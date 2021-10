Xiaomi 11T, Samsung Galaxy S21 ou Apple iPhone 13 : lequel acheter ?

Vous hésitez entre le Xiaomi 11T, le Samsung Galaxy S21 et l’iPhone 13 d’Apple ? Voici quelques éléments de comparaison croisés pour vous aider dans votre choix.

Les trois smartphones comparés du jour proposent des design assez différents. Celui de l’iPhone 13 a des profils plats alors qu’ils sont particulièrement arrondis sur les deux autres. Des trois, c’est le Xiaomi 11T le plus lourd avec 203 grammes sur la balance contre 174 grammes pour l’iPhone 13 et 169 grammes pour le Samsung. C’est l’iPhone 13 le plus fin des trois avec 7,65 mm d’épaisseur contre 8,8 pour le Xiaomi. Le mobile d’Apple est également le plus compact des trois. Pour ce qui est des couleurs, l’iPhone 13 est proposé en blanc, noir, rouge, bleu ou rose. Le Xiaomi 11T est décliné en blanc, bleu ou noir et le Samsung est disponible en rose, gris, violet ou noir.

Le grand écran Xiaomi est remarquable ayant tout pour séduire

Sans conteste, c’est le Xiaomi 11T qui a le plus grand écran des trois smartphones du jour avec une dalle AMOLED de 6,67 pouces compatible HDR10+ et Dolby Vision, comme celui de l’iPhone 13, mais sur 6,1 pouces en diagonale. L’écran du Xiaomi profite aussi d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, comme l’écran du Samsung alors que le mobile d’Apple plafonne à 60 Hz, donc moins fluide. L’écran du Galaxy S21 mesure 6,2 pouces avec une compatibilité HDR10+. Ils sont tous plats.

En termes de connectivité, pour le Wi-Fi, ils sont compatibles Wi-Fi 6, Bluetooth et NFC. Aucun n’a de prise jack. Les Samsung et Xiaomi proposent un lecteur d’empreinte sous leur écran. Ils sont tous les trois certifiés IP68 ce qui les rend totalement étanches à l’eau et à la poussière.

Le Soc Apple loin devant

Question puissance, l’iPhone 13 se place au-dessus de la mêlée avec son Soc Apple A15 Bionic face aux Dimensity 1200 du Xiaomi 11T et Exynos 2100 du Samsung Galaxy S21. Les deux derniers disposent de 8 Go de mémoire vive alors qu’il n’y en a que 4 Go sur l’iPhone 13, mais qui propose malgré tout une expérience plutôt fluide. La batterie ayant le plus de capacité est celle du Xiaomi 11T avec 5000 mAh supportant la charge à 67 watts, donc rapide. C’est beaucoup moins long que pour recharger la batterie de 4000 mAh du Galaxy S21 de Samsung (max 25 watts) alors qu’on ne connaît pas la puissance supportée par l’iPhone 13 sur sa batterie de 3227 mAh.

Qui fait les meilleures photos ?

Enfin, pour la partie photo, le Xiaomi 11T embarque un capteur principal de 108 mégapixels avec un autre capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et un dernier capteur de 5 mégapixels. À l’avant, il y a un objectif de 16 mégapixels pour se prendre en selfie.

Pour le Samsung, il faut compter sur un module principal de 64 mégapixels accompagné de deux capteurs de 12 mégapixels chacun. Pour les selfies, c’est sur un objectif à 10 mégapixels sur lequel il faut compter. L’iPhone 13 embarque deux capteurs de 12 mégapixels dont un est stabilisé et un autre capteur de 12 mégapixels est installé au niveau de l’encoche en haut de l’écran.

Selon DxOMark, l’iPhone 13 propose de plus belles photos que le Samsung Galaxy S21 ayant obtenu un score de 130 contre 116 pour le mobile sud-coréen. Le Xiaomi 11T n’a pas encore été testé par le laboratoire, mais le Xiaomi Mi 11 avec lequel il partage le module principal a obtenu un score de 120, se situant ainsi entre les deux autres smartphones puisqu’il devrait proposer des clichés assez similaires.