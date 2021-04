Xiaomi : les meilleurs smartphones 5G pas chers en 2021

Aujourd’hui, la 5G est disponible en France dans plusieurs grandes villes, mais aussi en région. Il est donc temps de s’équiper et tant qu’à faire, essayer de trouver un appareil compatible abordable. Nous avons sélectionné les meilleurs smartphones 5G de la marque Xiaomi parmi les moins chers. Voici quelques éléments croisés qui devraient vous permettre de faire un choix aussi éclairé que possible.

Les meilleurs smartphones 5G pas chers de la marque Xiaomi sont le Xiaomi Mi 10 Lite, le Mi 10T, le Note 9T, le Mi 11 Lite 5G et le cousin Poco F3. Le design est un peu l’affaire de chacun, mais ils sont tous déclinés en différents coloris. Le plus lourd est le Mi 10T avec 216 grammes sur la balance contre 157 grammes seulement pour le Mi 11 Lite qui est également le plus fin (au monde) avec seulement 6,81 mm d’épaisseur là où le Mi 10T fait 9,33 mm. Tous profitent d’un lecteur d’empreinte. Il est installé sur le bouton d’alimentation pour tous sauf sur le Poco F3 où il est placé sous l’écran.

Les écrans LCD ou AMOLED

L’écran du Poco F3 et de la même taille que celui du Mi 10T, soit 6,67 pouces sur une dalle AMOLED pour le premier, mais seulement LCD pour le second. Tous les deux offrent une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Le Mi 11 Lite propose 90 Hz et les autres plafonnent à 60 Hz. Le Mi 10 Lite et le Mi 11 Lite ont des dalles AMOLED de, respectivement, 6,57 et 6,55 pouces. Le Redmi Note 9T propose une surface LCD sur 6,53 pouces. Tous affichent une définition de 1080x2400 sauf le Redmi Note 9T qui offre 2340 pixels en hauteur. Les écrans des Poco F3 et Mi 10 Lite supportent le format HDR10+. Ceux des Mi 10T et Mi 11 Lite acceptent le HDR10 alors celui du Redmi Note 9T ne le permet pas.

Tous ultra connecté avec même du Wi-Fi 6

Concernant la connectivité, tous sont donc compatibles 5G. Ils sont également Bluetooth et NFC. Les Poco F3 et Mi 10T profitent d’une compatibilité avec les réseaux Wi-Fi 6. Les autres sont Wi-Fi 5. Tous ont un port infrarouge pour les transformer en une télécommande universelle pour piloter des appareils audio et vidéo à la maison ou en déplacement. Les batteries ayant la plus grande capacité sont les Mi 10T et Redmi Note 9T avec 5000 mAh. La batterie du Poco F3 fait 4520 mAh contre 4160 mAh pour le Mi 10 Lite. Les Mi 11 Lite, Poco F3 et Mi 10T supportent la charge rapide 33 Watts. Le Mi 10 Lite et le Redmi note 9 T acceptent, respectivement 20 et 18 watts en charge.

Des configurations photo bien différentes

Enfin, concernant les capteurs photo intégrés dans ces smartphones, la configuration que l’on peut qualifier de « plus musclée » est attribuée au Mi 10T avec 64+13+5 mégapixels suivi par le Mi 11 Lite avec 64+8+5 mégapixels puis le Mi 10 Lite avec 48+8+2+2 mégapixels puis le Poco F3 avec 48+8+5 mégapixels. Enfin, il y a le Redmi Note 9T avec 48+2+2 mégapixels. Tous peuvent filmer avec une définition 4K à 30 images par seconde. Seul le Mi 10T peut monter jusqu’à une définition 8K à 30 images par seconde.