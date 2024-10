Le Google Pixel 9 Pro XL : un concentré de technologies made by Google

Caractéristiques principales :

Écran OLED 6,8 pouces, 1344 x 2992 pixels, 120 Hz

Processeur Google Tensor G4

16 Go de mémoire vive non extensible

128, 256, 512 Go ou 1 To de stockage interne non extensibles

Triple appareil photo arrière 50+48+48 mégapixels

Capteur frontal : 42 mégapixels

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Batterie 5060 mAh compatible charge 37W

Système d’exploitation : Android 14 avec 7 ans de mises à jour système et sécurité

Certification IP68

Design : un look raffiné et distinctif

Le Google Pixel 9 Pro XL arbore un design élégant qui le distingue de ses prédécesseurs. Le constructeur a opté pour un dos en verre mat et un cadre en aluminium poli, offrant une prise en main agréable tout en limitant les traces de doigts. Le module photo, auparavant intégré dans une barre horizontale, adopte désormais une forme de pilule plus compacte, mais qui occupe malgré tout une bonne largeur de l’appareil. Les finitions sont parfaites et ne souffrent d’aucun défaut. De loin, beaucoup de personnes peuvent le confondre avec un iPhone au regard de ses bords plats et de ses coins arrondis.

Avec des dimensions de 162,8 x 76,6 x 8,5 mm et un poids de 221 grammes, ce smartphone se situe dans la moyenne haute des appareils haut de gamme. Malgré sa taille imposante, il reste relativement équilibré et ergonomique. La certification IP68 garantit une résistance à l'eau et à la poussière, permettant une utilisation sans crainte sous la pluie ou près d'une piscine.

En termes de connectivité, le Pixel 9 Pro XL est compatible 5G et propose le Wi-Fi 7 ainsi que le Bluetooth 5.3. Il dispose d'un port USB-C, mais fait l'impasse sur la prise jack 3,5 mm. Le lecteur d'empreintes digitales est intégré sous l'écran. Il s’agit d’un modèle ultra sonique qui réagit parfaitement bien aux différentes sollicitations. Le mobile se déverrouille en moins de temps qu’il ne faut pour le dire et sait barrer la route à tout autre doigt que celui ou ceux qui sont enregistrés.

L'appareil prend en charge la double SIM (physique + eSIM) et intègre des haut-parleurs stéréo. Le son proposé par le mobile est très équilibré et d’une certaine puissance. En plaçant le doigt proche du haut-parleur du bas, on peut sentir les vibrations lorsque des basses fréquences sont jouées. L’ensemble se montre tout à fait cohérent. Il manque un peu d’ampleur, ce qui est normal pour ce type d’appareil, mais il fait très bien l’affaire pour regarder une vidéo ou jouer quelques titres de musique. On note également la présence d'une puce UWB (Ultra Wideband) pour la localisation précise d'objets connectés. Comme son prédécesseur, il y a un capteur de température installé à côté du flash.

À l’image du Pixel 8 Pro, le téléphone est ainsi capable, via une application idoine de prendre votre température, mais également celle des objets en plaçant l’appareil à quelques centimètres environ. Cette activité, même si elle n’est pas indispensable, est plutôt ludique, car assez précise pour être crédible.

Écran : une dalle OLED de haute volée

Le Pixel 9 Pro XL est équipé d'un écran OLED de 6,8 pouces affichant une définition de 1344 x 2992 pixels. Cette dalle utilise la technologie LTPO, permettant une fréquence de rafraîchissement adaptative allant de 1 à 120 Hz. Cela se traduit par une fluidité accrue lors du défilement et des animations, tout en préservant l'autonomie lorsque l'écran affiche un contenu statique. La luminosité maximale annoncée atteint les 3000 cd/m² en pic, ce qui place ce smartphone parmi les plus lumineux du marché. Cette caractéristique assure une excellente lisibilité en plein soleil, même dans des conditions d'éclairage intense. Les couleurs sont vives et les contrastes profonds, comme on peut s'y attendre d'une dalle OLED de cette qualité.

En comparaison avec d'autres modèles haut de gamme, l'écran du Pixel 9 Pro XL se positionne comme étant le meilleur de sa génération, selon le laboratoire indépendant DxOMark, dépassant le tenant du titre jusqu’ici qui était le Honor Magic6 Pro. Notez que le Google Pixel 9 se classe troisième, devançant le Samsung Galaxy S24 Ultra qui a, pour sa part, l’avantage de proposer une dalle anti-reflet exceptionnelle.

La définition élevée de l’écran du Pixel 9 Pro XL offre une densité de pixels de 486 ppp, garantissant des images nettes et détaillées. C’est vraiment un régal de regarder des vidéos sur le mobile et plus généralement de consulter n’importe quelle application. Le support du HDR10+ permet également de profiter pleinement des contenus compatibles, avec une plage dynamique étendue et des couleurs plus riches. Le seul petit bémol que nous pourrions lui faire est d’être assez sujet aux reflets. Le seul petit bémol que nous pourrions lui faire est d’être assez sujet aux reflets.

Système et applications : l'expérience Google dans toute sa splendeur

Le Pixel 9 Pro XL fonctionne sous Android 14, la dernière version du système d'exploitation mobile de Google. L'interface est épurée et fluide, fidèle à la vision de la firme de Mountain View. Les mises à jour de sécurité sont garanties pendant au moins sept ans, assurant une longévité logicielle appréciable et inédite sur le marché à part chez Samsung, pour les modèles les plus haut de gamme, comme les Galaxy S24 ou les Galaxy Z Flip6 et Galaxy Z Fold6.

L'organisation des paramètres est logique et intuitive, permettant une prise en main rapide même pour les utilisateurs peu familiers avec l'écosystème Android. Le niveau de personnalisation est élevé, offrant la possibilité de modifier l'apparence du système, des icônes ou encore du fond d'écran.

Les applications préinstallées se limitent essentiellement aux services Google (Gmail, Maps, Photos, etc.) et à quelques outils essentiels. On apprécie l'absence totale de bloatwares, ces applications tierces souvent superflues qui encombrent certains smartphones concurrents. Le système et les applications occupent, aux premiers démarrages, un peu plus de 27 Go, ce qui est assez raisonnable par rapport à la concurrence et à l’espace qu’il reste.

Parmi les fonctionnalités exclusives, on retrouve des outils d'édition photo basés sur l'IA, comme la gomme magique ou le floutage intelligent des arrière-plans. Gemini est de la partie pour répondre à n’importe quelle question ou vous aider dans votre quotidien. La fonction Encercler pour rechercher est tout aussi disponible que sur les mobiles Samsung le plus récent et haut de gamme. Notez également la possibilité d’avoir une transcription des discours en temps réel.

Performances : la puissance au service de l'IA

Le Pixel 9 Pro XL est animé par le processeur Google Tensor G4, conçu sur mesure par le géant américain. Cette puce met l'accent sur les capacités d'intelligence artificielle, permettant des traitements avancés directement sur l'appareil. Elle est épaulée par 16 Go de RAM, une quantité généreuse qui assure une multitâche fluide. Le stockage interne est disponible en plusieurs capacités : 128 Go, 256 Go, 512 Go ou même 1 To pour les utilisateurs les plus exigeants. Il n'est pas possible d'étendre ce stockage via une carte micro SD, ni d'ajouter de la mémoire vive supplémentaire.

En termes de performances brutes, le Tensor G4 se positionne dans la moyenne haute du marché, sans pour autant atteindre les sommets des puces les plus performantes de Qualcomm ou Apple. Cependant, son architecture optimisée pour l'IA lui permet d'exceller dans certaines tâches spécifiques, comme le traitement d'image ou la reconnaissance vocale. Pour le gaming, le Pixel 9 Pro XL se montre parfaitement à la hauteur. Les jeux les plus exigeants tournent sans accroc, avec des graphismes détaillés et des fréquences élevées. La gestion thermique est efficace, limitant la chauffe même lors de sessions prolongées.

Au quotidien, l'expérience utilisateur est vraiment fluide et très réactive. Les applications se lancent rapidement, la navigation entre les menus est instantanée et les animations sont parfaitement fluides grâce à l'écran 120 Hz. Les fonctionnalités basées sur l'IA, comme la retranscription automatique, fonctionnent de manière impressionnante.

Multimédia : la photographie comme point fort

Le Pixel 9 Pro XL est équipé d'un triple module photo à l'arrière. Il y a un capteur principal de 50 mégapixels ouvrant à f/1.7, un module ultra grand-angle de 48 mégapixels ouvrant à f/1.7 sur 123 degrés et un téléobjectif de 48 mégapixels (f/2.8) offrant un zoom optique x5.

L'interface de l'application appareil photo reste simple et intuitive. Les niveaux de zoom 0,5x, 1x, 2x et 5x sont immédiatement disponibles. Pour passer du mode vidéo à la photo, on fait une bascule. Certaines options sont proposées à gauche de l’interface, les plus courantes et pour entrer plus dans les réglages de la prise de vue, on utilise les options qui sont disponibles sur la droite de l’écran.

On retrouve les modes de prise de vue : Panoramique avec mouvement, Exposition longue, M’ajouter, Portrait, Photo, Vision de nuit et Panorama. Très ludique, la fonction M’ajouter permet de prendre une photo d’une ou de plusieurs personnes et une deuxième avec vous-même en changeant de photographe. Il suffit de laisser assez de place dans le cadre de la première photo. Passez le téléphone à une autre personne, rejoignez le groupe, le deuxième photographe n’a plus qu’à aligner le cadre présent sur l’écran de l’appareil et à prendre la photo. Le mobile combine les deux photos pour que tout le monde figure sur une photo unique.

Que cela soit des photos de groupe ou pour n’importe quel cliché, on peut modifier les images à postériori. Pour cela, le mobile se sert de l’intelligence artificielle pour supprimer des objets indésirables (on connait), mais aussi pour réinventer certains éléments présents sur la photo. Pour cela, il suffit de décrire ce que l’on souhaite voir à la place de ceux-ci. La fonction se montre extrêmement efficace notamment sur les arrière-plans et les objets plutôt que sur les personnes. 4 Photos générées sont alors proposées et si on n’est pas satisfait de l’une d’entre elles, on peut demander à recommencer.

Les clichés capturés avec le capteur principal sont vraiment de très haute qualité. Les couleurs sont naturelles, la plage dynamique est particulièrement étendue et le niveau de détail est réellement impressionnant. Le traitement logiciel de Google, réputé pour son efficacité, sublime les images sans tomber dans l'excès.

L'ultra grand-angle offre une polyvalence appréciable, capturant des scènes larges avec un minimum de distorsion. La cohérence colorimétrique avec le capteur principal est bonne, assurant une transition fluide entre les différentes focales.

Le téléobjectif x5 permet de se rapprocher des sujets distants sans perte de qualité notable. Les portraits bénéficient d'un effet bokeh naturel et bien maîtrisé. En basse lumière, le mode nuit fait des merveilles, capturant des images claires et détaillées même dans l'obscurité quasi-totale. Le mobile de Google se classe 2e dernière le Huawei Pura 70 Ultra avec son capteur de 1 pouce, selon le classement DxOMark.

Autonomie : une endurance satisfaisante

Le Pixel 9 Pro XL embarque une batterie de 5060 mAh, une capacité confortable pour un smartphone de cette taille. Google annonce une autonomie d'une journée complète en utilisation normale, ce qui tout à fait réalisable même en sollicitant beaucoup le téléphone. L'optimisation logicielle et la gestion intelligente de l'énergie contribuent à maximiser l'autonomie. Des fonctionnalités comme le mode d'économie d'énergie adaptatif permettent d'étirer encore davantage la durée d'utilisation en cas de besoin. En effet, si on fait un peu attention, on dépasse facilement une pleine journée pouvant pousser jusqu’à une demie supplémentaire. La charge rapide filaire supporte une puissance de 37W, permettant de récupérer environ 70% de batterie en 30 minutes. La charge sans fil est également de la partie, avec une puissance maximale de 23W, ce qui n’est pas le plus rapide du plateau, mais assez pratique à l’usage, malgré tout.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Google Pixel 9 Pro XL est livré avec un câble USB-C vers USB-C et un outil d’extraction pour le tiroir à carte.

Notre avis

Le Google Pixel 9 Pro XL s'impose comme un smartphone haut de gamme vraiment complet et polyvalent. Son design très raffiné, ses finitions parfaites, son écran de très haute qualité, très lumineux et agréable au quotidien en font un appareil facile pour la vie de tous les jours. En outre, ses performances photographiques sont vraiment à la hauteur de nos attentes et permettent de délivrer des clichés exceptionnels d’autant que, si on veut aller plus loin que les réglages automatiques, c’est possible très facilement. On se prend à jouer au photographe pro. Les possibilités de modifications des images sont un plus indéniable, très efficace et facile à prendre en main. L'accent mis sur l'intelligence artificielle et l'intégration poussée des services Google lui confèrent une identité vraiment unique.

Néanmoins, face à une concurrence féroce, certains points comme l'autonomie ou les performances brutes pourraient être améliorés pour justifier pleinement son positionnement tarifaire élevé. Rassurez-vous cependant, cela suffit très largement pour tous les usages d’autant que les fonctions d’IA sont particulièrement bien gérées, comme le multimédia et les jeux. Les amateurs de l'écosystème Google y trouvent assurément leur compte et ce modèle peut largement tenter ceux qui ne jugent que par la marque à la pomme tant il se montre docile au quotidien.