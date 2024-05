Test du smartphone Motorola edge 50 Pro : un mobile équilibré, design et très convaincant

Fiche technique :

Écran AMOLED de 6,67 pouces, 1220x2712 pixels 144 Hz

Chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

12 Go de mémoire vive extensibles

512 Go de stockage interne non extensibles

Triple capteur photo 50+13+10 mégapixels

Capteur frontal 50 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 4500 mAh compatible charge 125 watts et sans fil

Système d’exploitation : Android 14

Design

Le smartphone Motorola edge 50 Pro propose un design qui rend bien hommage à son rang de modèle Premium. En effet, il est conçu à partir d’un châssis agréable à l’œil et décliné en plusieurs coloris que chacun appréciera. Notez une version particulièrement originale qui imite l’aspect et même le toucher du bois. Les autres bénéficient d’un revêtement antiglissant qui ne laisse absolument aucune empreinte de doigt. Le téléphone est relativement grand. Toutefois, il profite d’une certaine finesse, ce qui fait que sa prise en main est très agréable. Il est bien équilibré avec un poids de 186 grammes. C’est dans la moyenne basse des modèles de son rang.

Dans le coin supérieur, à gauche, comme la quasi-totalité des smartphones, il y a les capteurs photo qui sont installés derrière un petit effet bombé prolongeant le revêtement arrière. Les deux capteurs principaux sont alignés verticalement tandis que les autres terminent de former un carré quasi parfait. Globalement, nous apprécions beaucoup le design du Motorola edge 50 Pro.

Le châssis du téléphone est en métal, en témoignent les antennes que l’on peut voir sur toute sa circonférence. Tous les profils sont légèrement arrondis. Sur le profil droit, il y en a une autre, ainsi que le bouton pour mettre en veille et le double bouton pour gérer le volume.

Sur la tranche supérieure, on trouve un microphone. Enfin, sur la tranche inférieure, il y a le tiroir à cartes SIM. Celui-ci peut supporter deux cartes SIM simultanément ou une carte SIM et une carte mémoire pour étendre la capacité de stockage interne de l’appareil. Notez que le mobile est compatible avec la technologie eSIM, pour une carte dématérialisée. Toujours sur ce profil, il y a un haut-parleur, le troisième microphone et le connecteur USB-C.

Le son du Motorola edge 50 Pro est de type stéréo. Il est plutôt équilibré, sans distorsion et se tient assez bien même à un volume élevé. Il est plutôt clair et profite d’une certaine chaleur. Pas de quoi remplacer une vraie enceinte, mais l’appareil peut faire le job pour des vidéos d’appoint. L’écoute au casque reste plus agréable.

Le Motorola edge 50 Pro est certifié totalement étanche à l’eau ainsi qu’à la poussière (IP68), une caractéristique de plus en plus répandue et qu’on est content de trouver sur un tel modèle d’autant que certains mobiles d’entrée de gamme, moins chers profitent également de cette certification.

En termes de connectivité, le Motorola edge 50 Pro est compatible avec les réseaux 5G, là aussi, une caractéristique attendue. Il supporte aussi le Bluetooth 5.3, la technologie NFC et le Wi-Fi à la norme 802.11 ax donc Wi-Fi 6E. Pour le déverrouiller, le téléphone propose la reconnaissance faciale, un code ou une zone de détection, sous l’écran pour poser un doigt qui sera reconnu promptement par le lecteur d’empreintes digitales. S’il est réactif, on peut regretter qu’il soit placé si bas (à environ 1 cm du bord inférieur) obligeant à une petite gymnastique du pouce pour le poser naturellement dessus.

Un écran incurvé, lumineux et agréable

Le edge 50 Pro bénéficie d’une surface d’affichage de type AMOLED avec une diagonale de 6,67 pouces, ce qui est assez grand pour tous les yeux. Il présente la particularité d’être incurvé sur les deux côtés renforçant son positionnement Premium. De face, il y a une très légèrement chromatique sans que cela soit vraiment gênant. Concrètement, on peut voir que les bords paraissent un peu vert plutôt que blanc.

La dalle est compatible HDR10+. Les modèles capables de cela ne sont finalement pas si légion. On peut ainsi profiter d’une excellente gestion des contenus HDR dynamiques pour les plateformes qui proposent ces formats. Officiellement, Motorola annonce une luminosité maximale de 2000 cd/m². Cela suffit largement pour en profiter en extérieur même en cas de plein soleil. Bien entendu, un capteur de luminosité ambiante permet de gérer automatique celle de l’écran. Il a une définition de 1220x2712 pixels qui est fixe.

Dans les paramètres, on peut choisir entre le mode d’affichage Couleurs naturelles, Couleurs lumineuses ou Couleurs éclatantes. On peut aussi moduler la température des couleurs pour obtenir une teinte plus ou moins chaude. Le mode Couleurs naturelles offre un affichage très satisfaisant, proposant des couleurs les plus fidèles à la réalité tandis qu’avec les deux autres, celles-ci paraissent plus saturées.

La fréquence maximale est de 144 Hz, soit plus que les autres mobiles actuellement sur le marché à l’exception des modèles gaming comme l’Asus ROG Phone 11 Ultra ou le ZTE Red Magic 9 Pro, par exemple. Cette très haute fréquence permet d’obtenir des défilements fluides pour consulter les pages des sites Internet et les murs des réseaux sociaux. On en profite également dans les jeux vidéo. Dans les paramètres, il est possible de sélectionner la fonction Automatique ou de choisir entre les modes 60, 120 ou 144 Hz avec, pour ce dernier, une consommation supérieure de la batterie.

Toujours dans les paramètres, on peut activer la fonction des bords illuminés qui vont jouer une lumière spécifique lorsque surviennent des appels, des alarmes ou des notifications. Enfin, notez la présence d’une fonction de protection des yeux qui peut être activée automatiquement ou manuellement ainsi qu’une option de prévention des scintillements.

Android 14 à bord

Comme les autres mobiles de la marque, le Motorola edge 50 Pro utilise le système Android, ici en version 14 pour l’animation. Il n’y a pas de surcouche logicielle mis à part quelles applications Motorola préinstallées, ce qui fait qu’on peut avoir l’impression d’avoir un modèle Google Pixel entre les mains. C’est donc épuré, ce qui est une bonne chose. Les versions de la mise à jour du système Google Play et de sécurité dataient du 1er mars 2024, ce qui est satisfaisant lorsqu’on sait que l’appareil a été testé courant avril. Pour lui, Motorola promet 3 ans de mises à jour Android et 4 ans de mises à jour de sécurité. Cela laisse de quoi voir venir.

L’interface est hautement personnalisable. Il y a un gestionnaire d’applications qui permet de passer de l’une à l’autre très rapidement. Il est ainsi possible d’en bloquer certaines à l’affichage ou de lancer l’outil de capture d’écran. Des informations sur les applications sont également consultables. On peut naviguer dans les menus avec les gestes.

Rappelons la présence des applications Ready For (affichage sur un moniteur), Moto Secure ainsi que Family Space pour gérer son environnement familial numérique. Outre les applications Google, il y a aussi les applications tierces, Adobe Scan, Booking.com, Facebook, LinkedIn, Opera et TikTok.

Le téléphone est capable d’utiliser l’intelligence artificielle pour la création de fonds d’écran. Ainsi, il suffit de prendre en photo un vêtement, par exemple ou tout autre objet et de se voir automatiquement proposer des fonds d’écran qui utilisent les mêmes codes couleur.





Les paramètres sont très bien organisés, simples, efficaces et assez nombreux pour gérer le mobile. Le système, la surcouche logicielle et les applications préinstallées occupaient un peu plus de 33 Go sur les 512 Go disponibles sur notre modèle de test.

Des performances solides pour des tâches rapides

Le smartphone Motorola edge 50 Pro est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 qui propose, à l’usage une expérience qui n’a absolument rien de décevante même s’il ne s’agit pas d’un chipset haut de gamme. Il est associé à 12 Go de mémoire vive sur notre modèle de test. Si cela ne vous suffit pas, il est possible d’ajouter 4, 6, 8 et jusque 12 Go supplémentaires venant puiser dans la capacité de stockage de l’appareil, si disponible. Pour que les applications se lancent plus rapidement, on peut activer la fonction Lancement d’application intelligent qui apprend vos habitudes et précharge celles que vous utilisez le plus souvent pour un accès instantané.

Cette configuration donne pleinement satisfaction permettant d’exécuter les applications avec une grande vélocité et de jouer à des jeux, même un peu gourmands en ressource. On apprécie également la relativement bonne stabilité des performances dans le temps comme le montre le graphique suivant.

Est-il performant pour les photos et le multimédia ?

Comme évoqué un peu plus haut, pour le multimédia, le téléphone profite d’un large écran qui supporte les principaux formats HDR et offre des noirs très profonds ainsi que des couleurs éclatantes, voire très naturelles, selon les réglages définis. Il est capable de lire des contenus des plateformes de streaming vidéo avec une définition Full HD puisqu’il supporte le protocole Widevine L1.

Pour faire des photos et des vidéos, le mobile est mieux configuré que le Samsung Galaxy A55 5G, par exemple, un modèle de milieu de gamme avec son capteur photo principal de 50 mégapixels associé à une stabilisation optique pour limiter les bougés. Il est aussi doté d’un capteur de 13 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle. Pour le reste, il se démarque avec un téléobjectif de 10 mégapixels pour faire des zooms jusqu’à 3x en optique et 30x en numérique.

Pour les selfies aussi, il se distingue avec un capteur frontal de 50 mégapixels, soit l’un des mieux défini du marché, derrière un poinçon.

L’application Appareil photo présente une interface très classique. Lors de la première ouverture, on peut choisir entre les modes Amélioration automatique (qui implique un délai de capture plus long) ou le mode Naturel. Sinon, il y a plusieurs options immédiatement disponibles tout en haut de l’écran. Dessous, il y a la zone de cadrage, les niveaux de zooms (macro, 0,5x, 1x, 2x et 3x) immédiatement accessibles puis les modes de prises de vue (Ralenti, Vidéo, Photo, Portrait, Pro, Scanner et Plus). Le menu Plus permet d’accéder à d’autres modes : Filtre couleur, Vision de nuit, Panorama, Ultra-Res, Double capture, Série de photos, Tilt Shift, Longue Exposition, Accéléré, Filtre couleur (vidéo) et Double capture (vidéo). On peut personnaliser l’interface avec des modes préférés.

Les photos que nous avons pu réaliser avec le Motorola edge 50 Pro sont particulièrement lumineuses. Merci à l’ouverture f/1.4 qui permet de capter un maximum de luminosité. Les clichés sont très convaincants avec une colorimétrie que nous avons trouvé très maîtrisée et une excellente définition avec beaucoup de détails. On apprécie également le contraste des photos produites ainsi que le rendu très naturel. Les prises de vue en basse lumière sont aussi satisfaisantes, de notre point de vue.

Les clichés ultra grand-angle sont agréables aussi même si, lorsque la lumière vient à manquer, ils sont moins réussis qu’avec le capteur principal. C’est le même objectif qui gère les photos en mode macro et qui les rend tout à fait satisfaisantes avec un haut niveau de détail ainsi qu’une mise au point assez rapide et plutôt précise.

Enfin, concernant le zoom, il a le mérite d’exister, mais reste bien loin des prouesses réalisées par le téléobjectif du Honor Magic6 Pro (l’une des références en matière de photos) lorsqu’on y regarde de plus près et comme le montrent les images ci-dessous. Certes, il s’agit du niveau 10x, mais nous nous attendions à mieux. Il faut donc se limiter à 3x pour ne pas avoir de gros pâtés sur l’image du moins sur l’écran d’un ordinateur. L’ensemble manque effectivement de piqué et de précision dès qu’on va au-delà avec un lissage important des détails des objets.

Pour les vidéos, l’appareil est capable de filmer avec une définition Ultra HD à 30 images par seconde.

Une bonne autonomie, mais une charge encore lente

Le Motorola edge 50 Pro est doté d’une batterie d’une capacité de 4500 mAh, ce qui est inférieur à la moyenne des modèles de son rang proposant 500 mAh de plus. Mais, le téléphone a un contre-argument de poids : sa capacité à se recharger très rapidement. L’appareil est effectivement livré avec un bloc d’alimentation de 125 watts qu’il supporte et lui permettant de gagner 60% en seulement 15 minutes de branchement. En outre, si on règle la fréquence d’affichage sur le mode Automatique, il est possible d’utiliser le téléphone pendant une petite journée et demie. Merci aussi à la puce relativement efficiente.

Le smartphone Motorola edge 50 Pro est livré avec un bloc d’alimentation, un câble USB-A vers USB-C, une coque de protection semi-transparente et un outil d’extraction pour le tiroir à cartes SIM.

Notre avis

Le Motorola edge 50 Pro est un très bon téléphone dans l’ensemble. On apprécie beaucoup son design et son côté Premium même si, lorsqu’on regarde de plus près sa fiche technique, le caractère du milieu de gamme est bien présent. Nous avons apprécié la qualité de son écran notamment avec sa très haute fréquence de rafraîchissement et sa luminosité ainsi que son autonomie et surtout sa capacité à se recharger très rapidement, bien plus que tous les autres modèles dans ce segment de marché. Notez également la possibilité d’une charge sans fil appréciable, des performances plutôt satisfaisantes ainsi que son étanchéité totale à l’eau et à la poussière. Les photos sont globalement satisfaisantes même s’il livre une copie finalement légèrement inférieure aux Pixel dans ce domaine. Enfin, pour nous, le lecteur d’empreintes digitales est placé trop bas, mais c’est aussi le cas de (trop) nombreux téléphones.