trois modèles utilisent des dalles AMOLED avec des tailles et des caractéristiques différentes. Le Xiaomi 14 Ultra propose une diagonale de 6,73 pouces avec une luminosité maximale de 3000 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le Samsung Galaxy S24 Ultra, avec une taille d’écran de 6,8 pouces, offre une luminosité maximale de 2600 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le Google Pixel 8 Pro dispose d’un écran de 6,7 pouces avec une luminosité maximale de 2400 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, le Xiaomi 14 Ultra se distingue avec quatre capteurs de 50 mégapixels chacun, optimisés par Leica, offrant des performances photographiques exceptionnelles. Son capteur à selfie est de 32 mégapixels. Le Samsung Galaxy S24 Ultra propose un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, et deux téléobjectifs de 50 mégapixels et 10 mégapixels. Son capteur à selfie est de 12 mégapixels. Le Google Pixel 8 Pro dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels. Son capteur à selfie est de 10,5 mégapixels. Le mobile Google propose des meilleures photos que ses deux concurrents du jour.

Pour la connectivité, tous ces smartphones sont compatibles 5G et disposent de la technologie NFC. Le Xiaomi 14 Ultra et le Samsung Galaxy S24 Ultra supportent le Wi-Fi 6E, avec une possibilité de mise à jour vers la version 7 pour le Xiaomi. Le Google Pixel 8 Pro est équipé du Wi-Fi 7. Tous les modèles possèdent des haut-parleurs stéréo, mais aucun ne dispose de prise jack. Le Xiaomi 14 Ultra et le Samsung Galaxy S24 Ultra sont certifiés IP68 pour l’étanchéité, tandis que le Google Pixel 8 Pro possède également cette certification. Les lecteurs d’empreintes digitales sont situés sous l’écran pour tous les modèles.

Enfin, en ce qui concerne l’autonomie, le Xiaomi 14 Ultra dispose de la plus grande capacité de batterie avec 5300 mAh, suivi du Google Pixel 8 Pro avec 5050 mAh, et du Samsung Galaxy S24 Ultra avec 5000 mAh. Pour la vitesse de charge, le Xiaomi 14 Ultra supporte une puissance de 90 watts, permettant une recharge rapide, tandis que le Smartphone Samsung supporte 45 watts et le Google Pixel 8 Pro 30 watts.

En termes de charge sans fil, le Xiaomi 14 Ultra se distingue avec une puissance de 80 watts, suivi du Google Pixel 8 Pro avec 23 watts, et du Samsung Galaxy S24 Ultra avec 10 watts. Tous ces modèles offrent la possibilité de la charge inversée, facilitant ainsi le partage de batterie avec d’autres appareils.