Xiaomi Mi 11i, Mi 11 et Mi 11 Ultra, lequel choisir ?

En tout début d’année, Xiaomi présentait le Mi 11 pour son segment haut de gamme. Depuis, il a été rejoint par le Mi 11i, l’affaire de compromis et le Mi 11 Ultra qui n’en fait absolument aucun. Mais entre les Mi 11, le Mi 11i et le Mi 11 Ultra, lequel choisir ? Voici quelques éléments croisés qui devraient vous permettre de faire un choix aussi éclairé que possible.

Les trois smartphones Xiaomi Mi 11, Mi 11i et Mi 11 Ultra proposent un très beau design. Ils sont dotés d’un dos en verre et même en céramique pour la version Ultra, la plus aboutie. C’est aussi le plus lourd avec 234 grammes sur la balance contre 196 grammes pour les Mi 11 et Mi 11i. Malgré cela, il a les mêmes proportions que le Mi 11 à part sa finesse de 8,38 mm contre 8,1 pouces. Le Mi 11i est épais de 7,8 mm en faisant l’un des plus fins au monde aux côtés des iPhone 12 avec leur 7,4 mm, par exemple.

C’est le Mi 11 Ultra qui propose la plus grande batterie avec 5000 mAh contre 4600 mAh sur le Mi 11 et 4520 mAh pour le Mi 11i. Le premier supporte la charge à 67 Watts, sans fil et inversée. Mi 11 est capable de charger à 55 Watts en filaire, 50 Watts sans fil et propose également la charge inversée. Le Mi 11i se charge à 33 Watts et ne propose pas de charge sans fil.

De très hautes performances pour les 3

Fer de lance de la marque, le Mi 11 Ultra embarque une puce Snapdragon 888 de Qualcomm, comme les autres, le Mi 11 et le Mi 11i. Seule la version Ultra propose 12 Go de RAM alors que les autres disposent de 8 Go de mémoire vive. Les écrans du Mi 11 Ultra et du Mi 11 sont identiques. Il s’agit d’une dalle AMOLED 10 Bits de 6,81 pouces, incurvée des 4 côtés et affichant une définition de 1440x3200 pixels. Il est compatible HDR10+ et propose une fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz.

L’écran du Mi 11i ne démérite pas pour autant puisqu’il s’appuie sur une dalle AMOLED 120 Hz compatible HDR10+ aussi sur 6,67 pouces en version plate et affichant une définition légèrement moindre de 1080x2400 pixels.

Ils sont tous les trois compatibles 5G. Les Mi 11 et Mi 11 Ultra utilisent le Wi-Fi 6E tandis que le Mi 11i est « limité » au Wi-Fi 6 ce qui n’est déjà pas si mal et permet d’offrir des vitesses de téléchargement particulièrement intéressantes.

Une très large connectivité et de très bons capteurs photo

Le Mi 11 Ultra est certifié IP 68 le rendant étanche à l’eau et à la poussière. Le Mi 11i est certifié IP53 ce qui signifie qu’il peut résister à des projections d’eau. Rien de spécifique pour le Mi 11 dans ce domaine. Tous profitent d’un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran pour identifier son unique propriétaire. Ils supportent deux cartes SIM mais impossible d’étendre la capacité de stockage interne avec une carte mémoire car ils n’en acceptent pas. Par contre, notez la présence, comme sur tous les autres smartphones de la marque, d’un émetteur infrarouge pour piloter une télévision, un équipement audio ou autre. Les appareils sont NFC et ne propose pas de port audio jack 3,5 mm pour brancher un casque.

Enfin, notez que la configuration photo la plus intéressante et la plus performante est celle proposée par le Mi 11 Ultra avec un capteur principal de 50 mégapixels et deux autres de 48 mégapixels. De son côté, le Mi 11 dispose d’un module principal de 108 mégapixels associé à un 13 mégapixels pour le grand-angle et un 5 mégapixels pour les macros. C’est presque la même chose pour le Mi 11i qui est équipé d’un 8 mégapixels pour les photos en grand-angle. Tous ont un module frontal de 20 mégapixels et sont capables de filmer avec une définition Ultra HD 8K à 30 images par seconde.