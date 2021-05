Xiaomi Redmi Note 10 (4G ou 5G), Redmi Note 10s ou Redmi Note 10 Pro : lequel choisir ?

La marque Xiaomi est particulièrement prolixe pour cette première moitié de l’année et propose un large choix de smartphones répondant à presque tous les besoins. Mais entre le Redmi Note 10 4G, la version 5G, le Redmi Note 10S ou le Redmi Note 10 Pro, lequel est le meilleur pour vous ? Voici quelques éléments pour vous aider à faire un choix.

Tous les smartphones de la marque Xiaomi profitent de différentes déclinaisons avec des coloris intéressants et attrayants. Leurs formes sont classiques, mais la qualité de fabrication est bien au rendez-vous proposant ainsi des mobiles agréables à prendre en main. Le plus léger de notre sélection est le Redmi Note 10S avec 178 grammes sur la balance suivi par le Redmi Note 10 avec 179 grammes puis le Redmi Note 10 5G avec 190 grammes et pour finir le Redmi Note 10 Pro avec ses 193 grammes. C’est aussi le plus grand des quatre compétiteurs du jour avec 164 mm de hauteur, mais c’est aussi le plus fin avec seulement 8,1 mm d’épaisseur contre 8,92 mm pour le plus épais, le Redmi Note 10 5G.

Des processeurs qui peuvent se valoir à peu de choses près

Concernant la puissance pure, nous pourrions dire que le plus performant est le Redmi Note 10 Pro avec sa puce Snapdragon 732G et ses 6 Go de mémoire vive avec 128 Go d’espace de stockage puis les Redmi Note 10 5G et Redmi Note 10S avec leur, respectifs, Dimensity 700 et Helio G95 et fermant la marche, le Redmi Note 10 avec sa puce Snapdragon 678. Les Redmi Note 10 4G et 5G disposent de seulement 4 Go de mémoire vive contre 6 ou 8 Go pour le Redmi Note 10S. Toutes les batteries sont presque équivalentes avec 5000 mAh ou 5020 mAh supportant la charge à 33 Watts sauf pour le Redmi Note 10 5G qui plafonne à 18 Watts.

Tous, sauf le Redmi Note 10 5G, profitent d’écran AMOLED. Ils affichent une définition de 1080x2400 pixels avec du 60 Hz pour les Redmi Note 10S et Redmi Note 10, mais du 90 Hz pour le Redmi Note 10 5G et même 120 Hz pour le Redmi Note 10 Pro ajoutant une compatibilité HDR10.

Dans cette série, ils sont tous 4G sauf le Redmi Note 10 5G et embarquent du Wi-Fi 5. Leur empreinte digitale est sur le bouton d’alimentation et ils sont tous certifiés IP53 pouvant résister à des projections d’eau. Il y a aussi un émetteur infrarouge pour les transformer en une télécommande universelle.

Enfin, pour la photo, le Redmi Note 10 Pro est logiquement le plus équipé avec une configuration 108+8+5+2 mégapixels suivi par le Redmi Note 10S avec 64+8+2+2 mégapixels puis le Redmi Note 10 4G avec 48+8+2+2 mégapixels et enfin le Redmi Note 10 5G avec 48+2+2 mégapixels.